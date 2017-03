KORREKTUR: Zweite Stahl-Tarifrunde ohne Ergebnis - Warnstreiks

(Das Arbeitgeberangebot liegt bei 1,3 - nicht 1,5 - Prozent.)

ESSEN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für rund 72 000 Beschäftigte in der nordwestdeutschen Stahlindustrie sind am Montag in Essen auch in der zweiten Runde ohne Ergebnis geblieben. Ein von den Arbeitgebern vorgelegtes Angebot über 1,3 Prozent wurde von der Gewerkschaft IG Metall zurückgewiesen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft berichtete. Die IG Metall fordert 4,5 Prozent mehr Geld. Die Gewerkschaft kündigte für den Dienstag Warnstreiks bei thyssenkrupp in Duisburg und beim Edelstahlhersteller Outokumpu in Dillenburg an. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. März geplant./uta/DP/stb