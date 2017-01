Kostüm Online-Shops rüsten sich für Karnevalssaison - Marktführer Karneval-Megastore erstrahlt nach Relaunch in neuem Glanz

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Metzingen (pts004/04.01.2017/10:00) - 2017 ist da - und der Jahreswechsel wird von der sich einleitenden Faschingssaison begleitet. Für Onlinehändler von Kostümen beginnt damit die wichtigste Phase des Jahres.

Alexander Stotz, der Geschäftsführer des Karneval-Megastores, kommentiert die Situation folgendermaßen: "Als Saisonbetrieb müssen wir auf den Jahresbeginn fokussiert sein, damit unsere Kunden zur richtigen Zeit Kostümtrends und Verkleidungshighlights abrufen können. Die kommenden zwei Monate stellen wir ganz in den Dienst am und die Arbeit für unsere Kunden. Deshalb konnte es keine bessere Gelegenheit für den Relaunch des Karneval-Megastores geben, um Karnevalsliebhabern ein standesgemäßes Einkaufserlebnis zu bieten."

Der neue Karneval-Megastore: Online Shopping im Zeitgeist

Grafiker, Programmierer und Marketing-Experten werkelten wochenlang am neuen Karneval-Megastore. Die Seite ist nun kundenfreundlicher und übersichtlicher gestaltet, das Branding wurde prominent in Szene gesetzt. Funktionsleisten und Aktionsbuttons wurden optimal platziert, um den Online Käufern das Shoppingerlebnis so komfortabel wie möglich zu gestalten. Art Director Stefan Röhm fasst zusammen: "Auf das Endergebnis kann unser Team wirklich stolz sein. Unsere Kunden werden vollkommen begeistert sein."

Der Weg zum Erfolg: Exklusivität und Kundenfreundlichkeit

Der Relaunch des Karneval-Megastore ist jedoch nicht die einzige Maßnahme, mit der Alexander Stotz seine Kunden glücklich machen möchte. Gezielt erweiterte er das Produktsortiment um neue und einzigartige Kostüme und sicherte sich deren Exklusivvertrieb. Stotz sagt dazu: "Wir gingen dieses Jahr einen Schritt weiter und sicherten uns die Exklusivrechte einiger Produzenten, um unseren Kunden ein einzigartiges Sortiment präsentieren zu können." Obwohl die Exklusiv-Kostüme noch nicht lange im Karneval-Megastore verkauft werden, legen die Verkäufe nahe, dass Stotz den richtigen Riecher hatte.

Natürlich wird auch der seit langen Jahren etablierte Kundenservice dabei helfen, den Karneval-Megastore 2017 auf Erfolgskurs zu halten. Pünktliche Lieferung, schnelle Reaktion auf Kundenanfragen, hohe Warenqualität und günstige Preise sind seit vielen Jahren ein Garant für die Spitzenposition des Karneval-Megastore auf dem umkämpften Onlinemarkt. Die Kunden-Bewertungen des Shops sprechen auf jeden Fall für sich.

