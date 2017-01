Kriselnder Netzwerkausrüster Ericsson erleidet Umsatzeinbruch

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen stark -- Johnson & Johnson will Biotechfirma Actelion für 30 Milliarden Dollar schlucken -- eBay mit guten Zahlen -- QUALCOMM, AT&T, Mattel im Fokus

Apple verklagt QUALCOMM auch in China. Intel mit wichtigen Geschäftszahlen am Abend. Weiterer Teilerfolg für FMC & Co im US-Streit um Beitragsunterstützung. Software AG bleibt in Wachstumssparte unter Prognose. Google-Mutter Alphabet: Börsianer verteilen Vorschusslorbeeren.