KORREKTUR/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Januar 2017

(Der Termin "Treffen der Außenminister aus Russland, Iran und Türkei zum Krieg in Syrien" am 27.12. wurde gestrichen. Die Zusammenkunft fand bereits in der vergangenen Woche statt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag,

den 2. Januar:

-----------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 27. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:30 J: Arbeitslosenquote 11/16

00:30 J: Verbraucherpreise 11/16

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 11/16

15:00 USA: Case-Shiller-Index 10/16

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/16

HINWEIS

GB: Feiertag, Börse geschlossen

HK: Feiertag, Börse geschlossen

-----------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 28. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:50 J: Industrieproduktion 11/16 (vorläufig)

00:50 J: Einzelhandel 11/16

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 11/16

10:00 I: Verbrauchervertrauen 12/16

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/16

-----------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 29. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE

10:00 EU: Geldmenge M3 11/16

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/16 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

-----------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 30. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE

09:00 E: Verbraucherpreise 12/16 (vorläufig)

10:00 I: Erzeugerpreise 11/16

12:00 P: Einzelhandelsumsatz 11/16

12:00 P: Industrieproduktion 11/16

14:00 PL: Verbraucherpreise 12/16 (vorläufig)

15:45 USA: Chicago PMI 12/16

HINWEIS

A: Feiertag, Börse geschlossen

RU: Feiertag, Börse geschlossen

GB: Verkürzter Handel bis 13.30 Uhr

USA: Verkürzter Handel US-Anleihenmarkt bis 20.00 Uhr

-----------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 1. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16

02:00 CHN: PMI Dienste 12/16

-----------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 2. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16 (2. Veröffentlichung)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16 (2. Veröffentlichung)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16 (2. Veröffentlichung)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/16

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

