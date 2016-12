Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des Feiertages "Geburtstag des Kaisers" geschlossen. In Großbritannien, Australien und am US-Anleihemarkt findet als Ausgleich für Heiligabend lediglich ein verkürzter Handel statt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:19 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.269,51 -0,04% +0,06% Stoxx50 3.000,87 -0,17% -3,21% DAX 11.456,10 -0,11% +6,64% FTSE 7.063,68 +0,32% +13,16% CAC 4.834,63 +0,02% +4,26% DJIA 19.891,05 -0,26% +14,15% S&P-500 2.256,74 -0,37% +10,41% Nasdaq-Comp. 5.435,44 -0,66% +8,55% Nasdaq-100 4.920,64 -0,57% +7,13% Nikkei-225 19.427,67 -0,09% +2,07% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,12 -20

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,87 52,49 +0,7% 0,38 +18,6% Brent/ICE 54,96 54,46 +0,9% 0,50 +19,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.128,85 1.131,25 -0,2% -2,41 +6,4% Silber (Spot) 15,84 15,93 -0,6% -0,10 +14,6% Platin (Spot) 909,40 918,50 -1,0% -9,10 +2,0% Kupfer-Future 2,49 2,49 -0,0% -0,00 +15,5%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Kleine Verluste prägen den US-Aktienhandel an der Wall Street am Donnerstag. Marktteilnehmer sprechen von einem ruhigen Geschäft vor dem Weihnachtswochenende. Vor den Feiertagen hätten Händler wenig Lust, neue Positionen aufzubauen. Der Angriff auf die 20.000-Punkte-Marke im Dow-Jones-Index dürfte erst einmal verschoben werden. Die US-Konjunkturdaten vom Tage wiesen keine einheitliche Tendenz auf und geben dem Markt keine positiven Impulse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zwar auf den höchsten Wert seit sechs Monaten gestiegen, weisen aber dennoch auf einen gesunden Arbeitsmarkt hin. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter verzeichnete den ersten, wenn auch erwarteten, Rückgang seit fünf Monaten. Allerdings fiel dieser nicht ganz so stark aus wie von Ökonomen erwartet. Dagegen hat das US-BIP im dritten Quartal um 3,5 Prozent zugelegt und damit das stärkste Wachstum seit zwei Jahren markiert. Volkswirte hatten eine Zunahme um 3,3 Prozent prognostiziert. Der Handel am Rohstoffmarkt dünnt nach Angaben von Händlern immer weiter aus. Der Preis für die Feinunze zeigt sich kaum verändert. Auch am Devisenmarkt wird das Geschäft zunehmend dünner. Der Euro behauptet sich bei rund 1,0450 Dollar. Am Anleihemarkt geben die Notierungen die leichten Gewinne des Vortages wieder ab. Die Ölpreise zeigen sich abermals volatil. Nach anfänglichen Verlusten geht es nun leicht nach oben, was Beobachter mit den überraschend guten BIP-Daten begründen. Belastend wirkt aber weiterhin der überraschende Anstieg der wöchentlichen US-Lagerdaten vom Vortag. In den Fokus rücken die Aktien von Nokia und Apple. Die Finnen haben den US-Konzern in Deutschland und den USA verklagt. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, lautet der Vorwurf. Die Aktien von Apple fallen leicht, die Titel von Nokia geben an der Börse in Helsinki deutlich nach.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Datenn zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Stimmung an den Börsen in Europa ist unverändert gut, auch wenn es am Donnerstag mit den Kursen etwa nach unten ging. Die meisten Indizes in Europa notieren nun nahe ihrer Jahreshoch. Händler rechnen aber nicht mehr mit größeren Kursbewegungen vor dem Weihnachtsfest. Im Blick stand weiterhin der italienische Bankensektor und hierbei besonders die angeschlagene Banca Monte dei Paschi, deren Aktien nach einem erneut volatilen Verlauf 7,5 Prozent im Minus schlossen. Zum einen habe die Bank keinen Ankerinvestor mehr, zum anderen soll aber die Wandlung von Schulden in Eigenkapital mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro zuletzt besser gelaufen sein als am Markt befürchtet, hieß es im Handel. Bei der Deutsche Bank wird weiter auf Nachrichten aus den USA gewartet. Noch in diesem Jahr könnte es wohl eine Einigung in dem Verfahren mit dem US-Justizministerium geben. In Frankfurt wird gehofft, dass der Betrag deutlich unterhalb der zunächst im Raum stehenden 14 Milliarden US-Dollar ausfällt. Die Aktie von Sanofi (plus 1,2 Prozent) profitierte von der Erleichterung, dass das Unternehmen wohl nicht mehr als Bieter für Actelion infrage kommt. Am Vorabend wurde bekannt, dass sich überraschenderweise doch Johnson & Johnson in exklusiven Gesprächen mit dem schweizerischen Pharmahersteller befinde. Actelion stiegen um 4,1 Prozent. Mit einem Minus von 4,9 Prozent reagierte die Nokia-Aktie auf die Nachricht, dass der finnische Mobilfunkausrüster Apple in Deutschland und den USA verklagt hat.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:27 Uhr Mi, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0443 -0,01% 1,0445 1,0429 -3,8% EUR/JPY 122,7990 -0,04% 122,8430 122,74 -16,5% EUR/CHF 1,0705 +0,01% 1,0704 1,0701 -1,6% EUR/GBP 0,8495 +0,64% 0,8449 1,1853 +15,4% USD/JPY 117,60 -0,01% 117,61 117,68 +0,2% GBP/USD 1,2291 -0,59% 1,2364 1,2361 -16,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag vorweihnachtliche Ruhe breitgemacht. Teilnehmer berichteten von fehlenden neuen Impulsen und einem immer dünneren Geschäft mit Blick auf das an einigen Plätzen der Region verlängerte Weihnachtswochenende. Überwiegend gaben die Aktienkurse etwas nach und schlossen sich damit den Vorgaben aus den USA an. "Es gibt kaum etwas, auf das sich handeln lässt" sagte Alex Furber, Händler bei CMC Markets. Neue Impulse könnten im späteren Tagesverlauf von diversen US-Konjunkturdaten ausgehen, hieß es. Außerdem richte sich das Augenmerk vieler Akteure weiter darauf, ob es dem Dow-Jones-Index gelinge, die psychologische Meilensteinmarke von 20.000 Punkten zu knacken, an der er zuletzt ganz knapp gescheitert war. Sollte die Marke fallen, könne das für neuen Rückenwind sorgen. Der Nikkei-Index ging nach einer kleinen Schlussrally ganz knapp unter Vortagesschluss und zugleich auf Tageshoch aus dem Handel. In Sydney, dort wird am Freitag nur verkürzt gehandelt, schloss das Marktbarometer dagegen bereits den vierten Tag in Folge im Plus und auf dem höchsten Niveau seit 16 Monaten. Übergeordnet treibe weiter die Trump-Rally mit der Spekulation auf erhöhte Staatsausgaben und eine anziehende Inflation in den USA die Kurse, hieß es. Erneut stützten vor allem Kursgewinne der schwer gewichteten Bankenaktien den Index.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Fresenius darf Klinikkette Quironsalud ohne Auflagen übernehmen

