KONJUNKTUR IM BLICK/Inflation gerät immer stärker in den Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation, die im Zuge der globalen Finanzkrise nachhaltig geschwächt erschien, schiebt sich in weiten Teilen der Welt wieder stärker in den Vordergrund. Sowohl im Euroraum als auch in den USA und China steigen die Preise wieder spürbar.

Nur in Japan gibt es trotz aller Bemühungen der Notenbank kaum Bewegung bei den Preisen. Der Hauptgrund dafür dürften hohe Kapazitäten in der Binnenwirtschaft bei gleichzeitig schrumpfender Bevölkerung sein. Auch in Brasilien ist die Inflation auf dem Rückzug, was aber der tiefen Rezession im Land geschuldet ist.

In der Eurozone hat der Preisdruck zu Jahresbeginn weiter zugenommen und erfüllt jetzt nahezu den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Januar kletterte die jährliche Inflationsrate von 1,1 auf 1,8 Prozent. Als idealen Wert für die Inflation peilt die EZB mittelfristig eine Rate von knapp 2 Prozent an.

Viele Notenbanken hadern aber damit, dass es sich um die "falsche Inflation" handelt. In der Eurozone sind es vor allem höhere Ölpreise, die für eine stärkere Inflation sorgen. Dieser Effekt wird mit der Zeit aber wieder "ausgewaschen".

In Großbritannien treibt nicht zuletzt das schwache Pfund die Inflation an. Für eine nachhaltige Inflation wünschen sich Zentralbanker, dass auch die Löhne auf die steigenden Preise reagieren. Das ist aber bisher nur sehr verhalten der Fall.

Im Wochenverlauf stehen erste Inflationszahlen für den Februar aus Deutschland und der Eurozone auf dem Kalender. Die Konsensprognosen von Ökonomen lassen für Deutschland einen weiteren Anstieg der jährlichen Inflationsrate von 1,9 auf 2,1 Prozent erwarten. Im Euroraum dürfte die Inflationsrate demnach von 1,8 auf 2,0 Prozent klettern, die Kernrate aber bei 0,9 Prozent verharren.

Boom der Häuserpreise in Deutschland In Deutschland gibt es noch einen besonderen Effekt, auf den die Commerzbank-Experten hinweisen: Die Häuserpreise steigen und steigen. Nach ihrem Modell sind die Häuserpreise inzwischen im Durchschnitt 10 Prozent zu teuer. Beenden könnte diesen Boom wohl nur ein spürbarer Anstieg der Zinsen, der aber nicht in Sicht ist. "Umso länger der Boom allerdings anhält, desto größer wird jedoch die Gefahr, dass es zu massiven Übertreibungen kommt, deren Korrektur die deutsche Wirtschaft stark belasten würde", warnen die Experten.

Neben den Inflationsdaten wird das Beige Book der US-Notenbank wohl die größte Aufmerksamkeit der Börsianer auf sich ziehen. Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Januar und 1. Februar angesichts des besseren Wirtschaftsumfeldes eine "baldige" Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Einige Vertreter waren der Ansicht, dass eine Anhebung des Leitzinses eventuell bereits auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging. Mit dem Beige Book bereit die Fed ihre nächste Sitzung am 14. und 15. März vor; in ihm zeichnen die regionalen Fed-Banken ein Bild der aktuellen Wirtschaftslage.

EZB hat nur beschränkten Einfluss Weitere wichtige Daten kommen zur Geldmenge und Kreditvergabe in der Eurozone. Die Januar-Daten dürften einen Trend bestätigen, der schon seit längerer Zeit zu beobachten ist: Zwar beschleunigt sich das Wachstum der Kreditvergabe tendenziell, doch bleibt es meist bei Trippelschritten. Ökonomen erklärten dies damit, dass die Notenbank nur beschränkten Einfluss auf die Geldschöpfung der Banken habe. Deren geringe Risikofreude erwachse zum einen aus der schärferen Regulierung und zum anderen aus der häufig schwachen Bonität der Kreditnehmer.

Außerdem gibt es frische Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt, die Wirtschaftsstimmung im Euroraum sowie das US-BIP im vierten Quartal 2016. Der deutsche Arbeitsmarkt ist schon seit einiger Zeit in einer hervorragenden Verfassung, die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich auf breiter Front gefestigt.

Für das US-BIP gab es bereits eine erste Schätzung, danach es ist zu dem schwachen Wachstum zurückgekehrt, das seit dem Ende der Rezession Mitte 2009 die meiste Zeit zu beobachten war. Auf das Jahr hochgerechnet betrug der Zuwachs lediglich 1,9 Prozent. Die Zahlen zum vierten Quartal sehen manche Experten allerdings als "Schnee von gestern" an. Viel zu sehr gelte das eigentliche Interesse bereits dem Ausmaß des möglichen Konjunkturpakets von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Quartalen.

Auf dem Kalender steht außerdem eine weitere Serie von Einkaufsmanagerindizes. Sie beleuchten die konjunkturelle Lage in Deutschland, Euroraum, Großbritannien, USA und China. Bei den Daten zu Deutschland und zur Eurozone handelt es jeweils um zweite Veröffentlichungen, sodass der Überraschungsfaktor eher gering ist.

February 27, 2017

