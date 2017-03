Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.384,71 -0,16% +2,86% Stoxx50 3.115,03 +0,02% +3,47% DAX 12.059,57 -0,06% +5,04% FTSE 7.382,35 -0,01% +3,35% CAC 4.963,80 +0,06% +2,09% DJIA 21.050,29 -0,31% +6,52% S&P-500 2.385,00 -0,46% +6,53% Nasdaq-Comp. 5.872,92 -0,53% +9,10% Nasdaq-100 5.366,11 -0,46% +10,33% Nikkei-225 19.564,80 +0,88% +2,36% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,57 -43 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,72 53,83 -2,1% -1,11 -4,9% Brent/ICE 55,23 56,36 -2,0% -1,13 -4,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,95 1.249,55 -1,3% -16,61 +7,1% Silber (Spot) 17,77 18,42 -3,5% -0,65 +11,6% Platin (Spot) 986,40 1.017,00 -3,0% -30,60 +9,2% Kupfer-Future 2,67 2,73 -1,9% -0,05 +6,8% Die Ölpreise fallen nach dem am Vortag vermeldeten erneuten Anstieg der US-Lagerdaten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Es war bereits die achte Zunahme in Folge. Auch der festere Dollar belastet, da dieser Käufe von Investoren aus dem Nichtdollarraum verteuert. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI gibt um 1,7 Prozent auf 52,94 Dollar nach. Für Brent geht es um 1,7 Prozent auf 55,42 Dollar nach unten. Der festere Dollar und die sich verfestigende Aussicht auf steigende Zinsen in den USA belasten den Goldpreis. Letzteres würde die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls schmälern. Der Preis für die Feinunze gibt um 1,0 Prozent auf 1.238 Dollar nach.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas leichter - Nach der jüngsten Rekordjagd und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 21.000 Punkten zur Wochenmitte nehmen Dow-Jones & Co am Donnerstag eine kleine Auszeit. Im Zentrum des Interesses steht das fulminante Börsendebüt der Snapchat -Mutter Snap. Der Kurs liegt aktuell bei 25,22 Dollar und damit 48,3 Prozent über dem aufgrund der erhöhten Nachfrage angehobenen Ausgabekurs von 17 Dollar. "Alles wartete begierig auf diesen Börsengang. Besser könnte es nicht sein", so Josef Schuster, Gründer des auf Börsengänge spezialisierten Research-Hauses IPOX Schuster zum Timing und mit Blick auf die Rekordjagd an der Wall Street. Konjunkturzuversicht hält die Anleger insgesamt weiter bei der Stange. Getragen wird sie von der zuletzt deutlich gestiegenen Wahrscheinlichkeit für eine nächste Zinserhöhung in den USA bereits im März; zum einen befeuert von entsprechenden Kommentaren aus Kreisen der US-Notenbank, zum anderen von sehr robusten US-Konjunkturdaten. Jüngster Beleg dafür sind die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. An den Märkten macht sich in diesem Umfeld eine Art Zinserhöhungshoffnung breit, weil ein solcher Schritt als Signal verstanden wird, dass die US-Notenbank die Konjunktur als sehr robust und gegen Risiken gefeit einschätzt. Frische Unternehmenszahlen gibt es zu verdauen von Kroger, Sears, Abercrombie & Fitch und Barnes & Noble. Kroger geben um 3,2 Prozent nach, Abercrombie verbessern sich um 12,9 Prozent. Barnes & Noble verlieren 9,1 Prozent und Sears gewinnen 0,8 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Auf den erreichten Jahreshochs wird die Luft für weitere Gewinne dünner. Von Amsterdam über London bis Zürich traten die Börsenindizes weitgehend auf der Stelle. Gestützt wurde die Stimmung weiter von zuversichtlichen Konjunkturerwartungen. Die Geschäftszahlen und Prognosen einiger Schwergewichte aus den verschiedensten Branchen kamen bei Investoren unterschiedlich an. Auch das bremste die Börsen etwas. Von den US-Börsen kamen keine Impulse, sie tendierten ebenfalls kaum verändert. Deutsche Telekom verloren 1,2 Prozent, nachdem der operative Gewinn und der Cashflow im vierten Quartal hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben war. Bei AB Inbev blieb der operative Gewinn im vierten Quartal um 6 Prozent unter der Markterwartung. Der Kurs fiel um 2,5 Prozent. Der Kurs des Brillenherstellers Luxottica gab um 1,8 Prozent nach. Analysten bemängelten, dass die Prognose der Italiener für dieses Jahr weniger optimistisch ist als erwartet. Positiv aus dem Rahmen fielen die Ergebnisse von Lafargeholcim. Der Kurs gewann 2,3 Prozent. Lafargeholcim will bis 2018 für bis zu einer Milliarde Franken eigene Aktien zurückkaufen und für 2016 eine Dividende von 2 nach zuletzt 1,50 Franken je Aktie zahlen. Für Roche ging es sogar um 7 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern hat bei einer Studie für eine Kombination zweier Medikamente gegen Brustkrebs den sogenannten primären Endpunkt erreicht, der die Wiksamkeit der Behandlung signalisiert.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.30 Uhr Mi, 18:21 % YTD EUR/USD 1,0509 -0,22% 1,0532 1,0567 -0,1% EUR/JPY 120,3029 +0,12% 120,1628 120,11 -2,1% EUR/CHF 1,0643 -0,01% 1,0644 1,0640 -0,6% EUR/GBP 0,8569 -0,09% 0,8576 1,1660 +0,5% USD/JPY 114,48 +0,33% 114,10 113,65 -2,1% GBP/USD 1,2264 -0,14% 1,2281 1,2322 -0,6%

