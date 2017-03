Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18:11 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.475,27 +0,29% +5,61% Stoxx50 3.149,03 +0,42% +4,60% DAX 12.203,00 +0,44% +6,29% FTSE 7.373,72 +0,41% +3,23% CAC 5.069,04 +0,45% +4,25% DJIA 20.650,63 -0,25% +4,49% S&P-500 2.359,01 +0,02% +5,37% Nasdaq-Comp. 5.886,81 +0,20% +9,36% Nasdaq-100 5.418,25 +0,20% +11,40% Nikkei-225 19.217,48 +0,08% +0,54% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,16 +90

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,29 48,37 +1,9% 0,92 -12,1% Brent/ICE 52,27 51,33 +1,8% 0,94 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,05 1.253,66 -0,1% -1,61 +8,7% Silber (Spot) 18,18 18,18 +0,0% +0,00 +14,2% Platin (Spot) 951,05 952,50 -0,2% -1,45 +5,3% Kupfer-Future 2,67 2,67 +0,1% +0,00 +6,5%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Leichte Abgaben verzeichnet die Wall Street gegen Mittwochmittag Ortzeit. Etwas Unterstützung kommt von den Energiewerten, die mit einem festen Ölpreis nach oben laufen. Dagegen fallen Finanzwerte nach dem starken Vortag zurück. Mangels anderer Impulse richten sich die Blicke verstärkt auf die Politik. Nachdem das Scheitern der Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump von den Märkten gut weggesteckt wurde und sich die Blicke schon auf die versprochene Steuerreform richten, rückt nun der Brexit in den Fokus. Für die Ölpreise geht es nach den wöchentlichen US-Lagerdaten deutlich nach oben. Zwar gab es einen Aufbau bei Rohöl, doch der Rückgang bei Benzin war deutlich höher. Daneben treibt weiterhin die Meldung, wonach in Libyen ein Milizheer mehrere Ölpipelines geschlossen hat. Überdies stützt auch die Spekulation auf eine mögliche Ausweitung der Fördermengenkürzungen um weitere sechs Monate, wie sie die Opec zuletzt ins Spiel gebracht hatte. Wells Fargo steht im Skandal um gefälschte Konten wohl unmittelbar vor der Beilegung einer Sammelklage. Die Großbank erzielte eine vorläufige Einigung über einen Vergleich, im Zuge dessen sie 110 Millionen US-Dollar zahlt. Das Gericht muss die Einigung noch absegnen. Die Aktie verliert 0,4 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Gewinne am Mittwoch weiter ausgebaut. Nach dem Dax am Dienstag hat nun auch der Euro-Stoxx-50 neue Jahreshochs markiert. Auch die Börsen in Paris, Mailand, Madrid und Lissabon meldeten neue Jahreshöchstkurse. Etwas Gegenwind kam von der Europäischen Zentralbank (EZB). Laut einem Agentur-Bericht will die EZB an der lockeren Geldpolitik festhalten. Anleihen reagierten darauf mit kräftigen Kursaufschlägen, der Euro gab leicht nach. Zum Verlierer wurde der Banken-Index, der um 0,2 Prozent ins Minus rutschte. Im DAX verlor die Commerzbank-Aktie 1,7 Prozent auf 8,65 Euro, nachdem sie im Vormittagsgeschäft noch auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 9,08 Euro gestiegen war. Die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May hat nun auch offiziell den Antrag auf Austritt aus der EU gestellt. Das britische Pfund geriet schon im Vorfeld unter Druck, hat die Verluste zu US-Dollar und Euro anschließend allerdings großteils wieder aufgeholt. Gleiches galt für die britischen Staatsanleihen. Der FTSE-100 stieg - wie der DAX - um 0,4 Prozent. Der Traum einer Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange ist endgültig ausgeträumt. Wie erwartet, hat die EU-Kommission den Zusammenschluss wegen kartellrechtlicher Bedenken nicht genehmigt. Aktien der Deutschen Börse, die zum Umtausch angedient wurden, legten um 1,7 Prozent zu, die bisherigen Titel um 2,3 Prozent. Damit waren sie größter Gewinner im DAX. "Anleger handelten nach dem Motto 'Sell the Rumour, Buy the Fact", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der Kurs bereits in den vergangenen Tagen gefallen war. Aktien der London Stocke Exchange (LSE) gewannen 2,7 Prozent. Siemens stiegen um 0,5 Prozent. Sie profitierten von einem mehr als 4 Milliarden Dollar schweren Großauftrag für die Gesundheitssparte aus den USA, sagten Händler. Der Auftrag entspreche mehr als einem Viertel des Gesamtumsatzes der Sparte im vergangenen Jahr.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di., 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,0755 -0,41% 1,0798 1,0858 +2,3% EUR/JPY 119,4739 -0,53% 120,1080 119,90 -2,8% EUR/CHF 1,0723 -0,01% 1,0725 1,0692 +0,1% EUR/GBP 0,8667 -0,57% 0,8717 1,1530 +1,7% USD/JPY 111,11 -0,09% 111,21 110,42 -5,0% GBP/USD 1,2407 +0,15% 1,2389 1,2519 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die guten Vorgaben der US-Börsen haben die Anleger in Ostasien und Australien am Mittwoch nicht zu größeren Aktienkäufen animiert. Zwar war das Verbrauchervertrauen in den USA überraschend gut und zugleich so stark wie zuletzt im Jahr 2000 ausgefallen, woraufhin die US-Börsen deutlich zugelegt hatten; in Ostasien waren die Kurse aber quasi schon in Vorlage getreten. Sie hatten vielfach bereits am Dienstag kräftiger zugelegt mit der Hoffnung auf eine robuste US-Konjunktur und auf das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Steuersenkungs- und Infrastrukturprogramm. In Tokio wurde der Nikkei-225 außerdem davon gebremst, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt Daher hielt sich das Marktbarometer mit einer kaum veränderten Tendenz gut, zumal auch die neuesten Daten aus dem japanischen Einzelhandel eher mau ausgefallen waren und nicht für eine allzu starke Binnenkonjunktur sprachen. Tagessieger war Sydney. Der S&P/ASX-200 stieg auf den höchsten Stand seit August 2015. In dem Plus habe sich neben optimistischen Konjunkturerwartungen auch Erleichterung darüber niedergeschlagen, dass Wirbelsturm Debbie in Ostaustralien kritische Energieinfrastruktur offenbar verschont habe, hieß es. Aktien der von den schweren Regenfällen betroffenen Kohleförderern zeigten sich uneinheitlich. Zum einen drohten hier Produktionsausfälle, zum anderen könnten deswegen die Kohlepreise steigen, hieß es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Daimler-Spitze lässt Aktionäre bei drängenden Fragen im Dunkeln

