Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.18 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.319,61 +0,31% +0,88% Stoxx50 3.068,70 +0,14% +1,93% DAX 11.834,41 +0,10% +3,08% FTSE 7.263,44 +0,14% +1,69% CAC 4.858,58 +0,28% -0,08% DJIA 20.813,36 -0,12% +5,32% S&P-500 2.363,48 -0,26% +5,57% Nasdaq-Comp. 5.829,94 -0,55% +8,30% Nasdaq-100 5.328,79 -0,35% +9,56% Nikkei-225 19.118,99 +0,06% +0,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,1% +18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,30 54,05 -1,4% -0,75 -3,8% Brent/ICE 55,29 55,93 -1,1% -0,64 -3,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,81 1.253,04 +0,3% +3,78 +9,2% Silber (Spot) 18,43 18,17 +1,4% +0,26 +15,7% Platin (Spot) 1.032,80 1.030,00 +0,3% +2,80 +14,3% Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,7% +0,02 +8,0%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach der jüngsten Rekordjagd zeigt sich die Wall Street mit leichten Abgaben. Ob die Dynamik in nächster Zeit wieder zunehmen wird, liegt einzig an einer Person: US-Präsident Donald Trump wird nach Börsenschluss vor dem Kongress eine Rede zu seinen Haushaltsplänen halten. "Ob die aktuellen Trends Bestand haben werden oder nicht, hängt sehr wahrscheinlich am Auftritt Trumps heute Abend", sagt eine Analystin. Die zum Teil sehr psitiv ausgefallenen Konjunkturdaten zeigten keine erkennbare Marktreaktion. Daran dürften auch die noch anstehenden Reden von US-Notenbankvertretern kaum etwas ändern. Mehr Bewegung offenbart der Erdölpreis. WTI verbilligt sich um 1,4 Prozent. Aus Russland kommen derweil Nachrichten über eine Fördersenkung im Februar. Daher glauben Händler, dass die Preise kurzfristig kaum weiter fallen dürften. Wegen der steigenden US-Produktion dürfte der Preis auf absehbare Zeit kaum über die Marke von 60 Dollar springen, so Analysten. Priceline steigen um 6,3 Prozent. Der Online-Reisevermittler erzielte im vierten Quartal das höchste Buchungswachstum seit 2014. Tenet Healthcare brechen nach der Vorlage von Geschäftszahlen und Ausblick um 12,4 Prozent ein. Für Workday geht es um 7 Prozent südwärts. Der Anbieter von Unternehmenssoftware übertraf mit seinen Geschäftszahlen die Analystenerwartungen und auch der Ausblick liegt über den bisherigen Marktprognosen. Beobachter sprechen aber von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie im Jahresverlauf bereits um 35 Prozent zugelegt hat. Die Citigroup senkte die Aktie zudem auf "Verkaufen".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Vor der mit großer Spannung erwarteten Rede von US-Präsident vor dem US-Kongress ist es an den Börsen weitgehend zum Stillstand gekommen. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, sei die Gefahr einer Korrektur groß, hieß es. Vor der Trump-Rede ging es für Wehrtechnikaktien schon kräftig nach oben. Trump hatte bereits wissen lassen, dass die Verteidigungsausgaben kräftig steigen sollen. In London stiegen Cobham um 1,5 Prozent und BAE Systems um 1,9 Prozent. In Paris gewannen Thales, die zudem Quartalszahlen vorgelegt hatten, 3,7 und Safran 2,1 Prozent. Airbus, Rheinmetall und MTU Aero waren ebenfalls gesucht. Um 13,1 Prozent ging es mit dem Titel des britischen Luftfahrt- und Rüstungszulieferers Meggitt nach oben. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs im Gesamtjahr 2016 gab der Airbus- und Boeing-Zulieferer einen zuversichtlichen Ausblick. Salzgitter büßten 2,3 Prozent ein. Der Flachstahl- und Röhrenhersteller hatte mit der Prognose für die Gewinnmarge enttäuscht. Das ließ auch Thyssenkrupp um 0,6 Prozent nachgeben. Nach als insgesamt gut befundenen Geschäftszahlen ging es für Hochtief um 0,5 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf die deutlich angehobene Dividende verwiesen. K+S gewannen 1,4 Prozent nach günstigen Branchenaussagen des Mitbewerbers Potash.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 18.02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0622 +0,23% 1,0598 1,0625 +1,0% EUR/JPY 118,8444 -0,25% 119,1456 118,98 -3,3% EUR/CHF 1,0640 -0,27% 1,0669 1,0680 -0,7% EUR/GBP 0,8544 +0,20% 0,8527 1,1740 +0,2% USD/JPY 111,88 -0,48% 112,42 112,00 -4,3% GBP/USD 1,2432 +0,03% 1,2429 1,2474 +0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Aktienmärkten hat sich nach einer zunächst freundlicheren Tendenz eine uneinheitliche Entwicklung durchgesetzt. Die Veränderungen bei den Indizes fielen dabei moderat aus. Börsianer sprachen von einer abwartenden Haltung. In Tokio schmolzen Erholungsgewinne zum Handelsende fast komplett wieder weg. Auslöser dürften auch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Japan gewesen sein, die zunächst aber noch zur Seite gewischt worden waren: Die Industrieproduktion war im Januar wider Erwarten gesunken. Außerdem gab der Dollar im Handelsverlauf einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. In Schanghai und Seoul ging es am stärksten aufwärts. Hongkong und Sydney setzten ihre Verlustserie dagegen fort. Vor dem mit Spannung erwarteten ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress agierten die Anleger eher vorsichtig. Die ehemals hohen Erwartungen an die von Trump in Aussicht gestellten Konjunkturstimuli und Steuererleichterungen sind zuletzt zwar bereits etwas gesunken, dennoch birgt der Termin Enttäuschungspotenzial, sollte Trump erneut im Vagen bleiben. Die Fantasie auf steigende US-Militärausgaben bescherte Aktien aus dem Rüstungssektor Zulauf. IHI zogen in Toklo um 3,6 Prozent an und Kawasaki Heavy um 1,4 Prozent. In Seoul legten Samsung um 1 Prozent zu. Der Apple-Konkurrent soll Kreisen zufolge zu den Zulieferern von OLED-Screens für das kommende neue iPhone-Modell gehören. Worleyparsons schossen in Sydney um 32 Prozent nach oben. Hintergrund war der Einstieg der Dar Group mit 13 Prozent. Eine Kursrally erlebten in China Aktien aus der Logistikbranche nach stark ausgefallenen Ergebnissen im vergangenen Jahr. Die Dollaraufschläge am späten Montag folgten falkenhaften Aussagen von Fed-Vertreter Robert Kaplan.

