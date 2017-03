Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18:17 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.452,18 +0,92% +4,91% Stoxx50 3.136,31 +0,79% +4,18% DAX 12.039,68 +1,14% +4,87% FTSE 7.342,08 +0,24% +2,79% CAC 5.032,76 +0,76% +3,51% DJIA 20.696,86 +0,17% +4,73% S&P-500 2.351,49 +0,13% +5,03% Nasdaq-Comp. 5.824,91 +0,06% +8,21% Nasdaq-100 5.359,97 -0,14% +10,21% Nikkei-225 19.085,31 +0,23% -0,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,03 -16

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,79 48,04 -0,5% -0,25 -14,7% Brent/ICE 50,63 50,64 -0,0% -0,01 -12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,49 1.247,26 -0,1% -0,77 +8,3% Silber (Spot) 17,59 17,53 +0,4% +0,06 +10,5% Platin (Spot) 963,00 962,40 +0,1% +0,60 +6,6% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,01 +5,2%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

An der Wall Street sind am Donnerstag alle Blicke nach Washington gerichtet. Investoren warten mit Spannung auf die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump am Abend. Händler charakterisieren die Abstimmung als ersten ernsthaften Lackmustest der neuen US-Administration. Sollten die Änderungen durchgewunken werden, wäre dies ein "positives Signal", so ein Teilnehmer. Bei einem Scheitern dürften dagegen die Zweifel steigen, ob Trump seine geplante Agenda umsetzen könne. Nach dem Repräsentantenhaus muss auch noch der US-Senat den Änderungen zustimmen. Doch an der Börse wächst der Optimismus, je näher die Abstimmung rückt - die Indizes drehen ins Plus. Wie sehr Anleger wieder Mut fassen, zeigt sich daran, dass zuletzt arg gebeutelte Aktien am Donnerstag die Tagessieger stellen. So gewinnt der Bankensektor 1,2 Prozent. Den US-Konjunkturdaten messen Händler wenig Bedeutung bei, zumal sie auch uneinheitlich ausfallen. Ford reduzieren sich. Der Autobauer hat vor einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr gewarnt. Die Papiere des Einzelhandelsdiscounters Five Below ziehen dagegen deutlich an. Der Jahresumsatz stieg über die magische Marke von 1 Milliarde Dollar und übertraf damit ebenso die Erwartungen wie der Gewinn je Aktie im vierten Quartal. Das Unternehmen will überdies expandieren und im laufenden Jahr 100 neue Filialen eröffnen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Erst die Wall Street hat am Donnerstag die europäischen Börsen aus ihrer anfänglichen Lethargie geweckt. Am Nachmittag zogen die Kurse europaweit kräftig an, als auch an den US-Börsen wieder Optimismus Einzug hielt nach der jüngsten Kursschwäche. Im frühen Handel hatte noch die Sorge überwogen, dass US-Präsident Donald Trump mit einer Reform des bestehenden Gesundheitssystems politisch scheitern könnte - und darunter auch Pläne für Steuersenkungen, Investitionen in die Infrastruktur und eine Deregulierung des Finanzsektors leiden könnten. Am Nachmittag hieß es dann, Trumps Administration könne bei einer fehlenden Mehrheit für die Gesundheitsreform die Abstimmung verschieben. Im Dax waren RWE und Lufthansa mit 3,5 bzw. 2,8 Prozent Plus die größten Kursgewinner. RWE profitierten laut Händlern von einem erhöhten Kursziel der Societe Generale, die zum Kauf der Aktie rät. Bei Lufthansa griffen Anleger nach zwei schwachen Tagen auf niedrigerem Kursniveau wieder beherzt zu. Ein Agenturbericht über eine mehrere Milliarden Franken schwere Kapitalerhöhung der Credit Suisse Group ließ den Kurs der schweizerischen Bank um 2 Prozent