Die Spitze des Daimler-Konzerns ist den Aktionären auf der Hauptversammlung bei drängenden Problemen des Unternehmens klare Antworten schuldig geblieben. Sowohl bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Diesel-Skandal als auch bei Fragen zum Lkw-Kartell verwiesen Vorstand und Aufsichtsrat auf laufende Ermittlungen. Das Management verteidigte sich außerdem gegen die Angriffe aus den Reihen der Aktionäre, dass die Dividende trotz Rekordgewinns nicht erhöht wurde.

Daimler-Aktionäre entlasten Vorstand und Aufsichtsrat

Die Aktionäre der Daimler AG haben Vorstand und Aufsichtsrat des Konzerns mit überwältigender Mehrheit entlastet. Auf der Hauptversammlung in Berlin stimmten über 99 Prozent für die Entlastung des Vorstands, 96,4 Prozent für die Entlastung des Aufsichtsrats. Vertreten waren 49 Prozent des Grundkapitals.

Versorger beantragen erneut Stilllegung des Gaskraftwerks Irsching

Die Eigentümer des modernen Gaskraftwerks Irsching wollen die Turbinen erneut vom Netz nehmen. Im Streit um die Vergütung für die Vorhaltung und Einsätze des Kraftwerks haben Uniper, N-Ergie, Mainova und Entega die Stilllegung des Blocks 5 bei der Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber Tennet beantragt. Es gäbe auch ab April 2018 "keine wirtschaftliche Marktperspektive des Kraftwerks", monieren die Versorger.

