=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.47 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.305,23 +1,05% +0,45% Stoxx50 3.058,95 +0,65% +1,61% DAX 11.774,43 +0,92% +2,56% FTSE 7.278,92 +0,28% +1,91% CAC 4.888,19 +1,24% +0,53% DJIA 20.402,56 +0,66% +3,24% S&P-500 2.327,24 +0,48% +3,95% Nasdaq-Comp. 5.764,64 +0,53% +7,09% Nasdaq-100 5.255,59 +0,55% +8,06% Nikkei-225 19.459,15 +0,41% +1,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,9% -20

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,85 53,86 -1,9% -1,01 -3,3% Brent/ICE 55,55 56,7 -2,0% -1,15 -3,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,62 1.233,62 -0,7% -9,00 +6,4% Silber (Spot) 17,86 17,95 -0,5% -0,09 +12,1% Platin (Spot) 999,40 1.010,90 -1,1% -11,50 +10,6% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,6% +0,02 +11,1%

Die wiederaufgenommene Trump-Rally lässt die Wall Street neue Rekordhöhen erklimmen. Der jüngste Aufschwung war durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump ausgelöst worden, denen zufolge demnächst mit Steuersenkungen zu rechnen sei. Händler nennen aber auch das Ende der Ergebnisabschwächungen auf Unternehmensseite, einen äußerst hartnäckigen Bullenmarkt sowie die Hoffnung auf zukünftige Prosperität durch eine wachstumsfördernde Trump-Politik. Zudem sorgt der versönliche Tonfall zwischen dem japanischen Premierminister Shinzo Abe und Trump für Erleichterung. Auch bei einem Telefonat Trumps mit dem chinesischen Präsidenten hatte sich dieser konziliant gezeigt und die "Ein-China-Politik" der USA betont. Das diplomatische Tauwetter hat die Sorgen vor Handelskriegen etwas vermindert. Auf Rekordkurs befindet sich auch die Apple-Aktie nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs und Hoffnungen auf eine Jubiläumsedition des iPhones. Sie liegt 1,2 Prozent im Plus. Bei den Ölpreisen kommt es nach drei starken Handelstagen zu einer Gegenbewegung. Anleger glaubten nicht, dass die vereinbarte Förderkürzung der Opec ausreiche, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, heißt es. Teva hat über das abgelaufene Quartal berichtet und damit die Anleger überzeugt. Für die Aktie geht es 5,4 Prozent nach oben. Verizon Communications hat Verträge mit unbegrenztem Datenvolumen angeboten. Der Konzern muss offenbar wegen der scharfen Konkurrenz seine Strategie anpassen. Für die Aktie geht es 0,9 Prozent nach unten. Allergan kauft Zeltiq Aesthetics. Allergan ziehen um 0,6 Prozent an, Zeltiq schnellen um 12,8 Prozent empor.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung mehr an.

Signale der Entspannung zwischen den USA unter Präsident Donald Trump einerseits und Japan und China andererseits haben für Aktienkäufe gesorgt. Der Stoxx-600-Index kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Die deutschen Nebenwerteindizes MDAX und SDAX meldeten sogar neue historische Rekordkurse. Von der politischen Entspannung profitierten vor allem konjunktursensiblen Aktien und Sektoren. Diese Unternehmen könnten erheblich unter protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung leiden. Der Automobilsektor stieg um 2 Prozent, für den Chemiesektor ging es um 0,9 Prozent nach oben und für den Bausektor um 1 Prozent. Der Sektor der europäischen Rohstoffproduzenten stieg mit 2,4 Prozent am stärksten. Vor allem stabile Wachstumserwartungen in China trieben die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. Ein mögliches Bietergefecht um Stada trieb dessen Aktienkurs um fast 13 Prozent nach oben. Eine US-Behörde hatte Osram grünes Licht gegeben für den Verkauf der Glühbirnen-Produktion nach China. Osram stiegen um 2,5 Prozent. Aurubis rechnet 2016/17 mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Der Kurs gewann 4,1 Prozent hinzu. Aktien von Salzgitter, die an Aurubis beteiligt ist, stiegen um 2,8 Prozent. Saab büßten 3,1 Prozent ein. Die Prognose des Flugzeugbau- und Rüstungskonzerns nannte Analystin Sandy Morris von Jefferies "etwas enttäuschend".

