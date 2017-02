Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== ++++ AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.235,71 -0,08% -1,67% Stoxx50 2.998,23 +0,14% -0,41% DAX 11.549,44 +0,34% +0,60% FTSE 7.186,22 +0,20% +0,61% CAC 4.754,47 -0,49% -2,22% DJIA 20.122,75 +0,35% +1,82% S&P-500 2.296,17 +0,16% +2,56% Nasdaq-Comp. 5.683,45 +0,35% +5,58% Nasdaq-100 5.191,89 +0,46% +6,75% Nikkei-225 18.910,78 -0,35% -1,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,49 +6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,00 53,01 -1,9% -1,01 -4,9% Brent/ICE 54,84 55,72 -1,6% -0,88 -4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,67 1.235,61 -0,2% -1,95 +7,1% Silber (Spot) 17,75 17,74 +0,1% +0,02 +11,5% Platin (Spot) 1.010,75 1.015,25 -0,4% -4,50 +11,9% Kupfer-Future 2,63 2,65 -0,8% -0,02 +5,0%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Eine kleine Erholung erbringt an der Wall Street frische Rekorde. Der Dow-Jones-Index und der Nasdaq-Composite haben neue Allzeithochs erreicht. Die alles in allem erfreuliche Berichtssaison stimuliert die Kaufbereitschaft. Allerdings bleibt diese verhalten, da die politischen Unsicherheiten zu groß sind. General Motors (GM) hat im vierten Quartal unter widrigen Wechselkurseffekten und weiteren Sonderbelastungen gelitten. Die Aktie verliert 4,5 Prozent. 21st Century Fox wies einen 27-prozentigen Gewinnanstieg aus. Die Aktie verliert 0,8 Prozent, Händler bemängeln den Umsatzrückgang im Filmgeschäft. Die Aktie des Versicherers Everest Re steigt um 2,7 Prozent. Der Rückversicherer hat einen Quartalsrekordgewinn eingefahren. Michael Kors stürzen dagegen um 12,2 Prozent ab. Der Modekonzern enttäuschte mit seinen Drittquartalszahlen. Gap ziehen um 0,9 Prozent an, der Bekleidungsanbieter äußerte sich optimistisch zur Gewinnentwicklung. Archer Daniels Midland erwartet im laufenden Jahr ein besseres Geschäftsumfeld. Für die Aktie geht es 2 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:30 AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte konnten sich nach dem deutlichen Rücksetzer vom Wochenauftakt am Dienstag überwiegend etwas erholen. Auch an den deutschen Börsen sprachen Teilnehmer aber von einer wenig überzeugenden Entwicklung: Denn die Erholung wurde nur von niedrigen Umsätzen begleitet. Zudem wurde sie vor allem von konjunkturunabhängigen oder defensiven Aktien angeführt: Henkel stiegen um 0,9 Prozent, Beiersdorf um 1,2 Prozent, RWE um 1,7 Prozent und Vonovia um 2,5 Prozent. Die Autotitel und die zuletzt gefragten Banken wurden dagegen vernachlässigt. Unter den Zyklikern waren nur einige wenige Titel gesucht, so Siemens, BASF und, nach einer Hochstufung durch die australische Bank Macquarie, Thyssenkrupp. Eine Abstufung von "Kaufen" auf "Halten" durch Kepler drückte dagegen die Daimler-Aktie um 0,7 Prozent nach unten. "Die Wahl in Frankreich verursacht eindeutig Angst", sagte Chris Weston vom Broker IG Markets. Im Minus lagen vor allem die französischen Banken, nach schwachen Zahlen der BNP Paribas, deren Kurs 4,8 Prozent verlor. Societe Generale gaben 2,5 Prozent ab und Credit Agricole 2,4 Prozent. Der Bankenindex in Europa schloss 0,7 Prozent im Minus. Schlechter schlug sich nur der Index der Ölwerte mit einem Minus von 1,5 Prozent. Hier verloren BP nach schwachen Zahlen 4,1 Prozent. Und Statoil gaben nach ihren Geschäftszahlen 3,1 Prozent ab. Bei der Munich Re ist der Gewinn nach Steuern mit 500 Millionen Euro um rund 10 Prozent hinter der Konsensprognose der Analysten geblieben. Der Kurs notierte 0,5 Prozent leichter. Hannover Rück hat dagegen das Gewinnziel 2016 deutlich übertroffen, was den Kurs um 1,6 Prozent steigen ließ.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0692 +0,07% 1,0684 1,0738 +1,7% EUR/JPY 119,9120 +0,27% 119,5889 120,49 -2,9% EUR/CHF 1,0659 +0,15% 1,0643 1,0661 -0,5% EUR/GBP 0,8563 -0,66% 0,8587 1,1601 +0,5% USD/JPY 112,14 +0,19% 111,94 112,22 -4,1% GBP/USD 1,2487 +0,37% 1,2441 1,2457 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend moderate Kursverluste haben am Dienstag das Börsenbild in Ostasien und Australien geprägt. Die Börsen schlossen sich damit den leicht negativen Vorgaben der Wall Street an und nicht den teils kräftigen Einbußen an den europäischen Börsen des Vortages. Doch auch wenn die Sorgen in Asien nicht ganz das Ausmaß wie in Europa erreichten, so waren sie doch die selben. Die ökonomischen Unwägbarkeiten der zunehmend protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump drückte ebenso auf die Stimmung wie der Umstand, dass in Umfragen zur französischen Präsidentschaftswahl Marine Le Pen vom rechtsgerichteten Front National vorn liegt. Sie fordert den Austritt Frankreichs aus EU und Nato. "Es scheint, dass die Risiken etwas zunehmen", kommentierte Marktexperte Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets und weiter: "Die Risikoscheu nimmt zu". In Tokio drückte der zuletzt deutlich gestiegene Yen etwas auf die Stimmung, weil er die Exportsituation japanischer Unternehmen verschlechtert. Der Yen profitiere ebenso wie japanische Anleihen von der Suche der Anleger nach Sicherheit. In Hongkong sprachen Beobachter von leichten Gewinnmitnahmen. Dort hatte der Index am Montag kräftig zugelegt, gestützt vor allem von festen Kursen im Finanzsektor. Die Börse in Sydney gewann gegen den regionalen Trend leicht hinzu- gestützt von Aufschlägen im Rohstoff- und Industriesektor. Die Zentralbank hatte ihr Zinsniveau auf Rekordtief bestätigt. Dies war zwar so erwartet worden, doch wurde der Umstand dennoch wohlwollend zur Kenntnis genommen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Eon will mit Startup europaweites Ladenetz für E-Autos aufbauen

