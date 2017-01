Kauder will Unions-Debatte um Obergrenze beenden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat vor der am Mittwoch beginnenden Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon ein Ende des Streits von CDU und CSU um eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. "Wir müssen uns jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren", sagte Kauder der Bild-Zeitung in einem Interview. "Wir sollten nicht miteinander streiten, sondern mit dem politischen Gegner."

Der Unions-Fraktionschef verwies auf Erfolge der Flüchtlingspolitik. "Wir haben seit langem das gemeinsame Ziel verfolgt, die Zahl der Flüchtlinge erheblich zu reduzieren", betonte er. Genau das sei zum Beispiel durch das Abkommen mit der Türkei erreicht worden. "Darüber müssen wir reden. Deshalb verstehe ich die Diskussion über eine Obergrenze überhaupt nicht", sagte Kauder.

Von der CSU forderte der CDU-Politiker eine vorbehaltlose Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als gemeinsame Spitzenkandidatin von CDU und CSU. Es solle sich "die gesamte Union hinter ihr versammeln".

In dem Interview stellte sich der Fraktionsvorsitzende auch hinter Forderungen von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zur Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz, die aus den Ländern auch von CDU-Politikern hart kritisiert worden waren. Kauder forderte die Länder auch dazu auf, als Gegenleistung für ihnen zugesagte Milliarden Euro an Bundesmitteln die Qualität des Unterrichts an den Schulen zu verbessern.

Scheuer bekräftigt Forderung Die CSU will bei ihrer dreitägigen Klausur in dem bayerischen Kloster nach dem Anschlag von Berlin vor allem über die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik diskutieren. Nach einer Beschlussvorlage für die Tagung will die CSU unter anderem die Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz deutlich ausweiten und die Regeln für Abschiebungen strenger fassen.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer betonte vor dem Treffen die Gemeinsamkeiten der Unions-Schwesterparteien, wiederholte aber auch die bayerische Forderung nach einer Obergrenze. "Es hat immer Unterschiede zwischen CDU und CSU gegeben", sagte Scheuer im ZDF-Morgenmagazin. Die Unions-Parteien seien beispielsweise gemeinsam für Transitzentren und Maßnahmen für eine erhöhte Sicherheit.

Jedoch müsse sich eine Obergrenze "nach der Integrationsfähigkeit und Belastungsgrenze der Bundesrepublik Deutschland" richten. "Das werden wir auch ins Zentrum der Diskussionen bei der Zuwanderung stellen", bekräftigte der Generalsekretär der CSU.

