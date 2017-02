KORREKTUR: Villeroy & Boch legt Bilanz für 2017 vor

(Im dritten Satz des zweiten Absatzes wurde korrigiert, dass Villeroy & Boch die Strafe bereits 2010 gezahlt hat.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Keramikhersteller Villeroy & Boch legt am (heutigen) Donnerstag (11.00) in Frankfurt seine Geschäftszahlen für das Jahr 2017 vor. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hatte der Konzern mit Sitz im saarländischen Mettlach Umsatz und Gewinn gesteigert. Dabei legte das Unternehmen vor allem auf dem deutschen Markt zu. Villeroy & Boch produziert unter anderem Geschirr, aber auch Waschbecken, Badewannen und Toilettenschüsseln.

Im Kampf gegen eine empfindliche Millionenstrafe wegen der Beteiligung an einem Badezimmer-Kartell hatte Villeroy & Boch Ende Januar eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hinnehmen müssen. In letzter Instanz wiesen die Richter die Klagen mehrerer deutscher Unternehmen zurück. Villeroy & Boch hatte die Strafe über 71,5 Millionen Euro bereits 2010 gezahlt. Hintergrund waren zu hohe Verkaufspreise für Duschen, Wasserhähne und andere Sanitärprodukte in den Jahren 1992 bis 2004. Deswegen hatte die EU-Kommission die Strafen verhängt./hus/DP/fbr