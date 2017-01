Kreise: Boeing hat Aussicht auf Großauftrag aus Indien

Die indische Billigairline SpiceJet werde vermutlich 92 Boeing 737-Jets bestellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Der US-Konzern habe sich in langen Verhandlungen gegen den europäischen Rivalen Airbus ( Airbus SE ) durchgesetzt. Das Geschäft könnte in wenigen Wochen besiegelt werden.

Indien ist momentan einer der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte. SpiceJets Flotte von derzeit 49 Flugzeugen würde sich durch die Bestellung mehr als verdoppeln. Bei eventuellen Preisnachlässen und attraktiven Wartungsverträgen könne SpiceJet die Order unter Umständen noch erhöhen, hieß es in den Kreisen.

Laut Listenpreis hat der Auftrag einen Wert von gut 10 Milliarden US-Dollar. In der Branche ist es jedoch üblich, Kunden bei Großaufträgen deutliche Preisnachlässe zu gewähren.

dpa-AFX