nachgeben. Das Biotech-Unternehmen Medigene hat 2016 den Umsatz erhöht und den Verlust verringert. Der Kurs schnellte um 10,5 Prozent nach oben, hatte aber am Mittwoch auch 7 Prozent eingebüßt. Leoni rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Gewinn. Der Kurs zog um 8,8 Prozent an. Ermittlungen von US-Behörden wegen Preisabsprachen bei Hapag-Lloyd drückten den Kurs um weitere 1,9 Prozent nach unten. Schon am Vortag litt die Aktie der Reederei stark darunter. In London kamen Geschäftszahlen des britischen Einzelhändlers Next gut an, die Aktie legte um gut 8 Prozent zu. Das sorgte auch bei anderen britischen Einzelhändlern für Käufe: Marks & Spencer stiegen um 3,8 Prozent, Tesco um 2 Prozent und William Morrison um 0,9 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0785 -0,13% 1,0799 1,0804 +2,6% EUR/JPY 119,6496 -0,31% 120,0228 120,01 -2,7% EUR/CHF 1,0706 -0,07% 1,0713 1,0697 -0,1% EUR/GBP 0,8611 -0,38% 0,8644 1,1548 +1,0% USD/JPY 110,93 -0,19% 111,14 111,08 -5,1% GBP/USD 1,2527 +0,26% 1,2495 1,2477 +1,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Ermutigt von einer Stabilisierung an der Wall Street haben die ostasiatischen Börsen am Donnerstag leichte Gewinne verzeichnet. Allerdings verhielten sich die Investoren noch vorsichtig, denn nach wie vor standen sie im Bann der US-Politik. Dort kämpft US-Präsident Donald Trump um seine Reform der Krankenversicherung. Sollte er scheitern, lauetet die Befürchtung, stehen auch die anderen geplanten und zum Teil börsenfreundlichen Maßnahmen auf dem Prüfstand. Sollte Trump dagegen trotz einigen Widerstands in den eigenen Reihen seine Gesundheitsreform durchziehen, wäre dies laut Chefmarktstratege Greg McKenna von AxiTrader ohne Zweifel positiv für die Aktienmärkte. Die Börse in Seoul legte nach der jüngsten Rally noch eine Schippe drauf, der Kospi stieg um weitere 0,2 Prozent und blieb damit auf einem 23-Monatshoch. Die Aktien des Landes seien aufgrund ihrer Bewertung attraktiv, sagte Investmentspezialist John Park von Barings Asset Management. In Sydney wurde die kleine Erholungsbewegung von Minenwerten angeführt. BHP Billiton und Fortescue Metals gewannen jeweils mehr als 1 Prozent. Allerdings gab es auch einen Dämpfer für den Sektor, denn die Analysten von Macquarie empfehlen die Titel nicht länger zum Kauf. In Tokio robbte sich der Markt millimeterweise auf positives Terrain vor nach Verlusten im frühen Geschäft. Hier standen den Verlusten bei Aktien exportabhängiger Konzerne Gewinne bei den Aktien der auf den heimischen Markt fokussierten Unternehmen gegenüber.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Commerzbank will Gewinn 2017 trotz Umbau stabil halten

Die Commerzbank will im laufenden Jahr trotz hoher Aufwendungen für den Konzernumbau einen weiteren Gewinnrückgang verhindern. Wie der DAX-Konzern in seinem Geschäftsbericht mitteilte, soll der Konzernüberschuss das Niveau des Vorjahres erreichen. Die Bank hatte bereits Anfang Februar Zahlen für 2016 vorgelegt und dabei einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns auf 279 Millionen Euro gemeldet.

EU-Kommission genehmigt Thyssenkrupp Kauf von Atlas Elektronik

Die EU-Kommission hat den Kauf des U-Boot-Ausrüsters Atlas Elektronik durch Thyssenkrupp genehmigt. Die Übernahme führe zu keiner wesentlichen Änderung für den Wettbewerb in der Branche, stellten die Kartellwächter fest, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Thyssenkrupp bereits 51 Prozent des Unternehmens halte. Die restlichen Anteile liegen bei der Rüstungssparte von Airbus.

