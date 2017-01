Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea blieben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH BIS DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:27 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.262,72 -1,23% -0,84% Stoxx50 3.003,71 -0,92% -0,23% DAX 11.681,89 -1,12% +1,75% FTSE 7.118,48 -0,92% -0,34% CAC 4.784,64 -1,14% -1,60% DJIA 19.934,65 -0,79% +0,87% S&P-500 2.274,71 -0,87% +1,60% Nasdaq-Comp. 5.601,19 -1,05% +4,05% Nasdaq-100 5.117,01 -0,99% +5,21% Nikkei-225 19.368,85 -0,51% +1,33% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,02 +16

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,68 53,17 -0,9% -0,49 -3,6% Brent/ICE 55,31 55,52 -0,4% -0,21 -2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,94 1.191,10 +0,4% +4,84 +3,9% Silber (Spot) 17,15 17,14 +0,0% +0,01 +7,7% Platin (Spot) 983,35 984,65 -0,1% -1,30 +8,8% Kupfer-Future 2,65 2,69 -1,5% -0,04 +5,8%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Mit seiner jüngsten Entscheidung setzt US-Präsident Donald Trump der Rally an den Börsen vorerst ein Ende. Das nun angeordnete Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern schadet nicht nur der Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen, sondern schränkt auch ihre Personalpolitik ein. Vertreter von Technologiekonzern kritisierten, dass ihnen das Anwerben geeigneter Bewerber erschwert werde. Ausländische Fluggesellschaften befürchten, dass sie Besatzungen auf Flügen in die USA kurzfristig neu zusammenstellen müssen. Daneben stehen in dieser Woche etliche Ereignisse an, vor denen die Investoren lieber Geld vom Tisch nehmen. Neben wichtigen US-Daten wie dem Arbeitsmarktbericht für Januar und Ergebnissen aus dem Unternehmenssektor, unter anderem von Apple, Facebook und Amazon, steht vor allem die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch im Fokus. Es ist das erste Treffen der US-Notenbanker nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen im Eilverfahren angeordneten Dekreten. Die Kursverluste an den Aktienmärkten verschaffen den "sicheren Häfen" Gold und Anleihen Zulauf. Ansonsten sind hier die Blicke vor allem auf die Fed-Sitzung gerichtet. Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt dagegen fort. Am Markt geht die Befürchtung um, dass in den USA wieder mehr Öl gefördert wird und dadurch eine Überversorgung entsteht. Mit Abgaben zeigen sich die Aktien aus der Luftfahrtbranche, nachdem US-Präsident Trump am Freitag per Dekret angeordnet hatte, dass Bürger von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Dies löste Proteste an den Flughäfen aus und könnte die Fluggesellschaften aus den betroffenen Ländern dazu zwingen, ihre Besatzungen den neuen Bestimmungen anzupassen. American Airlines fallen um 6,2 Prozent, Jetblue geben um 2,6 Prozent nach und Southwest Airlines reduzieren sich um 2,4 Prozent. Die Aktien von Delta Airlines rutschen um 3,9 Prozent ab. Das Unternehmen musste am Wochenende zudem nach technischen Problemen eine Vielzahl von Flügen streichen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen in Europa haben am Montag mit Abgaben geschlossen. Mit der schwächeren Eröffnung an der Wall Street und dem Fall des Dow-Jones-Index wieder unter die Marke von 20.000 Punkten kamen am Nachmittag weitere Verkäufe an die Börse. "Die Anleger bewerten die Risiken höher und fahren erst einmal ihr Risiko etwas nach unten", so ein Marktteilnehmer. "Die weltweite Konjunktur erholt sich sehr ordentlich, aber mit Donald Trump im Weißen Haus sind die Aussichten sehr zwiespältig", sagte Erik Nielsen von Unicredit. Allianz verloren 1,7 Prozent. Laut dem Handelsblatt plant die Allianz die Übernahme des australischen Versicherers QBE für umgerechnet 14 Milliarden Euro. Vodafone legten um 1,3 Prozent zu. Positiv wird an der Börse gesehen, dass die Briten ihre Tochtergesellschaft in Indien mit dem drittgrößten indischen Mobilfunkanbieter Idea Cellular verschmelzen wollen. Daneben sorgen Analystenkommentare für Bewegung. Eon fielen um 2,4 Prozent, nachdem die Bank RBC die Aktien zahlreicher europäischer Versorger, darunter auch Eon und RWE, abgestuft hat. RWE verloren 3,3 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0693 -0,20% 1,0715 1,0694 +1,7% EUR/JPY 121,5615 -1,07% 122,8761 123,06 -1,6% EUR/CHF 1,0650 -0,41% 1,0694 1,0685 -0,6% EUR/GBP 0,8565 +0,46% 0,8528 1,1717 +0,5% USD/JPY 113,66 -0,89% 114,68 115,07 -2,8% GBP/USD 1,2484 -0,62% 1,2563 1,2530 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Maue US-Daten und die Einreisebeschränkung von US-Präsident Donald Trump haben Anleger am Montag in Südostasien und Australien zum Abbau risikoreicher Positionen animiert. Der Nikkei-225 wurde zusätzlich von einem anziehenden Yen belastet. Im Handel schob man die Verluste auf die schwächelnde US-Konjunktur oder die umstrittenen Entscheidungen Trumps, die weltweit auf scharfe Kritik stießen. Die Trump-Verordnungen deuteten auf eine Abschottung der USA hin und könnten daher als ein Schritt auf dem Weg zum Protektionismus verstanden werden. Die schwachen US-Daten belasteten den Dollar, während die Trump-Politik zusätzlich den Yen als vermeintlich sicheren Hafen stützte. Toshiba fielen um 3,7 Prozent. Lokale Medien berichteten von der Vorbereitung einer Klage durch Fondsgesellschaften und Banken. Der Konzern ist in einen Bilanzskandal verwickelt und muss hohe Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vornehmen. QBE stiegen nach einem sehr festen Start nur um 0,2 Prozent. Die deutsche Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über eine Übernahme des australischen Versicherers, wobei der Gebotspreis 20 Prozent über dem QBE-Kurs vom Freitag liegen soll.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bundesregierung genehmigt Verkauf von Osram-Sparte Ledvance an Chinesen

