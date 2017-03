Keine Messfehler bei modernen Innogy-Stromzählern

Von Christian Grimm

ESSEN (Dow Jones)--Innogy-Chef Peter Terium hat Ungenauigkeiten bei den modernen Stromzählern seines Unternehmens ausgeschlossen. "Messfehler sind bei uns nicht festgestellt worden", sagte Terium bei der Vorlage der Zahlen für 2016 in Essen. Eine Studie aus den Niederlanden war jüngst zu dem Ergebnis gekommen, dass die sogenannten Smartmeter den Stromverbrauch nicht korrekt messen.

Die neuen Zähler sollen den Anforderungen der Digitalisierung der Stromwelt Rechnung tragen. Bis 2023 sollen sie flächendeckend in den Haushalten eingebaut sein. In diesem Jahr startet der Einbau bei Großverbrauchern.