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat die Kartellfreigabe für den Erwerb von Spaniens größtem privaten Krankenhausbetreiber, der IDC Salud Holding S.L.U. (Quironsalud), erhalten. Die 5,76 Milliarden Euro teure Übernahme wurde ohne Auflagen genehmigt und kann zum 31. Januar abgeschlossen werden.

Deutsche Post schließt Übernahme von UK Mail ab

Die Deutsche Post hat die Übernahme des britischen Post- und Logistikdienstleisters UK Mail abgeschlossen. Dies sei möglich gewesen, nachdem alle nötigen Freigaben erteilt worden seien, teilte der Konzern mit. Demnach stimmten unter anderem die Aktionäre von UK Mail zu; auch die Europäische Kommission habe eine "uneingeschränkte Freigabe" erteilt.

Gerry Weber bestätigt nur dank Immobilienverkauf Prognose

Der Modekonzern Gerry Weber hat im vierten Quartal eine "enttäuschende" Geschäftsentwicklung verzeichnet. Zwar bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose. Grund dafür ist jedoch ein Sondererlös aus dem Verkauf einer Immobilie.

Iran Air macht Bestellung von 100 Airbus-Flugzeugen fix

Der europäische Flugzeughersteller Airbus und der Iran haben ihren historischen Flugzeug-Deal unter Dach und Fach gebracht. Wie Airbus mitteilte, unterschrieben Iran Air und der Flugzeugbauer einen Vertrag für die Lieferung von 100 Maschinen. Insgesamt bestellt die Fluggesellschaft 46 Flugzeuge des Typs A320, 38 A330 und 16 A350 XWB.

Teva legt Korruptionsermittlung gegen Zahlung von 519 Mio USD bei

Der Generikahersteller Teva Pharmaceuticals hat eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze durch die Zahlung von 519 Millionen US-Dollar beigelegt. Teva soll in den Jahren 2007 bis 2013 US-Antikorruptionsvorschriften in Russland, Mexiko und der Ukraine verletzt haben.

Baidu will 1 Mrd USD mit IPO von Streamingdienst iQiyi einsammeln - Kreise

Der chinesische Betreiber der gleichnamigen Internet-Suchmaschine Baidu plant angeblich den Börsengang seiner Video-Streaming-Seite iQiyi.com. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte iQiyi dabei mit bis zu 5 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

