Kulmbacher Brauerei steigert die Dividende

Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft (ISIN: DE0007007007) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,22 Euro) ist dies eine Anhebung um 78 Eurocent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2017 statt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 40,48 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,47 Prozent.Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016 vor Zinsergebnis, sonstigem Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) wird sich voraussichtlich gegenüber dem im Geschäftsjahr 2015 erzielten EBIT von 8,3 Mio. Euro auf ca. 10 Mio. Euro verbessern, wie am 18. Januar 2017 mitgeteilt wurde. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich 220,7 Mio. Euro betragen. Im Vorjahr betrugen die Umsatzerlöse 220,0 Mio. Euro. Damit steigt die EBIT-Marge von 3,7 Prozent im Geschäftsjahr 2015 auf voraussichtlich 4,5 Prozent im Geschäftsjahr 2016.Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft wurde 1846 gegründet. Zu den Marken zählen neben Kulmbacher auch EKU, Mönchshof oder Kapuziner. Die Brau Holding International GmbH & Co. KGaA aus München hält 63,8 Prozent der Anteile an der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft. Die IREKS GmbH aus Kulmbach hält 25,8 Prozent.Redaktion MyDividends.de