Pötsch soll Porsche SE weitere fünf Jahre als CEO leiten

Die Familienholding Porsche SE hält an dem Vorstandsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch fest. Der Manager, der auch Aufsichtratschef von Volkswagen ist, soll die Holding bis November 2022 leiten. Sein Vertrag wurde um fünf Jahre verlängert, wie das Unternehmen mitteilte. Die Bestellung von Philipp von Hagen, Vorstand Beteiligungsmanagement, sei um drei Jahre bis Februar 2021 verlängert worden.

Auch Audi-Aufsichtsrat spricht Stadler das Vertrauen aus

Ungeachtet der laufenden Ermittlungen im Abgasskandal hat der Aufsichtsrat von Audi Vorstandschef Rupert Stadler und dem restlichen Top-Management das Vertrauen ausgesprochen. Das Kontrollgremium empfahl den Aktionären für die Hauptversammlung am 18. Mai die Entlastung des Vorstands. Wie der Aufsichtsrat aber erklärte, geht damit kein Verzicht auf mögliche Schadensersatzansprüche gegen einzelne Personen einher.

Rheinmetall erhält Aufträge für Minenräumsysteme und Munition

Eine südafrikanische Tochter des Rüstungskonzerns Rheinmetall hat mehrere Aufträge für Minenräumsysteme und Munition an Land gezogen. Wie Rheinmetall mitteilte, wird sich der erwartete Auftragswert auf über 90 Millionen Euro belaufen. Der "internationale Kunde" bestellte im März zwei Minenräumsysteme Plofadder sowie Munition im Wert von über 28 Millionen Euro. Für das zweite Quartal ist ein weiterer Teilauftrag für Munition avisiert. Den Wert dieses Auftrags beziffert Rheinmetall mit rund 65 Millionen Euro.

Baywa verlängert Vertrag mit Finanzvorstand bis 2022

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 29, 2017 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 13 PM EDT 03-29-17

-2 of 2- 29 Mar 2017 16:13:00 UTC DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Der Handels- und Dienstleistungskonzern Baywa hat den Vertrag mit seinem Finanzchef Andreas Helber bis November 2022 verlängert. Helber ist seit dem Jahr 2000 bei der Baywa AG und seit 2010 Finanzvorstand. Er verantwortet in seinem Ressort unter anderem das operative Segment Bau, Corporate Finance & Accounting, Corporate Controlling sowie Investor Relations. Zudem ist er für das Corporate Real Estate Management zuständig.

Busch nimmt neuen Anlauf für Übernahme von Pfeiffer

Die Busch-Gruppe nimmt einen neuen Anlauf für eine Übernahme des Pumpenherstellers Pfeiffer Vacuum Technology. Busch erneuerte die Offerte für den Wettbewerber und hob sie gleichzeitig um rund 14 Prozent an. Über ihre Beteiligungsgesellschaft Pangea bietet sie nun 110 Euro je Pfeiffer-Aktie, wie das Unternehmen mitteilte. Das Unternehmen wird damit mit über 1 Milliarde Euro bewertet.

KfW stärkt mit guten Geschäftsergebnis 2016 Förderfähigkeit

Die Förderbank KfW hat 2016 eine sehr hohe Nachfrage nach ihren Finanzierungsangeboten verzeichnet. Die Förderzusagen sind um 2 Prozent auf 81 Milliarden Euro gestiegen. Der Konzerngewinn sank dagegen wie von der Bank prognostiziert, übertraf aber mit 2,0 (2,2) Milliarden Euro die Erwartungen. Die so verbesserte Kapitalbasis habe die Förderfähigkeit weiter gestärkt, so das als Anstalt öffentlichen Rechts firmierende und damit staatliche Institut.

Bijou Brigitte erwartet stabile Umsatz- und Gewinnentwicklung

Bijou Brigitte erwartet bei Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr keine großen Sprünge. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es im laufenden Jahr mit einem Umsatz von 330 bis 340 Millionen Euro und einem Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro.

Westag & Getalit erhöht Dividende kräftig

Die Aktionäre der Westag & Getalit AG sollen am Gewinnanstieg des vergangenen Jahres teilhaben. Wie der Bauzulieferer mitteilte, soll die Dividende auf 1,00 Euro je Vorzugs- und 0,94 Euro je Stammaktie steigen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,74 Euro je Stamm- und 0,80 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2017 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 13 PM EDT 03-29-17