Kreise: Bundesregierung genehmigt weiteren Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat Kreisen zufolge grünes Licht für ein weiteres umstrittenes Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien gegeben. Genehmigt wurde die Lieferung von 2 von insgesamt 48 Patrouillenbooten für die saudi-arabische Küstenwache. Über die Entscheidung des geheim tagenden Bundessicherheitsrates informierte Sigmar Gabriel (SPD) den Bundestag an seinem letzten Amtstag als Wirtschaftsminister am vergangenen Freitag. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Gabriel wechselte vergangene Woche als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier (SPD) ins Außenministerium.

Die Lieferung von Küstenschutzbooten an Saudi-Arabien ist umstritten. Bereits im vergangenen Sommer war die Lieferung des ersten Bootes der Bremer Lürssen-Gruppe genehmigt worden. Gabriel hatte nach früheren Angaben aus Regierungskreisen Bedenken gegen die Lieferung von Patrouillenbooten angemeldet. Saudi-Arabien steht international wegen Verstößen gegen Bürger- und Menschenrechte immer wieder in der Kritik. Das sunnitische Königshaus in Riad ist aber ein enger Verbündeter des Westens im Anti-Terror-Kampf.

Die Grünen kritisierten die Entscheidung. "Sowohl der brutale Krieg im Jemen als auch die katastrophale Menschenrechtslage verbieten nach den deutschen Regeln Waffengeschäfte mit dem saudi-arabischen Regime", kritisierte die sicherheitspolitische Fraktionssprecherin Agnieszka Brugger. "Aber die deutschen Rüstungsexportrichtlinien sind Angela Merkel , Ursula von der Leyen und Sigmar Gabriel offensichtlich sowie schon lange nichts mehr wert."

Gebilligt wurde zudem die Lieferung von 600 Zündern nach Brasilien. Die baden-württembergische Firma Junghans Microtec stellt Zünder etwa für Artilleriewaffen, Panzer und Lenkflugkörper her./poi/DP/she