KORREKTUR: XETRA-SCHLUSS/Anleger scheuen vor steilerem Zinspfad zurück

(In der gegen 18.48 Uhr MEZ gesendeten Meldung muss es im 2. Satz des 1. Absatzes richtig heißen: Der Dax schloss am Mittwoch 0,2 Prozent (NICHT: Punkte) fester bei 12.010 Punkten. Es folgt die korrigierte Fassung.)

XETRA-SCHLUSS/Anleger scheuen vor steilerem Zinspfad zurück

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Unmittelbar vor der aller Voraussicht nach dritten Zinserhöhung in den USA im laufenden Zyklus ist für die Bullen am deutschen Aktienmarkt nicht viel zu holen gewesen. Der DAX schloss am Mittwoch 0,2 Prozent fester bei 12.010 Punkten. "Schon am Dienstag war die Luft raus", sagte ein Händler. Angesichts eines starken Arbeitsmarktes und steigender Preise dürfte die Federal Reserve am Abend zum dritten Mal den Leitzins erhöhen. Nach jahrelangen Niedrigstzinsen ist die Unsicherheit an den Märkten groß, wie sich der steilere Zinspfad auswirken wird.

Für schlechte Stimmung sorgte zudem der größte Verlust in der Unternehmensgeschichte von Eon. Mit einem Fehlbetrag von 16 Milliarden Euro war die Bilanz 2016 tiefrot. Zudem will EON am Kapitalmarkt 2 Milliarden Euro auftreiben, das könnte eine zehnprozentige Kapitalerhöhung bedeuten. Eon verloren 3,5 Prozent. Papiere der Tochter Uniper gaben um 0,4 Prozent nach und RWE um 0,6 Prozent.

Erleichterung dagegen bei der Lufthansa. Diese hat mit den Piloten eine Grundsatzvereinbarung für eine Gesamtlösung aller offenen Tarifthemen geschlossen. Der Kurs stieg um 1,8 Prozent. Schwache Verkaufszahlen von Audi in China und staatsanwaltliche Untersuchungen im Dieselskandal bei Audi ließen den Kurs des Mutterkonzerns Volkswagen um 0,8 Prozent nachgeben.

Commerzbank und adidas werden gekauft Commerzbank legten um 2 Prozent zu. Die Bank gilt als eine der größten Profiteure von steigenden Zinsen unter allen europäischen Geldhäusern. Kursstärke zeigten erneut Adidas. Nach dem Rücksetzer des Vortages griffen Anleger wieder zu, der Kurs stieg um 2,3 Prozent. Eine eher vorsichtige Gewinnprognose der Münchener Rück für 2017 drückte den Kurs um 0,7 Prozent nach unten.

LANXESS verteuerten sich um 4,2 Prozent. Der Hersteller von Kunststoffen und Kautschuken rechnet im laufenden Quartal mit einem um 20 Prozent höheren operativen Gewinn. Bilfinger profitierten laut Händlern von einem positiven Kommentar des Bankhauses Lampe und stiegen um 4 Prozent.

Starke Kursbewegungen gab es unter den Technologiewerten im TecDAX. So litten Siltronic mit einem Abschlag von 6,8 Prozent darunter, dass der Mutterkonzern WACKER CHEMIE 6,3 Millionen Siltronic-Aktien an Investoren verkauft hat. STRATEC Biomedical profitierten mit plus 5,6 Prozent erneut von starken Ergebnissen des Vortages. Seit Dienstag ist der Kurs um fast 15 Prozent nach oben geschnellt. Gute Ergebnisse der Adler Modemärkte trieben den Kurs um 4,7 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 104,3 (Vortag: 108,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,25 (Vortag: 3,47) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.009,87 +0,18% +4,61% DAX-Future 12.014,00 +0,22% +4,97% XDAX 12.014,59 +0,20% +4,96% MDAX 23.519,54 +0,39% +6,00% TecDAX 1.977,26 -0,05% +9,14% SDAX 9.976,55 -0,10% +4,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,06% +55 === Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

March 15, 2017 14:11 ET (18:11 GMT)

