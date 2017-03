Kursfeuerwerk nach IPO: Snap-Aktie auf Höhenflug nach Börsengang | Nachricht | finanzen.net

Nach dem fulminanten Start an der Börse, kann die Snap -Aktie auch am Freitag kräftig zulegen. An der NYSE geht es zwischenzeitlich über 16 Prozent nach oben.

Snap, die Mutter des Messenger-Dienstes Snapchat, war am Donnerstag mit einem Erstkurs von 24 Dollar an der New Yorker Börse gestartet. Das waren mehr als 40 Prozent über dem Ausgabepreis der Papiere, den Snap Inc. im Vorfeld auf 17 Dollar festgesetzt hatte. Zunächst war lediglich eine Spanne von 14 bis 16 Dollar angepeilt worden. Im US-Handel erreichte die Aktie am Donnerstag zwischenzeitlich knapp 26 US-Dollar und schloss am Ende mit einem Plus von 44 Prozent bei 24,48 US-Dollar.

Analysten weniger optimistisch

Erste Analysen sagen der Snap-Aktie jedoch eine weniger rosige Zukunft voraus. Das japanische Analysehaus Nomura hat Snap mit "Reduce" und einem Kursziel von 16 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das Kurspotenzial sei begrenzt, schrieb Analyst Anthony DiClemente in einer Studie vom Donnerstag. Snap gehe genau dann an die Börse, wenn das Kundenwachstum und die Monetarisierung deutlich nachließen, bemängelte er.

Redaktion finanzen.net/dpa-AFX

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images, Astrid Stawiarz/Getty Images