+++++UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bayer verkauft weitere Covestro-Anteile

Der Pharmakonzern Bayer nutzt die günstige Kursentwicklung, um sich von weiteren Anteilen an der Kunststofftochter Covestro zu trennen. Bayer hat nach Börsenschluss ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet. Preisfestsetzung und Zuteilung seien für den 1. März vorgesehen. Wie viele Aktien Bayer zunächst verkaufen will, sagte ein Sprecher auf Anfrage nicht.

Brüssel erlaubt Siemens Übernahme von US-Softwarehersteller Mentor Graphics

Die EU-Kommission hat der Übernahme des US-Softwareherstellers Mentor Graphics durch Siemens zugestimmt. Wegen der "moderaten kombinierten Marktposition" beider Unternehmen gebe es keinen Anlass für Sorgen um den Wettbewerb, erklärte die EU-Behörde. Siemens hatte im November angekündigt, das Unternehmen für 4,5 Milliarden Dollar (4,14 Milliarden Euro) kaufen zu wollen.

EU gibt grünes Licht für KKR-Beteiligung an GfK

Die EU-Kommission hat keine Bedenken wegen des Einstiegs der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) bei der Marktforschungsgesellschaft GfK. KKR und der bisherige Mehrheitsaktionär, der GfK Verein, könnten die Kontrolle bei der GfK SE erwerben, teilten die Wettbewerbshüter mit. Die Unternehmen seien nicht in gleichen oder verwandten Märkten aktiv, begründete die Kommission die Freigabe.

Wacker Neuson refinanziert Schuldscheindarlehen aus 2012

Die Wacker Neuson SE hat ein Schuldscheindarlehen über 125 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Es habe einen fixen Zinssatz und eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte der Baugeräte- und Kompaktmaschinenhersteller mit. Die Zeichnung erfolgte demnach am unteren Ende der Zinsvermarktungsspanne. Das Unternehmen habe nun "zusätzliche Flexibilität und Sicherheit für die kommenden Jahre", führte CEO Cem Peksaglam aus. Laut CFO Wilfried Trepels werden die Mittel zur Rückzahlung einer im Februar 2017 fälligen Tranche des Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2012 über 90 Millionen Euro verwendet.

FDA prüft Merck-Mittel Avelumab in zweiter Indikation beschleunigt

Der deutsche Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat in den USA einen weiteren Fortschritt bei der angestrebten Zulassung seines Krebsmittels Avelumab erzielt: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Zulassungsantrag für das neue Immuntherapeutikum in einer weiteren Indikation zur beschleunigten Prüfung angenommen. Dabei handele es sich um den Antrag auf Zulassung eines Biologikums für Avelumab als Behandlung für Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom und Krankheitsprogression unter oder nach platinbasierter Chemotherapie.

Starbucks eröffnet 2018 riesige Rösterei in Mailand

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 12:21 ET (17:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 21 PM EST 02-28-17

-2 of 2- 28 Feb 2017 17:21:00 UTC DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Die Kaffeehauskette Starbucks wagt sich in das Heimatland des Espresso und eröffnet in Italien im kommenden Jahr gleich eine riesige Rösterei. Im zweiten Halbjahr 2018 sei die Rösterei in Mailand auf einer Fläche von 2.400 Quadratmetern in einem früheren Palast der italienischen Post zu finden, teilte das Unternehmen mit.

EU-Untersuchungsausschuss: Dieselgate hätte vermieden werden können

Der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments zur Abgasaffäre hat der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten in seinem Abschlussbericht Fehlverhalten vorgeworfen. "Dieselgate hätte vermieden werden können, wenn die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten einfach nur EU-Recht eingehalten hätten", sagte der niederländische Ko-Berichterstatter Gerben-Jan Gerbrandy von den Liberalen.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 12:21 ET (17:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 21 PM EST 02-28-17