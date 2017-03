Knapp Viertelmilliarde USD: BMW-Chef verspricht Trump Investitionen in US-Werk | Nachricht | finanzen.net

"Während der letzten zehn Jahre haben wir weit über 220 Millionen US-Dollar für die Weiterbildung der Arbeitskräfte in Spartanburg investiert", so Krüger laut einem Bericht der Bild am Sonntag beim Roundtable mit Trump und weiteren Wirtschaftsführern in Washington. "Wir planen, in den nächsten fünf Jahren noch einmal fast genauso viel zu investieren, damit wir unsere Mitarbeiter auch weiterhin in zukünftigen Technologien schulen können", sagte der BMW-CEO weiter. BMW beschäftigt in Spartanburg nach eigenen Angaben mehr als 8.000 Mitarbeiter.

