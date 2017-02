Von wegen Vielfalt: So dominieren einige wenige Konzerne den kompletten Einzelhandel

Die Macht der Großkonzerne

Die Regale der Supermärkte sind prall gefüllt mit den unterschiedlichsten Produkten aus der ganzen Welt. Jedoch werden diese Produkte nur von wenigen dominierenden Konzernen hergestellt. So kontrollieren mittlerweile 50 Firmengruppen fast die Hälfte des weltweiten Umsatzes in der Lebensmittelindustrie . Das geht aus dem "Konzern-Atlas 2017" hervor, der von der Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Oxfam und Germanwatch vorgestellt wurde. Dabei verzeichnen die größten Konzerne auch die größten Zuwächse. Die Konzentration ist bei einzelnen Produkten sogar noch höher. Bei Tee kontrollieren drei Konzerne - Unilever , Tata und Associated British Foods - knapp 80 Prozent des weltweiten Teehandels. Die hohe Marktkonzentration einzelner Konzerne bringt jedoch auch einige Nachteile für Verbraucher und Landwirte mit sich. Bei dem zunehmenden Konzentrationsprozess bleibt die Angebotsvielfalt in den Läden auf der Strecke. Dadurch wird es für regionale Anbieter immer schwieriger, ihre eigenen Produkte überhaupt in die Verkaufsregale der Supermärkte zu bekommen. Des Weiteren wird den Verbrauchern die Freiheit genommen, aus qualitativ hochwertigen Lebensmitteln auszuwählen. "Die Vielfalt im Supermarktregal wird uns nur vorgegaukelt", fasst der Konzern-Atlas 2017 zusammen."Der Lebensmitteleinzelhandel ist zum einflussreichen Weichensteller geworden. Er bestimmt, welche Lieferanten ihre Produkte in den Geschäften verkaufen und welche Nahrungsmittel die Kundschaft dort vorfindet. Und er nimmt zunehmend Einfluss auf die Lebensmittelproduktion selbst", erklären die Autoren des Konzern-Atlas. Auch der Lebensmitteleinzelhandel wird von wenigen Unternehmen geleitet. So beherrschen zum Beispiel in Deutschland derzeit vier Supermarktketten, nämlich Schwarz/ Lidl Edeka und Rewe , rund 67 Prozent des Marktes. Im europäischen Markt dominieren dagegen zehn Einzelhandelskonzerne fast die Hälfte des Umsatzes.Das folgende Ranking präsentiert die zehn größten Einzelhandelskonzerne der Welt.