Der Energiekonzern Eon und der dänische Ladesäulenbetreiber Clever wollen gemeinsam ein Netz ultraschneller Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Europa aufbauen. Wie beide Unternehmen mitteilten, wollen sie entlang der Autobahnen mehrere hundert Ladestationen errichten. Sie sollen im Abstand von 120 bis 180 Kilometern stehen.

Aufsichtsrat der Porsche Holding künftig ohne Arbeitnehmervertreter

Im Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft Porsche Holding sitzen künftig keine Vertreter der Arbeitnehmer mehr. Betriebsrat und Vorstand vereinbarten, die Mitbestimmungsvereinbarung aus dem Jahr 2007 dieses Jahr nach der Hauptversammlung "auszusetzen", wie aus einer Mitteilung der Porsche Automobil Holding SE im Bundesanzeiger hervorgeht.

Bosch gründet eigene Einheit für Elektromobilität

Der Autozulieferer Bosch passt sich auch strukturell stärker dem langfristigen Wandel der Branche an: Das Unternehmen gründet eine eigene Einheit für Elektromobilität. Die Einheit werde Teil des neuen Geschäftsbereiches Powertrain Solutions, in dem Anfang 2018 zudem die heutigen Bereiche Gasoline Systems und Diesel Systems zusammengefasst werden sollen.

Prosieben kauft österreichische Sendergruppe

Die Prosiebensat1 Media SE kauft in Österreich zu. Die österreichische Tochter Prosiebensat1 Puls 4 will die TV-Sendergruppe ATV übernehmen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Verkäufer ist die München Fernseh GmbH & Co. Finanzielle Details nannte Prosieben nicht.

