Kapitalerhöhung für Zukauf: Deutsche Euroshop - Umsatz und Gewinn legen 2016 zu | Nachricht | finanzen.net

Zudem legte das Unternehmen Deutsche Euroshop am Dienstag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr vor. Umsatz und Gewinn legten dabei wie in etwa vom Konzern erwartet zu.

Die im MDAX notierte Gesellschaft ist im östlichen Nachbarland fündig geworden und investiert für ein Einkaufscenter in Brünn rund 382 Millionen Euro. Die Summe will Deutsche Wohnen aus Krediten und einer Kapitalerhöhung bestreiten. Dabei sollen bis zu 4,7 Millionen neue Aktien - entsprechend circa 8,7 Prozent des Grundkapitals - nur an professionelle Investoren verkauft werden. Der Preis für die neuen Wertpapiere soll spätestens am Mittwoch feststehen.

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen unter anderem von Wertsteigerungen bei seinen Immobilien profitieren. Auch legte der Umsatz zu und erreichte laut den vorläufigen Zahlen 205,1 Millionen Euro, dies entsprach einem Plus von 1,1 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern wuchs um 1,3 Prozent auf 178,6 Millionen Euro. Während der Umsatz leicht über der Prognosespanne des Unternehmens herauskam, lag das operative Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Analysten hatten jeweils mit teils deutlich geringeren Werten gerechnet. Die vollständige Bilanz soll am 28. April veröffentlicht werden.

Am Markt kam das Gesamtpaket unter dem Strich nicht gut an. Im außerbörslichen Handel bei Lang & Schwarz sackte der Deutsche-Euroshop-Kurs zuletzt um ein Prozent ab./stb/he

