Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai fand wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH BIS DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.230,68 -0,98% -1,82% Stoxx50 2.979,48 -0,81% -1,03% DAX 11.535,31 -1,25% +0,47% FTSE 7.099,15 -0,27% -0,61% CAC 4.748,90 -0,75% -2,33% DJIA 19.835,28 -0,68% +0,37% S&P-500 2.272,02 -0,39% +1,48% Nasdaq-Comp. 5.585,60 -0,50% +3,76% Nasdaq-100 5.095,56 -0,66% +4,77% Nikkei-225 19.041,34 -1,69% -0,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,09 +21

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,43 52,63 +1,5% 0,80 -2,3% Brent/ICE 55,89 55,23 +1,2% 0,66 -1,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,60 1.195,46 +1,2% +14,14 +5,1% Silber (Spot) 17,51 17,12 +2,3% +0,39 +10,0% Platin (Spot) 990,50 989,00 +0,2% +1,50 +9,6% Kupfer-Future 2,73 2,66 +2,7% +0,07 +8,9%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street setzt am Dienstag ihre Abwärtstendenz fort. Weiter bestimmen die Entwicklungen im Weißen Haus und die Weisungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump das Marktgeschehen. Nachdem am Vortag das Einwanderungsdekret von Trump die Investoren verschreckt hatte, lässt nun eine Personalie aufhorchen. So hat Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen, nachdem diese sich gegen die neuen Bestimmungen gestellt hatte. Dazu kommen einige Konjunkturdaten, die nicht in allen Punkten überzeugten. Zudem sind die Blicke auf die US-Notenbank gerichtet, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung beginnt. Es wird mehrheitlich mit keiner Zinsanhebung gerechnet. Pfizer verfehlte beim Gewinn im vierten Quartal die Erwartung der Analysten. Der Umsatz sank wegen ungünstiger Wechselkurseffekte und einer geringeren Zahl von Verkaufstagen um 3 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Die Aktie steigt jedoch nach anfänglichen Verlusten leicht an. Das dürfte Präsident Trump zu verdanken sein, der bei einem Treffen mit Pharma-CEOs zwar auf Medikamentenpreissenkungen beharrte, der Branche aber gleichzeitig vereinfachte Zulassungsverfahren für neue Medikamente in Aussicht stellte. Dies stützt auch andere Aktien der Pharma- und Biotechbranche. Der Sportartikelhersteller Under Armour hat im vierten Quartal sowohl gewinn- wie auch umsatzseitig enttäuscht. Auch der Ausblick verfehlt die Markterwartungen deutlich, und der CFO des Adidas-Konkurrenten verlässt das Unternehmen. Die Aktie bricht ein. Der Mobilfunkanbieter Sprint hat im dritten Quartal weitere Fortschritte erzielt. Die Kundengewinne übertrafen erneut jene von AT&T und Verizon. Allerdings wurden die Erwartungen an das Ergebnis verfehlt. Die Aktie gewinnt 5 Prozent. Nach Handelsende folgen noch Apple und Advanced Micro Devices (AMD).

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Ergebnisse:

