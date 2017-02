Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA waren die Börsen wegen des Feiertages "President's Day" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.22 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.312,39 +0,11% +0,66% Stoxx50 3.073,12 -0,00% +2,08% DAX 11.827,62 +0,60% +3,02% FTSE 7.299,86 -0,00% +2,20% CAC 4.864,99 -0,05% +0,06% DJIA 20.624,05 +0,02% +4,36% S&P-500 2.351,16 +0,17% +5,02% Nasdaq-Comp. 5.838,58 +0,41% +8,46% Nasdaq-100 5.324,72 +0,45% +9,48% Nikkei-225 19.251,08 +0,09% +0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,55 +12

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,56 53,4 +0,3% 0,16 -2,0% Brent/ICE 56,11 55,81 +0,5% 0,30 -2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,71 1.235,00 +0,2% +2,71 +7,5% Silber (Spot) 18,06 17,98 +0,5% +0,08 +13,4% Platin (Spot) 1.005,50 1.003,90 +0,2% +1,60 +11,3% Kupfer-Future 2,75 2,71 +1,5% +0,04 +9,6% +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen in Europa präsentierten sich zum Wochenstart lethargisch. Der Dax hangelte sich nach einem freundlichen Start über den Tag und schloss 0,6 Prozent höher. Der Euro-Stoxx-50 legte leicht auf 3.312 Punkte zu. Dabei gab es ein paar spannende Nachrichten, die die Kurse bewegten. Fester tendierten zum Wochenstart die Aktien der griechischen Banken. "Hier wird klar auf das Treffen Eurogruppen-Finanzminister gesetzt", so ein Händler. Die National und die Piraeus Bank stiegen jeweils um rund 5 Prozent, für die Alpha Bank ging es um 3,4 Prozent nach oben. Unilever fielen um 5,1 Prozent, nachdem Kraft Heinz ihre 143-Milliarden-Dollar-Offerte nach nur 48 Stunden zurückgezogen hat. Deutsche Telekom profitierten von der Entwicklung ihrer US-Tochter. Die japanische Softbank unternimmt womöglich einen neuen Annäherungsversuch bei T-Mobile US. Der Kurs der Deutschen Telekom profitierte und legte um 2,5 Prozent zu. Die Geschäftszahlen von Covestro fielen deutlich besser als erwartet aus. Trotzdem verlor der Kurs 4,3 Prozent. Als negativ wertete ein Händler erneute Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte. Bertrandt gewannen nach Unternehmenszahlen 2,2 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0618 -0,03% 1,0621 1,0623 +1,0% EUR/JPY 120,1351 -0,04% 120,1780 119,85 -2,3% EUR/CHF 1,0647 -0,03% 1,0651 1,0637 -0,6% EUR/GBP 0,8521 -0,20% 0,8539 1,1697 -0,0% USD/JPY 113,14 +0,01% 113,13 112,82 -3,2% GBP/USD 1,2461 +0,18% 1,2438 1,2425 +1,0% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der negativen Tendenz zum Ausklang der Vorwoche haben am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten wieder positive Vorzeichen die Kurszettel dominiert. Vor allem an den chinesischen Börsen stiegen die Kurse. In Schanghai habe sich Zuversicht breit gemacht, dass der Börsenregulierer den dortigen Aktienmarkt offenbar wieder als stabil einschätze, nachdem er am Donnerstag angekündigt hatte, die Regeln und Kosten für den Handel mit Index-Futures zu lockern. Daneben haben die allgemein verbesserte Stimmung für Käufe gesorgt, sagte Vincent Chen von China Asset Management. Knapp im Plus schlossen Seoul und Tokio. Marktteilnehmer sprachen von fehlenden neuen Impulsen. In Tokio bremste die Enttäuschung über ein unerwartet großes Handelsbilanzdefizit im Januar die Kauflaune etwas. Unter den Einzelwerten in Tokio zogen Softbank um 3,2 Prozent an. Hier machte sich Fantasie breit, dass es zu einem Zusammenschluss der US-Softbank-Tochter Sprint mit T-Mobile US kommen könnte, nachdem Softbank entsprechende Signale gesendet hat. Bridgestone stiegen um 5 Prozent auf ein 15-Monatshoch. Das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf angekündigt im Umfang von bis zu 1,33 Milliarden Dollar. In Sydney drückten schwache Ergebnisse des Logistikers Brambles (minus 9,9 Prozent) und des Maschinenbauers und Auftragsfertigers Worleyparsons (minus 13 Prozent) etwas auf die Stimmung. Verkauft wurden zudem Aktien aus dem Ölsektor angesichts von Hinweisen einer wieder kontinuierlich steigenden US-Ölproduktion. Woodside Petroleum verloren 1, Oil Search 1,7 und Santos 1,5 Prozent. Fortescue Metals Group verteuerten sich um 1,5 Prozent, gestützt von gestiegenen Eisenerzpreisen. In Hongkong verbilligte sich die Aktie des Kaufhausbetreibers Parkson um rund 5 Prozent. Parkson hatte Geschäftszahlen vorgelegt, die deutlich Spuren eines verschärften Wettbewerbs zeigten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

MAN kooperiert mit CNL bei vollelektrisch angetriebenen Lkw

MAN Truck & Bus will gemeinsam mit dem österreichischen Konsortium Council für nachhaltige Logistik (CNL) vollelektrisch angetriebene Lkw entwickeln und erproben. Eine entsprechende Vereinbarung sei im MAN-Werk in Steyr unterzeichnet worden, teilte die Muttergesellschaft Volkswagen mit. Bereits Ende 2017 würden neun vollelektrisch angetriebene MAN-Verteiler-Lkw von einigen Lebensmittelhändlern, der Stiegl Brauerei, dem Automobilhersteller Magna Steyr sowie drei Logistikunternehmen getestet.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2017 12:23 ET (17:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 23 PM EST 02-20-17