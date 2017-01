Kreditvergabe im Euroraum zieht leicht an

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kreditvergabe im Euroraum hat im Dezember leicht angezogen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Geldmengenbericht mitteilte, stieg das Volumen der an nicht-finanzielle Unternehmen vergebenen Buchkredite mit einer Jahresrate von 2,3 (Vormonat: 2,1) Prozent. Dahinter steckte ein monatlicher Anstieg des um Verbriefungen und Verkäufe bereinigten Kreditvolumens von 13 Milliarden Euro. Im Vormonat waren neue Kredite für 8 Milliarden Euro vergeben worden.

Die Kreditvergabe an private Haushalte wuchs mit einer Jahresrate von 2,0 (1,9) Prozent, wobei das Volumen der ausgereichten Hauskredite um 2,7 (Vormonat: 2,5) Prozent über Vorjahresniveau lag. Die Kreditvergabe an die öffentliche Hand stieg mit einer Jahresrate von 11,7 (10,7) Prozent und das gesamte Kreditvolumen um 4,7 (4,4) Prozent.

Die Kredite sind ein bilanzieller Gegenposten der Geldmenge, die in ihrer breitesten Abgrenzung M3 auf Jahressicht um 5,0 Prozent zunahm. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 4,9 Prozent erwartet. Im November hatte es einen Zuwachs um 4,8 Prozent gegeben. Im Durchschnitt der Monate Oktober bis Dezember wuchs M3 mit einer Jahresrate von 4,8 Prozent, was der Prognose von Volkswirten entsprach.

