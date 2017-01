Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

DONNERSTAG: In Australien waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.319,13 -0,21% +0,87% Stoxx50 3.043,15 +0,20% +1,08% DAX 11.848,63 +0,36% +3,20% FTSE 7.161,49 -0,04% +0,26% CAC 4.867,24 -0,21% +0,10% DJIA 20.100,36 +0,16% +1,71% S&P-500 2.296,35 -0,09% +2,57% Nasdaq-Comp. 5.654,40 -0,03% +5,04% Nasdaq-100 5.156,69 +0,10% +6,03% Nikkei-225 19.402,39 +1,81% +1,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,59 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,87 52,75 +2,1% 1,12 -1,5% Brent/ICE 56,31 55,08 +2,2% 1,23 -0,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.187,27 1.200,54 -1,1% -13,27 +3,1% Silber (Spot) 16,76 16,99 -1,3% -0,23 +5,3% Platin (Spot) 979,50 981,00 -0,2% -1,50 +8,4% Kupfer-Future 2,67 2,71 -1,5% -0,04 +6,6% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach der Rally vom Vortag geht es am Donnerstag an den US-Börsen etwas gemächlicher zu. Die Rekordstände werden dabei aber verteidigt bzw. sogar noch leicht ausgebaut. Neue Wirtschaftsdaten stützen die Zuversicht der Anleger. Die Bilanzsaison der Unternehmen geht unterdessen in eine neue Runde. Umsatz und Ergebnis von Ford (-3 Prozent) verfehlten die Erwartungen der Analysten. Caterpillar (-0,7 Prozent hat im vierten Quartal den Verlust ausgeweitet und seine Ziele für dieses Jahr gesenkt. Bereits am Mittwoch nach Börsenschluss legten Ebay, AT&T, Qualcomm und Mattel Zahlen vor. Ebay überraschte dabei positiv, die Zahlen von AT&T lagen im Rahmen der Erwartungen. Ebay gewinnen 6,2 Prozent, AT&T 0,4 Prozent. Qualcomm (-5,1 Prozent) meldete einen Gewinneinbruch. Mattel brechen um 15,4 Prozent ein. Im Sog von Mattel verlieren Hasbro 6,4 Prozent. Die Aktie leidet aber auch unter einer zurückgezogenen Kaufempfehlung eines Ressearchhauses. Johnson & Johnson zeigen sich kaum verändert nach dem Gebot für Actelion. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass der US-Konzern die Finanzierung teilweise dadurch stemmen will, das Forschungsgeschäft von Actelion als neues Unternehmen an die Börse zu bringen. Übernahmefantasie treibt Charter Communications um 7,1 Prozent nach oben. Verizon Communications (-1 Prozent) prüft offenbar den Zusammenschluss mit Charter. Weiter nicht gefragt sind vermeintlich sichere Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen. Der Goldpreis entfernt sich weiter nach unten von der 1.200-Dollar-Marke. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 1 Basispunkt auf 2,53 Prozent. Die Ölpreise machen Boden gut. Der Markt spiele hier weiter, dass die Opec- und andere Ölförderstaaten wie besprochen ihre Produktion drosselten, heißt es. Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar. Gestützt wird er davon, dass der designierte US-Finanzminister Steven Mnuchin sich für einen festeren Dollar ausgesprochen hat.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem Plus der vergangenen Tage verlor die Aufwärtsbewegung an den Börsen am Donnerstag an Schwung. In Zürich sprangen Actelion um fast 20 Prozent nach oben. Johnson & Johnson übernimmt das Unternehmen nun doch und zahlt dafür 30 Milliarden Dollar. Daneben musste der Markt zahlreiche Quartalsausweise verarbeiten. Ericsson verteuerten sich um 3,5 Prozent, nachdem der Telekomausrüster laut Händlern die Umsatzerwartung übertroffen hatte. Diageo legten um 3,6 Prozent zu. Der Spirituosenhersteller hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 mehr verdient als erwartet. Unilever verloren dagegen nach schwachen Ergebnissen in Amsterdam 4,2 Prozent. Starke Geschäftszahlen der Halbleiterkonzerne Hynix aus Südkorea und Xilinx aus den USA ließen Infineon um 0,8 Prozent zulegen. Die Aktien des Chip-Produzenten STMicroelectronics zogen nach Quartalszahlen in Mailand um gut 8 Prozent an. Fiat Chrysler hat trotz rückläufiger Auslieferungen im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und sich für das laufende Jahr optimistisch gezeigt. Die Aktie legte ebenfalls in Mailand um 1,2 Prozent zu, der Sektor verlor dagegen 0,7 Prozent. FMC gewannen 1,9 Prozent. Der Kurs der FMC-Mutterkonzerns Fresenius legte um 1,3 Prozent zu. Eine Verordnung, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen die Zusatzversicherungen von Dialysepatienten in den USA nicht mehr bezuschussen dürfen, wurde vom zuständigen US-Bundesrichter bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Eine Hochstufung auf "Übergewichten" durch Morgan Stanley ließ Deutsche Börse um 1,3 Prozent steigen.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10.13 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0676 -0,58% 1,0739 1,0734 +1,5% EUR/JPY 122,3797 +0,25% 122,0715 122,16 +0,0% EUR/CHF 1,0681 -0,32% 1,0715 1,0736 -0,3% EUR/GBP 0,8483 -0,28% 0,8476 1,1738 -0,5% USD/JPY 114,63 +0,84% 113,67 113,82 -1,9% GBP/USD 1,2585 -0,66% 1,2669 1,2598 +2,0% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstag auch die asiatischen Aktienmärkte beflügelt. Die Rally wurde weiter getragen von der Erwartung einer konjunkturfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump . Vor allem Finanzwerte zeigten sich in Asien mit deutlichen Aufschlägen, nachdem die Aktien aus dem Sektor am Vortag in den USA kräftig zugelegt hatten. In Japan gewannen Nomura Holdings 4,9 Prozent und Daiwa Securities Group 3,9 Prozent. In Hongkong ging es für HSBC um 1,5 Prozent nach oben. Hynix kletterten in Seoul um 3,1 Prozent. Der Chip-Hersteller konnte den höchsten Quartalsgewinn in seiner Geschichte vermelden. Für Fujitsu General ging es in Tokio um 12 Prozent nach unten. Das Unternehmen gab für die vergangenen neun Monate einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn bekannt. Mit der Rally an den Aktienmärkten stand der "sichere Hafen" Gold nicht mehr in der Gunst der Anleger. Der Dollar neigte ebenfalls etwas zur Schwäche. Der Greenback wird laut Marktteilnehmern unter anderem von Befürchtungen gebremst, dass der neue US-Präsident und seine Regierung sich abermals gegen einen starken Dollar aussprechen könnten. Mit einer Erholung zeigten sich die Ölpreise in Asien. Die jüngsten US-Lagerdaten hatten einen Aufbau der Bestände gezeigt und die Notierungen am Mittwoch belastet. Der leicht nachgebende Dollar half den Preisen für Brent und WTI im asiatischen Handel zu einem moderaten Anstieg.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Munich Re verkleinert Vorstand und schafft Ressort Munich Health ab