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Arconic Inc, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag erneut im Minus geschlossen. Die Verkäufe setzten mit der schwachen Eröffnung an der Wall Street ein. Dort belastete zum einen die Berichtssaison, die einige negative Überraschungen lieferte. Zum anderen sorgte US-Präsident Donald Trump erneut für Verunsicherung unter den Investoren. Als Belastungsfaktor kam noch der kräftig steigende Euro hinzu, der auf 1,08 Dollar zulegte. Auslöser waren Aussagen des Trade Advisers von US-Präsident Trump, der die Währung als "deutlich unterbewertet" bezeichnete. Unicredit hat den erwarteten Verlust für das abgelaufene Jahr auf 11,8 Milliarden Euro beziffert. Das geht größtenteils auf die im Dezember angekündigte tiefgreifende Restrukturierung zurück. Die Aktie verlor 4 Prozent. Eine schwache Marge des schweizerischen Duft- und Aromaherstellers Givaudan im vierten Quartal drückte den Kurs um 4 Prozent nach unten und belastet auch die Papiere des deutschen Mitbewerbers Symrise, die um 2,6 Prozent nachgaben. In den USA hat der Sportartikelhersteller Under Armour im vierten Quartal sowohl gewinn- wie auch umsatzseitig enttäuscht. Auch der Ausblick verfehlt die Markterwartungen deutlich. Die Aktie brach dort um 25 Prozent ein und zog auch die Adidas-Aktie mit nach unten, die mit einem Minus von 3,2 Prozent größter Verlierer im Dax war. Hennes & Mauritz stiegen dagegen um 5,6 Prozent. Die Schweden haben im vierten Quartal bei der Marge besser abgeschnitten und im Januar mehr umgesetzt als erwartet.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0781 0,0% 1,0781 1,0688 +2,5% EUR/JPY 122,0059 0,0% 122,0059 121,72 -1,4% EUR/CHF 1,0676 0,0% 1,0676 1,0660 -0,3% EUR/GBP 0,8576 +0,12% 0,8576 1,1698 +0,6% USD/JPY 113,14 0,0% 113,14 113,89 -3,2% GBP/USD 1,2572 0,0% 1,2572 1,2504 +1,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während an den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai das Neujahrsfest gefeiert worden ist, verkauften Anleger an den übrigen Handelsplätzen in der Region Aktien. Händler sprachen von einer allgemein schlechten Stimmung, die in Asien um sich greife. Die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump würden immer stärker als Bedrohung - auch für die Börsen - wahrgenommen, hieß es. Trumps Festhalten an den weltweit kritisierten Einreisebeschränkungen für Bürger bestimmter islamischer Staaten sei kein vertrauensstiftender Schritt und befördere die wachsende Verunsicherung. In Japan stützten angesichts der globalen Verunsicherung selbst positive Wirtschaftsdaten nicht. So war unter anderem die Industrieproduktion im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Die japanische Notenbank beließ ihre Geldpolitik zwar unangetastet, hob aber den Wachstumsausblick für das Land an. Ihre Inflationserwartungen bestätigte die Bank of Japan. Export-, Technologie- und Finanzaktien zählten in der gesamten Region zu den klaren Verlierern. Allerdings machten Analysten bei den Finanztiteln Kurspotenzial aus, nachdem sich Trump erneut für die Abschaffung des "Dodd-Frank-Act" zur Bankenaufsicht in den USA ausgesprochen hatte - mithin eine Deregulierung des Bankensektors. NEC brachen in Tokio um über 17 Prozent auf ein Dreimonatstief ein. Der Elektronikkonzern hatte die Prognose gesenkt. Sony ermäßigten sich um 2,3 Prozent auf ein Dreiwochentief. Der Elektronikriese plant Abschreibungen von rund 1 Milliarde US-Dollar auf das Film- und Fernsehstudio-Geschäft.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Daimler arbeitet mit Uber beim autonomen Fahren zusammen

Der Autobauer Daimler und der US-Fahrdienstvermittler Uber wollen beim Thema autonomes Fahren zusammenarbeiten. Die Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, wie Daimler mitteilte. Daimler plane in den kommenden Jahren, autonom fahrende Autos unter anderem auch auf der globalen Plattform von Uber anzubieten.

Lufthansa und Piloten beenden Schlichtung ohne Einigung

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Lufthansa und ihren Piloten hat auch die Schlichtung kein Ergebnis zutage gefördert. Die Schlichtung zum Vergütungstarifvertrag sei ohne Einigung zu Ende gegangen, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit.

Deutsche Bank fährt Kohle-Engagement zurück

Die Deutsche Bank will weniger Geld in die Kohle stecken. Die Bank und ihre Tochtergesellschaften werden keine Finanzierungsverpflichtungen für neue Projekte zur Förderung von Kraftwerkskohle und den Neubau von Kohlekraftwerken eingehen, teilte das Frankfurter Institut mit. Darüber hinaus werde die Bank ihr derzeitiges Engagement im Bereich Kraftwerkskohle schrittweise verringern.

Grammer weist Forderung der Familie Hastor nach mehr Einfluss ab

Die Grammer AG hat die Forderung der bosnischen Unternehmerfamilie Hastor nach mehr Einflussnahme auf die Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Vorstand zurückgewiesen. Der Industriellen-Clan hatte im Dezember bekanntgegeben, dass er über zwei Investmentfirmen mehr als 20 Prozent an dem Automobilzulieferer hält. Er ist der mit Abstand größte Aktionär des SDAX-Unternehmens.

Indus verstärkt Portfolio mit Spezialisten für Messtechnik

Indus kauft einen Anbieter von Mess- und Testsystemen zur Schwingungsprüfung und -analyse zu. Die Beteiligungsgesellschaft übernimmt nach eigenen Angaben rund 76 Prozent an der m+p international Mess- und Rechnertechnik GmbH aus Hannover. Dort seien 63 Mitarbeiter beschäftigt, 2016 lag der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen bei rund 12 Millionen Euro. Nach Deutschland zählten Amerika und China zu den Hauptabsatzmärkten. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Atoss setzt dynamisches Wachstum fort und erhöht reguläre Dividende

January 31, 2017

Die Atoss Software AG hat ihr Wachstum im elften Jahr in Folge fortgesetzt. Dabei stieg der operative Gewinn überproportional zum Umsatz, weshalb der Münchener Anbieter von Workforce Management die Dividende auf 1,16 von 0,95 Euro pro Aktie anheben will. Im Vorjahr hatte es allerdings eine Sonderausschüttung von 1,85 Euro je Aktie gegeben. Für 2017 wird mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung und einer EBIT-Marge von ca. 25 Prozent gerechnet.