Die Bundesregierung hat einem Antrag auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Erwerb der ausgegliederten Osram Sparte Ledvance GmbH durch einen Investor stattgegeben. Dies teilte ein Sprecher des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit.

Dobrindt dankt Grube "für seinen Einsatz"

Nach dem überraschenden Rücktritt von Bahnchef Rüdiger Grube hat die Bundesregierung dem Manager ihren Dank ausgesprochen. "Rüdiger Grube hat die Bahn modernisiert", erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt am Montag. Grube habe "die Digitalisierung vorangebracht, für mehr Kundenorientierung und neue Mobilitätsangebote gesorgt".

Einrichtungskette Butlers ist insolvent

Die Einrichtungskette Butlers ist insolvent. Das Amtsgericht Köln setzte Jörg Bornheimer als vorläufigen Insolvenzverwalter ein, wie dessen Kanzlei am Montag mitteilte. Ziel sei nun "die Erhaltung und nachhaltige Sanierung" des Unternehmens. Bornheimer kündigte an, die Kette "markt- und wettbewerbsfähig neu zu positionieren". Die Gehälter der rund tausend Mitarbeiter sind den Angaben zufolge bis inklusive März gesichert.

Brillenhersteller Luxottica kauft brasilianische Optikerkette

Nach dem vor zwei Wochen bekanntgegebenen Zusammenschluss mit dem Brillenglas-Hersteller Essilor setzt der italienische Brillenkonzern Luxottica seinen Expansionskurs fort. Das Unternehmen kündigte an, die brasilianische Optikerkette Oticas Carol zu übernehmen. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit 110 Millionen Euro.

Telekom Austria steigert Gewinn im vierten Quartal

Telekom Austria hat im vierten Quartal trotz rückläufiger Umsätze unter dem Strich deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Operativ ging das Ergebnis allerdings zurück. Für 2017 erwartet der ehemalige österreichische Monopolist ein leichtes Wachstum.

Snapchat wählt NYSE für Börsengang - Kreise

Im Kampf um den mit Spannung erwarteten Börsengang des Messaging-Dienstes Snapchat hat offenbar die New York Stock Exchange (NYSE) die Nase vorn. Die Snap Inc strebe eine Notierung an dieser Börse und nicht an der Technologiebörse Nasdaq an, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Unternehmen wolle frühstens im März an die Börse.

Walgreens und Rite Aid senken Preis für Übernahmeangebot

Die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance legt für die geplante Übernahme des Wettbewerbers Rite Aid mindestens 2,1 Milliarden Dollar weniger auf den Tisch als geplant. Die Transaktion wird von den Kartellbehörden immer noch geprüft.