Die Rückversicherungsgesellschaft Munich Re löst zum 1. Februar das Geschäftsfeld "Munich Health" (MH) auf und verkleinert im Zuge dessen ihren Vorstand um ein Ressort. Die Umorganisation werde auch Kostensynergien freisetzen, teilte Munich Re mit. Munich Re bündelt das Gesundheitsgeschäft seit 2008 in einem eigenen Geschäftsfeld.

VW trennt sich von Vorstand Hohmann-Dennhardt wegen Dissens

Volkswagen hat die Neubesetzung des Vorstandspostens für Integrität und Recht beschlossen. Christine Hohmann-Dennhardt scheide per Ende Januar aus dem Vorstand aus, teilte der DAX-Konzern mit. Die Trennung erfolge wegen unterschiedlicher Auffassungen über Verantwortlichkeiten und künftige operative Arbeitsstrukturen. Ihr Nachfolgerin werde Hiltrud Werner, die seit Anfang 2016 die Konzernrevision leitet.

Alzchem setzt Preisspanne auf 20 bis 27 Euro fest

Das Spezialchemieunternehmen Alzchem aus dem bayerischen Trostberg hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 20 bis 27 Euro je Aktie festgesetzt. Das Unternehmen will inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 8,129 Millionen Aktien plazieren. Die Transaktion habe dementsprechend ein Gesamtvolumen von 162,6 Millionen bis 219,5 Millionen Euro, teilte die Alzchem AG mit.

Singulus-CEO Stefan Rinck erhält neuen Vertrag für 5 Jahre

Der Anlagenbauer Singulus Technologies hat Stefan Rinck für weitere fünf Jahre als Chef an das Unternehmen gebunden. Rinck ist bereits sei 2009 im Vorstand und seit 2010 Vorstandsvorsitzender. Der Manager habe der Bestellung durch den Aufsichtsrat zugestimmt, teilte die Singulus Technologies AG mit. Seiner neuer Vertrag laufe bis zum Jahr 2022.