EWE-Aufsichtsratsspitze fordert Abberufung von CEO Brückmann

Beim Energieversorger EWE könnte es einen Wechsel an der Unternehmensspitze geben. Das Präsidium des Aufsichtsrats forderte das Kontrollgremium auf, Vorstandschef Matthias Brückmann abzuberufen. Der Manager werde nun sein Amt bis zur Sitzung des Aufsichtsrats vorerst ruhen lassen, teilte das Oldenburger Unternehmen mit. Bei dem Unternehmen war zunächst niemand für weitere Details zu erreichen.

Michael Dell stockt bei Marktforscher GfK auf knapp 10% auf

Der US-Unternehmer Michael Dell hat seinen Anteil am Marktforscher GfK, bei dem der Finanzinvestor KKR das Steuer mit übernehmen will, erneut aufgestockt. Dell hält über ein Investmentvehikel mittlerweile 9,77 Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Zuvor lag der Anteil des Fonds MSD European Opportunity Master, über den Dell seine Beteiligung hält, bei knapp 6,5 Prozent.

Hapag-Lloyd platziert zusätzliche Anleihe über 200 Mio EUR

Die Reederei Hapag-Lloyd hat innerhalb weniger Wochen eine weitere Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Auch diesmal wurde das Volumen der Anleihe dank hoher Nachfrage aufgestockt: von den ursprünglich angekündigten 150 Millionen auf 200 Millionen Euro, wie die Hapag-Lloyd AG mitteilte.

Investor Sterling könnte bei SHW weiter aufstocken

Der Investor Sterling Strategic Value Fund könnte beim Autozulieferer SHW die Beteiligung weiter erhöhen. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, prüft Sterling, in den nächsten zwölf Monaten weitere Aktien an der SHW AG zu erwerben. Entsprechend könnte auch Einfluss auf die Besetzung des Vorstands und Aufsichtsrates sowie die Dividendenpolitik genommen werden.

Bodenpersonal der Berliner Flughäfen streikt am Mittwoch

Reisende müssen am Mittwoch mit Verzögerungen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief das Bodenpersonal für die Zeit von 05.00 bis 11.00 Uhr zu Warnstreiks auf. Es sei "mit starken Beeinträchtigungen und eventuell auch Flugstreichungen" zu rechnen, erklärte Verdi.

Airbnb beschränkt Zimmerangebote in Barcelona

Das Zimmervermittlungsportal Airbnb schränkt sein Angebot in der spanischen Touristenhochburg Barcelona ein. Besitzer von Unterkünften in der Innenstadt dürfen ab Mai nur noch maximal eine Anzeige auf dem Portal veröffentlichen, teilte das Unternehmen mit. Zugleich werde es Reisenden ermöglicht, schon bei der Unterkunftsbuchung die fällige Tourismussteuer zu zahlen.

Opel bremst General Motors auch 2017

Der US-Autokonzern General Motors (GM) dürfte auch im laufenden Jahr von seiner wohl weiterhin defizitären Europa-Tochter gebremst werden. Nachdem Opel 2016 erneut die Gewinnschwelle verpasst hat, rechnet der Mutterkonzern im laufenden Jahr weiter mit Gegenwind. Die schwarze Null könnte sogar nicht vor 2018 erreicht werden, deutete GM-Finanzvorstand Chuck Stevens an.

IBM arbeitet mit Dubai an Einführung von Blockchain-Technologie

Der US-Technologiekonzern IBM testet zusammen mit mehreren staatlichen Stellen in Dubai die Blockchain-Technologie. Die International Business Machines Corp (IBM) erhofft sich davon eine Verbesserung der Effizienz bei der Nachverfolgung des Imports und Exports von Gütern in dem Handelsdrehkreuz im Nahen Osten. Der Konzern arbeitet mit Dubai Customs, Dubai Trade und dessen IT-Dienstleister Dutech zusammen, um die Nutzung von Blockchain als Handelsfinanzierungs- und Logistiklösung zu erforschen.

Mehrere Interessenten für Toshibas Speicherchip-Geschäft

Das Speicherchip-Geschäft von Toshiba hat Bieter aus Südkorea, USA und Taiwan angezogen. Die besten Chancen hat dabei der US-Konzern Western Digital Corp, wie mit dem Verfahren vertraute Personen sagen. Die südkoreanische SK Hynix hat selbst mitgeteilt, ein unverbindliches Angebot eingereicht zu haben, aber betont, noch keine Entscheidung über eine finale Offerte getroffen zu haben.

