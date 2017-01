Kaeser fordert Fahrplan zum Brexit

SEEON (Dow Jones)--Siemens-Chef Joe Kaeser hat angesichts des angekündigten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union präzise Ansagen der Politik gefordert. "Wir brauchen einen Fahrplan, wir brauchen Meilensteine, bis wann welche Dinge in welcher Weise gemacht werden sollen", sagte Kaeser am Freitag am Rande der CSU-Landesgruppenklausurtagung in Kloster Seeon. Dann könne man sich orientieren, "ob wir in einen fünfzehnten Standort investieren oder nicht. Dann kann man planen, und der Rest wird sich finden". Aber der Fahrplan müsse "jetzt 2017 klar sein, damit sich die Wirtschaft orientieren kann".

January 06, 2017

