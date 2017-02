Konjunkturkalender im Blick: Termine: Spannende Konjunkturdaten made in Germany | Nachricht | finanzen.net

Einkaufsmanagerindizes ante portas

Zuletzt gab es für das erfolgsverwöhnte Deutschland so manche Enttäuschung zu vermelden. Allein am vergangenen Dienstag fiel das BIP-Wachstum der deutschen Wirtschaft (Q4) als auch der ZEW-Konjunkturausblick deutlich schwächer als erwartet aus. Für erhöhte Spannung sorgen nun ein wichtiger Einkaufsmanagerindex (Dienstag), der Ifo-Geschäftsklimaindex (Mittwoch) sowie der GfK-Konsumklimaindex (Donnerstag). Möglicherweise haben die Angriffe von US-Präsident Trump und seinem Team gegen exportstarke Nationen wie Japan, China, Mexiko und Deutschland bereits Wirkung gezeigt. Dass Amerikaner seit Jahrzehnten Produkte, die außerhalb der USA produziert wurden, stärker nachfragen als die landeseigenen Erzeugnisse dürfte auch am attraktiveren Preis/Leistungsverhältnis liegen.Morgen feiert die USA den Geburtstag von George Washington - wie er wohl über den aktuellen US-Präsidenten denken würde? Am Dienstag wird der Konjunkturkalender ganz klar von den zahlreichen zur Bekanntgabe anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus Japan, Frankreich, Deutschland, Europa und den USA dominiert. Sie gelten in der Finanzwelt als wichtige Frühindikatoren. Zur Wochenmitte dürfte man sich hierzulande vor allem für den Ifo-Geschäftsklimaindex stark interessieren, während am Nachmittag vor allem die Verkaufszahlen bestehender US-Eigenheime und das Fed-Protokoll für erhöhte Spannung sorgen dürfte. Am Donnerstag erwarten dann die Marktakteure mit Spannung die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Danach stehen mit dem FHFA-Hauspreisindex und den Januarverkäufen neuer US-Eigenheime noch zwei Termine zum US-Immobilienmarkt auf der Agenda. Diese dürften nicht nur in den USA mit Argusaugen verfolgt werden.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, Brian A. Jackson / Shutterstock.com