Kanzlerin Merkel reist am Montag nach Algerien

BERLIN (AFP)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Montag für einen zweitägigen Besuch nach Algerien. Bei einem Treffen am Montagabend mit dem algerischen Ministerpräsidenten Abdelmalek Sellal werde es unter anderem um die Migrationspolitik und die Sicherheitslage in Nordafrika gehen, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Am Dienstag will die Kanzlerin demnach auch den algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika sowie Vertreter der Zivilgesellschaft treffen.

Die Staaten in Nordafrika nehmen aus Sicht der Bundesregierung eine zentrale Rolle in dem Bemühen ein, die Flüchtlingsbewegungen nach Europa einzudämmen. Das an die Transitstaaten Niger, Mali sowie Libyen grenzende Algerien gilt als wichtiger Partner im Kampf gegen Schleuser sowie im Bemühen um Stabilität und Sicherheit in der Region.

Am Dienstag hatte Merkel bereits den tunesischen Ministerpräsidenten Youssef Chahed in Berlin empfangen. Im Anschluss kündigte Merkel an, die Rückführung abgelehnter tunesischer Asylbewerber beschleunigen zu wollen. Dies könne freiwillig durch finanzielle Anreize oder aber durch Abschiebungen geschehen.