Volkswagen-Finanzsparte erwartet auch 2017 Milliardengewinn

Die Volkswagen-Finanzsparte hat wie der Autokonzern im vergangenen Jahr trotz der Abgasaffäre einen Milliardengewinn erzielt. Das operative Ergebnis und der Vertragsbestand erreichten sogar Rekordwerte. Das zum Jahresstart befürchtete schlechtere Geschäft infolge des Dieselskandals blieb aus. Im laufenden Jahr will Volkswagen Financial Services beim Gewinn mindestens das Niveau aus 2015 erreichen.

Nemetschek will 30 Prozent mehr Dividende zahlen

Die Aktionäre der Nemetschek SE können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Das Unternehmen plant nach Angaben angesichts der positiven Geschäftsentwicklung 2016 eine Ausschüttung von 0,65 Euro je Aktie nach 0,50 Euro im Vorjahr. Bei 38,5 Millionen dividendenberechtigten Aktien errechne sich eine Ausschüttungssumme von 25,03 Millionen Euro.

Postbank nach deutlichem Gewinnrückgang zuversichtlich für 2017

Die Postbank hat 2016 wegen hoher Investitionen und des schwachen Umfelds einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Für das laufende Jahr ist die Tochter der Deutschen Bank gleichwohl zuversichtlich und hofft auf einen Anstieg des Gewinns. Die Deutsche Bank will die Postbank im Rahmen ihrer kürzlich verkündeten neuen strategischen Ausrichtung entgegen früherer Absichten doch behalten.

Mehr Geld für Bodenpersonal an mehreren deutschen Flughäfen

An den Flughäfen in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln sind Streiks des Bodenpersonals abgewendet. Verdi erzielte dort mit mehreren Bodenverkehrsdienstleistern Tarifabschlüsse, die Lohnerhöhungen von mehr als einem Euro pro Stunde vorsehen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Abschlüsse gelten für insgesamt gut 1.500 Beschäftigte.

Akzo Nobels größter Aktionär fordert Gespräche mit PPG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2017 13:20 ET (17:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 20 PM EDT 03-23-17

-2 of 2- 23 Mar 2017 17:20:00 UTC DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Nach dem Hedgefonds Elliott fordert nun auch der größte Aktionär von Akzo Nobel Gespräche mit dem US-Konkurrenten PPG Industries über dessen Übernahmeangebot. Der niederländische Farben- und Spezialchemiehersteller hatte das auf 22,4 Milliarden Euro aufgestockte Angebot der Amerikaner als zu niedrig zurückgewiesen.

A.S. Création erhöht Dividende deutlich nach durchwachsenem Jahr

Die A.S. Création Tapeten AG hat 2016 einen Rückgang beim Umsatz und operativen Gewinn verzeichnet, unter dem Strich aber aufgrund Währungsgewinnen deutlich mehr verdient. Die Dividende wird auf 1,25 (0,60) Euro mehr als verdoppelt. Die Aktie verliert im Xetra-Handel 3,2 Prozent auf 30,50 Euro.

Disney verlängert Vertrag von CEO Iger bis 2019

Weil er keinen Nachfolger hat, bleibt Walt-Disney-Chef Robert Iger noch mindestens ein Jahr länger an der Spitze des Unterhaltungskonzerns als geplant. Der Board hat seinen Vertrag als CEO und Chairman bis zum 2. Juli 2019 verlängert, wie die Walt Disney Co mitteilte. Damit wurde Igers Amtszeit bereits zum dritten Mal verlängert.

Ford warnt vor Gewinnrückgang 2017

Der US-Autobauer Ford hat vor einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr gewarnt. Gründe seien zum einen das hohe Gewinnniveau des Vorjahres, das schwer wieder zu erreichen sei, teilte der Konzern mit. Zum anderen werde aber auch viel Geld in neue Projekte wie das autonom fahrende Auto gesteckt, und dies belaste den Gewinn.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2017 13:20 ET (17:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 20 PM EDT 03-23-17