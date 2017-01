Kampf um Talente: Einmal anders herum: Tesla wirbt Apple Top-Angestellten ab | Nachricht | finanzen.net

Wie der kalifornische Autobauer Tesla auf seinem Blog mitteilte, konnte er Chris Lattner als neuen Vice President of Autopilot Software verpflichten. Damit ist er ab sofort für die Autopilot-Software des Unternehmens verantwortlich. Er übernimmt diesen Posten von SpaceX-Software-Chef Jinnah Hosein, der das Amt interimsweise bekleidete und sich nun wieder vollständig seiner Arbeit bei SpaceX widmen wird.

Der frühere Autopilot-Leiter Sterling Anderson hat Tesla-Unternehmensangaben zufolge verlassen. Nachdem der Konzern von Elon Musk infolge eines tödlichen Unfalls mit dem Autopiloten in die Kritik geraten war, hat er im Herbst umfassende Neuerungen beim teilautonomen Fahren angekündigt und erst kürzlich mit dem Rollout des Autopilot-Updates begonnen.

Schwerer Verlust für Apple

Mit Chris Lattner verliert Apple einen seiner wichtigsten Softwareentwickler. Er arbeitete elf Jahre für das Unternehmen im kalifornischen Cupertino und war dort maßgeblich an der Entwicklung der Compiler-Infrastruktur LLVM (früher für Low Level Virtual Machine) und der Programmiersprache Swift beteiligt. Während der letzten fünf Jahre leitete er bei Apple als Senior Director den Bereich Entwicklerwerkzeuge. Er begründet seinen Wechsel zu Tesla damit, sich in einem anderen Umfeld profilieren zu wollen.

Damit geht der Kampf um Fachkräfte in eine neue Runde. Allein im vergangenen Jahr verlor Tesla zwei wichtige Mitarbeiter an Apple. So hat der iPhone-Hersteller im April 2016 Teslas Entwicklungschef Chris Porritt für sein Auto-Projekt und kurze Zeit später mit David Masiukiewicz auch noch einen Spezialisten für das Prototyping von Fahrzeugen abgeworben.