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:38 % YTD EUR/USD 1,0603 -0,34% 1,0639 1,0647 +0,8% EUR/JPY 120,5859 -0,27% 120,9079 120,48 -1,4% EUR/CHF 1,0663 -0,10% 1,0674 1,0676 -0,5% EUR/GBP 0,8478 -0,39% 0,8502 1,1745 -0,5% USD/JPY 113,73 +0,07% 113,65 113,14 -2,7% GBP/USD 1,2505 -0,07% 1,2514 1,2503 +1,4%

Mit den Rekordvorlagen der US-Börsen ist es zum Wochenauftakt auch an den asiatischen Börsen mehr oder weniger deutlich nach oben gegangen. Der Nikkei wurde von Hoffnungen auf eine Entspannung im Verhältnis zum neuen US-Präsidenten Donald Trump getrieben. Zwar ist die japanische Wirtschaft im vierten Quartal nur noch mit einer Jahresrate von einem Prozent gewachsen nach einer Jahresrate von 1,2 Prozent im dritten Quartal, das wurde aber von den politischen Einflüssen in den Hintergrund gedrängt. Nach dem nordkoreanischen Raketentest sagte Trump, "die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan, dem großen Verbündeten". Damit schweißt Nordkorea die USA und ihre asiatischen Verbündeten nun wieder stärker zusammen. Gestützt wurde die Stimmung auch vom wieder schwächeren Yen. Der Dollar stieg auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Der schwächere Yen trieb exportorientierte Unternehmen an. So gewannnen Honda Motor 1,2 Prozent und der Kurs der Subaru-Autosparte von Fuji Heavy 1 Prozent. Zudem stiegen Renesas Electronics 3,1 Prozent. Die Aktie des Elektromotor-Herstellers Nidec stieg um 2,2 Prozent. In China profitierten die Kurse von der Hoffnung auf ein weiterhin vergleichsweise starkes Wachstum. "Das verleiht dem Markt Rückenwind", hieß es bei Macquarie. Die Wachstumserwartungen trieben auch die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. So legten die Preise für Eisenerz und für Kupfer weiter zu. Das wiederum stützte weltweit die Stimmung für die Rohstoffaktien. Rio Tinto stiegen in Sydney mit plus 3,6 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Der rohstofflastige australische Markt legte mit plus 0,7 Prozent bereits den fünften Handelstag in Folge zu und markierte den höchsten Stand seit vier Wochen.

VW-Chef Müller klagt über "gezielte Falschinformationen"

Nach den schweren Vorwürfen des früheren VW-Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch in der Abgasaffäre hat sich Vorstandschef Matthias Müller mit einem Aufruf zur Geschlossenheit an die Mitarbeiter gewandt. Interne Konflikte würden öffentlich ausgetragen und es werde versucht, das Bild von VW und handelnden Personen "mit gezielten Falschinformationen" zu beschädigen, schrieb Müller in einem Brief an die Belegschaft.

Stada nimmt Gespräche mit Cinven und Advent auf

Der Generikahersteller Stada nimmt Gespräche mit den beiden potenziellen Bietern auf. Neben dem Finanzinvestor Cinven Partners LLP habe auch die Advent International Corp Interesse an dem Kauf von bis zu 100 Prozent der Aktien der Gesellschaft bekundet, teilte die Stada Arzneimittel AG mit. Die Stada-Aktie hat aufgrund der Übernahmephantasie am Montag kräftig zugelegt. Am Nachmittag notiert sie um 14,5 Prozent höher bei 56,90 Euro.

Cropenergies noch zuversichtlicher für Gj - 2017/18 aber schwächer

Der Bioethanolhersteller Cropenergies hat erneut seinen Ausblick auf das noch laufende Geschäftjahr 2016/17 erhöht. Für das neue Jahr rechnet die Südzucker-Tochter mit einer "Normalisierung" der Ergebnisentwicklung.

Fahrradhersteller Mifa muss offenbar jeden zweiten Mitarbeiter entlassen

Der insolvente Fahrradhersteller Mifa aus Sachsen-Anhalt muss offenbar jeden zweiten Mitarbeiter entlassen. Die Auftragslage erlaube derzeit nur die Weiterbeschäftigung von rund der Hälfte der rund 520 Beschäftigten, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Montag mit. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sozialplan und Sozialauswahl hätten bereits begonnen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen laut Flöther nach Möglichkeit in eine Transfergesellschaft wechseln, und dort "mit gezielten Qualifizierungsmaßnahmen bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen unterstützt werden".

Glencore kauft Anteile an zwei Kupferminen in Afrika

Der Rohstoffkonzern Glencore hat sich Anteile an zwei afrikanischen Kupferminen gesichert. Glencore mit Sitz in der Schweiz zahlt für die Anteile an den Minen in der Demokratischen Republik Kongo nach Abzug von Schulden 534 Millionen US-Dollar in bar. Verkäufer ist der umstrittene israelische Milliardär Dan Gertler.

Luxus-Label Prada erleidet Umsatzeinbruch

Mit einem deutlichen Umsatzrückgang hatte das italienische Luxusmodehaus Prada im abgelaufenen Geschäftsjahr zu kämpfen. Vor allem in den Regionen Asien/Pazifik sowie Amerika hielten sich die Käufer zurück.

AT&T und Time Warner melden Fusion bei der EU an

Botox-Hersteller Allergan kauft Anbieter von Fettreduktion

Der US-Pharmakonzern Allergan erweitert seine Produktpalette mit einem milliardenschweren Zukauf. Der Hersteller des Faltenglätters Botox kauft für 2,3 Milliarden US-Dollar die Zeltiq Aesthetics Inc, Anbieter einer Behandlung zur Fettreduktion.

