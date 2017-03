Kontrollkommission will Haushaltsplan für Puerto Rico nicht zustimmen

SAN JUAN (dpa-AFX) - Die Haushaltskrise in dem hoch verschuldeten US-Außengebiet Puerto Rico spitzt sich zu. Die Kontrollkommission will dem Rettungsplan der Regionalregierung nicht zustimmen. "Die vorgeschlagenen Strukturreformen ermöglichen unserer Auffassung nach nicht einen ausgeglichenen Haushalt innerhalb von zwei Jahren", schrieben die von der US-Regierung eingesetzten Kontrolleure am Donnerstag. Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló hat nun zwei Tage Zeit, um seinen Vorschlag nachzubessern.

Puerto Rico leidet unter einer schweren Haushaltskrise. Insgesamt liegt die Schuldenlast bei rund 70 Milliarden US-Dollar (66,3 Mrd Euro), hinzu kommen ungedeckte Pensionsansprüche. Das Haushaltsdefizit liegt bei rund sieben Milliarden Dollar pro Jahr. Gouverneur Rosselló will Puerto Rico mit einer Mischung aus Konjunkturprogramm, Kürzungen und Strukturreformen sanieren. Die Finanzkommission hält seine Prognosen für zu optimistisch und fordert radikalere Kürzungen./gom/DP/he