Koalitionsausschuss berät über Deckelung der Managergehälter

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen von Union und SPD werden bei ihrem Treffen am Mittwoch im Kanzleramt auch über die Deckelung von Managergehältern beraten. Ob es beim sogenannten Koalitionsausschuss zu einer abschließenden Einigung kommt, ist allerdings noch offen. Noch liegen die Positionen bei Schwarz und Rot weit auseinander.

Die SPD favorisiert weiterhin die Idee, die steuerliche Absetzbarkeit von Bezügen bei 500.000 Euro zu deckeln und bei "Schlechtleistung" oder Regelverstößen eine Herabsetzung der Bezüge und eine Rückforderung von Ruhegehältern einzuführen.

Die Union ist gegen diesen Vorschlag. Sie sieht in der Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit unter anderem eine indirekte Steuererhöhung. CDU und CSU setzen vielmehr auf das, was Schwarz und Rot zu Beginn der Regierungszeit im Koalitionsvertrag vereinbarten, nämlich dass die Eigentümer der Unternehmen in der Hauptversammlung über die Vergütung ihrer Manager entscheiden. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt erklärte zudem, beim Thema steuerliche Absetzbarkeit gebe es noch eine Menge inhaltlicher Fragen, die zuerst einmal geklärt werden müssten.

Dem Koalitionsausschuss am Mittwochabend wird nun doch SPD-Chef und Spitzenkandidat Martin Schulz beiwohnen. Weitere Themen in der Runde sollen der angebliche "Sozialmissbrauch" durch Asylbewerber sowie das Kindergeld für EU-Ausländer sein - Themen, bei denen vor allem die CSU strengere Regeln will. Die Christsozialen machen zudem Druck beim Thema Einbruchdiebstahl und fordern hier härtere Strafen. Die SPD hingegen will die Ehe für alle diskutieren. Die CDU wiederum würde gerne das Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Medikamenten durchbringen.

March 28, 2017

