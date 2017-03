Kostenersparnis: GoPro begeistert Börse mit massivem Stellenabbau | Nachricht | finanzen.net

Der Wegfall von 270 Jobs soll helfen, die jährlichen Kosten von 585 auf 495 Millionen Dollar zu drücken, wie GoPro am Mittwoch mitteilte. Die Firma hatte erst im November 200 Arbeitsplätze gestrichen und hatte zum Jahreswechsel noch rund 1550 Mitarbeiter. An der Börse kam der massive Jobabbau gut an: Die zuletzt gebeutelte Aktie sprang im frühen Handel um 15 Prozent hoch.

GoPro hatte zuletzt mit einem verpatzten Weihnachtsquartal die Erwartungen weit verfehlt. Der Verlust schnellte wegen Umbaukosten und Steuerbelastungen auf 115,7 Millionen Dollar hoch, wie GoPro nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Dabei sollte es für GoPro nach einem miesen Weihnachtsgeschäft 2015 und schwachen Ergebnissen zu Jahresbeginn das große Comeback-Quartal werden. Am Ende verkaufte GoPro 2,3 Millionen Kameras - 14 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, aber weniger als im noch guten Weihnachtsgeschäft 2014. Nun werde der Umsatz im laufenden Vierteljahr am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 190 bis 210 Millionen Dollar liegen, teilte GoPro mit.

Das 2002 gegründete Unternehmen ist ein Pionier im Geschäft mit Actionkameras für Sportler oder Abenteurer. GoPro macht inzwischen aber die verstärkte Konkurrenz durch Kameras anderer Anbieter sowie die allgegenwärtigen Smartphones zu schaffen. Zuletzt gab es auch Zweifel daran, wie groß der Markt für Actionkameras überhaupt ist./so/DP/edh

SAN MATEO (dpa-AFX)