Centrotec erfüllt Prognosen und erwartet 2017 stabiles Ergebnis

Die Centrotec Sustainable AG hat ihre Umsatzprognose für 2016 leicht übertroffen und beim operativen Ergebnis (EBIT) das obere Ende der Prognosebandbreite von 32 bis 35 (Vorjahr: 32,1) Millionen Euro erreicht.

Konecranes verkauft deutsche Tochter Stahl Crane in die USA

Der Baumaschinenhersteller Konecranes hat seine deutsche Tochter Stahl Cranesystems an den US-Konzern Columbus McKinnon verkauft. Der Preis für das Unternehmen mit seinen etwa 700 Mitarbeitern belaufe sich auf 224 Millionen Euro, teilte das finnische Unternehmen am Dienstag mit. Grund für die Veräußerung waren Bedenken der Europäischen Kommission.

KPS setzt auf Wachstum und erhöht Dividende

Die KPS AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 eine Steigerung des Konzernumsatzes auf voraussichtlich 160 Millionen Euro und ein EBIT von 25 Millionen Euro. Damit setzt die Münchener Unternehmensberatung auf Wachstum, die zugleich ihre Dividende auf 0,33 von 0,30 Euro je Aktie anheben will. In ihrem jetzt vorgelegten Geschäftsbericht hat sie die vorläufigen Zahlen für 2015/16 bestätigt.

Modehauskette Rudolf Wöhrl bleibt in Familienbesitz

Die insolvente Modehauskette Rudolf Wöhrl bleibt in Familienbesitz. Christian Greiner werde neuer Eigentümer des Händlers Wöhrl, teilte die fränkische Modekette mit. Darauf hätten sich die Gläubiger am Dienstag verständigt. Weitere Filialschließungen soll es nicht geben. Greiner, Sohn des Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl, ist seit 2011 im Vorstand bei dem Münchner Modehandelsunternehmen Ludwig Beck.

Milliardenabschreibung beschert Exxon Gewinneinbruch

Der US-Ölriese Exxon Mobil musste im vierten Quartal wegen einer milliardenschweren Abschreibung einen massiven Gewinneinbruch verkraften. Der Umsatz legte dagegen nach acht Quartalen mit rückläufigen Erlösen erstmals wieder zu.

Verlangsamtes Wachstum bei Mastercard - Aktie fällt

Der Kreditkartenkonzern Mastercard hat im vierten Quartal zwar seinen Gewinn angesichts eines erhöhten Transaktionsaufkommens gesteigert. Gleichzeitig verlangsamte sich jedoch das Umsatzwachstum des Unternehmens.

Nasdaq wegen hoher Abschreibungen mit Verlust

Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im vierten Quartal wegen hoher Abschreibungen einen Verlust verzeichnet. Der Nettoverlust lag bei 224 Millionen oder 1,35 US-Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte die Nasdaq Inc noch einen Gewinn von 148 Millionen beziehungsweise 0,88 Dollar je Anteil erzielt. Bereinigt, unter anderem um Abschreibungen, lag der Gewinn bei 95 Cent je Aktie. Die Einnahmen steigerte das Unternehmen mit 12 Prozent auf 599 Millionen Dollar recht deutlich.

Pfizer verfehlt Gewinnerwartung

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im Schlussquartal 2016 die Erwartung der Analysten verfehlt. In dem Berichtszeitraum belasteten Kosten für die Einstellung der Entwicklung eines Arzneimittels.

Sprint grenzt Verlust ein - verfehlt aber Erwartungen

Der US-Mobilfunkkonzern Sprint hat seine Kundenbasis im dritten Geschäftsquartal weiter ausgebaut und seinen Verlust eingegrenzt. Allerdings wurden die Erwartungen an das Ergebnis verfehlt. Jetzt geht der Konkurrent von T-Mobile US davon aus, das Geschäftsjahr 2016/17 am oberen Ende der ausgegebenen Gewinnspanne abzuschließen.

Under Armour enttäuscht auf der ganzen Linie

Der Sportbekleidungsanbieter Under Armour hat im jüngsten Quartal sowohl beim Umsatz- als auch beim Gewinn die Erwartungen verfehlt. Zusätzlich schockte das Unternehmen die Anleger mit einem enttäuschenden Ausblick. Zudem kündigte der CFO am Dienstag seinen Rücktritt an.

Nintendo steigert Quartalsgewinn dank schwachem Yen über Erwartung

Der japanische Elektronikkonzern Nintendo hat seinen Gewinn im dritten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen weit übertroffen. Das Ergebnis wurde maßgeblich von einem schwächeren Yen gestützt, währen eine Pause im Geschäft mit Videospielekonsolen zu einem Umsatzrückgang führte. Die Jahresgewinnprognose hob die Nintendo Co an.

January 31, 2017

