Kion Group legt bei Umsatz und Gewinn deutlich zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus bei Gewinn und Umsatz ist die KION GROUP aus dem Geschäftsjahr 2016 gegangen. In allen Segmenten des Fabrikausrüsters ging es dabei operativ nach oben. Die unternehmenseigenen Prognosen für das Jahr wurden dabei erfüllt. Auch die neuerworbene und erstmalig konsolidierte Dematic trug bereits positiv dazu bei. Zudem gab Kion erstmalig einen Ausblick auf 2017 und zeigt sich weiter optimistisch. Die Dividende soll 0,80 Euro je Aktie betragen.

Unter Einbeziehung der Ergebnisse von Dematic der letzten beiden Monate des Jahres 2016 legten Auftragseingang und Gewinn (EBIT) um je über 11 Prozent zu. Der Auftragseingang stieg um 11,8 Prozent auf 5,833 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 9,6 Prozent auf 5,587 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis EBIT wuchs um 11,3 Prozent auf 537,3 Millionen Euro. Die Profitabilität konnte dabei leicht verbessert werden, die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 9,6 nach 9,5 Prozent.

In der Prognose für 2017 geht Kion davon aus, sowohl Auftragseingang als auch Umsatz und bereinigtes EBIT weiter steigern zu können. Der Auftragseingang soll zwischen 7,800 und 8,250 Milliarden Euro liegen. Für den Konzernumsatz werden zwischen 7,500 und 7,950 Milliarden Euro erwartet. Für das bereinigte EBIT nennt Kion einen Zielkorridor von 740 bis 800 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll über den in 2016 erreichten 9,6 Prozent liegen.

Die Erwartungen des Finanzmarktes wurden mit den Zahlen für das abgelaufene Jahr getroffen. Allerdings liegt der Dividendenvorschlag von 0,80 Euro je Aktie unter den Markterwartungen von 0,85 Euro. Im Fokus der Anleger steht im laufenden Jahr aber allein die Integration von Dematic in das Unternehmen. Kion hat sich dazu restrukturiert und die Unternehmenssegmente neu aufgeteilt.

March 02, 2017

