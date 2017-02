Krimi um Perus gesuchten Ex-Staatschef: Israel lehnt Aufnahme ab

JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel will dem mit Haftbefehl gesuchten peruanischen Ex-Präsidenten Alejandro Toledo die Einreise verweigern. "Toledo wird nur nach Israel kommen können, wenn seine Angelegenheiten in Peru geklärt sind", teilte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Sonntag mit. In Peru war zuvor berichtet worden, der 70-Jährige plane, sich nach Israel abzusetzen.

Der Ex-Präsident war zuletzt in San Francisco in den USA gesichtet worden. Medienberichten zufolge sollen er und seine Frau, die enge Verbindungen nach Israel hat, Flugtickets nach Tel Aviv gekauft haben.

Toledo wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit (2001-2006) Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (18,5 Mio Euro) vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht für den Bau der Interoceánica in Peru angenommen zu haben - die Straße verbindet Atlantik und Pazifik über Tausende Kilometer in Südamerika. Die peruanische Justiz beantragte einen internationalen Haftbefehl. Toledo bestreitet die Vorwürfe./ris/DP/he