Baker Hughes steigert Umsatz zum Vorquartal erstmals seit zwei Jahren

Der US-Ölfeldausrüster Baker Hughes hat seinen Quartalsumsatz erstmals seit zwei Jahren gegenüber dem Vorquartal gesteigert. Der Konzern, der mit dem Öl- und Gasgeschäft von General Electric (GE) fusioniert, profitierte von der Stabilisierung der Energiepreise. GE und Baker Hughes hatten die Transaktion im Oktober bekannt gegeben.

Caterpillar rutscht wegen Sonderposten tiefer in die roten Zahlen

Caterpillar hat im vierten Quartal die anhaltend schwachen wirtschaftlichen Bedingungen zu spüren bekommen, das operative Ergebnis aber noch auf Vorjahresniveau halten können. Wegen höher als erwartet ausgefallener Restrukturierungskosten und einer Goodwillabschreibung rutschte der Baumaschinenhersteller indes unter dem Strich tiefer in die Verlustzone.

Dow Chemical schreibt im 4. Quartal rote Zahlen

Der Chemiekonzern Dow Chemical ist im vierten Quartal unter dem Strich leicht in die Verlustzone gerutscht. Der Umsatz kletterte dank einer regen Nachfrage nach Saatgut sowie der Einbeziehung eines Zukaufs um 14 Prozent auf 13,02 Milliarden US-Dollar. Das operative EBITDA nahm um 10 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar zu.

US-Ölriese Exxon Mobil holt Klimaexpertin in Verwaltungsrat

Der US-Ölkonzern Exxon Mobil holt sich eine Klimaexpertin in sein Führungsteam. Die Atmosphärenphysikerin Susan Avery werde zum 1. Februar Mitglied des Verwaltungsrat, teilte das Unternehmen mit. Avery hat sich in ihren bisherigen Forschungen unter anderem mit Klimaschwankungen befasst und einmal gesagt: "Die Klimawissenschaft sagt uns eindeutig, dass wir so weit wie möglich auf fossile Energieträger verzichten müssen."

Pensionslasten drücken Ford tief in die roten Zahlen

Der US-Autobauer Ford hat im vierten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Netto verlor der Konzern 800 Millionen US-Dollar, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch 1,9 Milliarden Dollar verdient hatte. Das operative Ergebnis sackte zwar um ein Fünftel auf 2,1 Milliarden Dollar, stellte damit aber dennoch einen Rekord für ein Schlussquartal.

GE sichert sich Milliardenauftrag für Kraftwerksbau im Irak

Der US-Mischkonzern General Electric (GE) hat sich einen Milliardenauftrag im Irak gesichert. Die unterzeichnete Vereinbarung sieht vor, dass das Unternehmen zwei Kraftwerke für insgesamt 1,05 Milliarden US-Dollar baut, wie das Büro des irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi mitteilte. Die Kraftwerke mit je 750 Megawatt Kapazität sollen in den Provinzen Dhi Kar und Muthanna entstehen.

Gericht weist Klagen gegen Shell wegen Umweltverschmutzung in Nigeria ab

Ein britisches Gericht hat Sammelklagen von mehr als 40.000 Bewohnern des nigerianischen Niger-Deltas gegen den Ölkonzern Shell wegen Umweltverschmutzung abgewiesen. Der High Court folgte damit der Argumentation des britisch-niederländischen Konzerns, wonach der Fall vor einem Gericht in Nigeria verhandelt werden sollte.

Schweizer Uhrenexporte brechen um fast 10 Prozent ein

Die Exporte der Schweizer Uhrenhersteller sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das weltweite Minus von 9,9 Prozent war maßgeblich auf einen Einbruch um 25,1 Prozent im wichtigsten Absatzmarkt Hongkong zurückzuführen, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie mitteilte. Insgesamt verkauften die Firmen demnach noch Uhren im Wert von 19,4 Milliarden Schweizer Franken (18,1 Milliarden Euro) ins Ausland.

Verizon prüft Megafusion mit Kabelkonzern Charter - Kreise

In den USA könnte es zu einer Großfusion in der Telekom- und Medienbranche kommen: Verizon Communications prüft offenbar den Zusammenschluss mit Charter Communications. Informierte Personen berichten, dass Verizon-CEO Lowell McAdam einen ersten Anlauf bei dem Rivalen unternommen habe und derzeit mit Beratern ausführlich eine mögliche Transaktion evaluiere.