Der Euro wertete phasenweise auf 1,05 Dollar ab, erholte sich dann aber wieder knapp auf das Vortagesniveau. Der Preisanstieg in der Eurozone konnte den Euro nicht stützen. Die Verbraucherpreise sind im Februar wie erwartet um 2,0 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Erzeugerpreise legten mit 3,5 Prozent dagegen stärker zu als gedacht. "Wir rechnen nicht damit, dass die EZB etwas an ihrer lockeren Geldpolitik in diesem Jahr ändert", sagte Peter Vanden Houte von ING. Der Chefvolkswirt verwies zur Begründung auf den Anstieg der Kernrate der Verbraucherpreise. Hier sei der Preisdruck im Februar mit 0,9 Prozent "sehr gedämpft" gewesen. Zudem profitierte der Dollar von zunehmenden Zinserhöhungserwartungen in den USA, befeuert von auch am Donnerstag wieder gut ausgefallenen Konjunkturdaten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Nachdem die Wall Street mit neuen Rekordmarken auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress reagiert hatte, erwachte auch an den asiatischen Börsen die Risikoneigung. Ganz allgemein war von steigendem Konjunkturoptimismus die Rede, der seinen Ursprung in den USA hat. Denn dort stehen die Zinsampeln auf Grün, was als Ausdruck ökonomischer Stärke gilt. Zuletzt erklärte sogar die als geldpolitische "Taube" bekannte Fed-Gouverneurin Lael Brainard, dass eine Zinsanhebung angesichts eines besseren Wirtschaftsumfelds sowohl in den USA als auch im Ausland bald möglich sei. Lediglich die chinesichen Börsen blieben zurück. Händler verwiesen auf eine steigende Nervosität vor der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, die am Wochenende beginnt. Gebremst wurde der Markt aber auch von der Regulierungsbehörde. Diese bekräftigte, die Risiken im Finanzsektor begrenzen zu wollen. Der Dollar stieg mit den wachsenden Zinserhöhungsfantasien bis Börsenschluss in Tokio auf 114,03 Yen nach unter 113 Yen im Vortagestief. Der WSJ-Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent. In ganz Asien waren Finanz- und Rohstoffwerte gesucht. Während Finanzwerte von der Spekulation auf steigende Zinsen getrieben wurden, waren es bei den Rohstoffwerten die Konjunkturhoffnungen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BASF platziert Anleihen über 600 Millionen Dollar

Der Chemiekonzern BASF hat die am Morgen angekündigten Anleihen am Markt untergebracht. Der Kupon beträgt 0,925 Prozent.

Daimler steigt bei US-Anbieter für Batterieladestationen ein

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Elektromobilität beteiligt sich Daimler bei einem US-Startup für Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Daimler steige als Lead-Investor bei der Chargepoint Inc ein und sichere sich einen Sitz im Board des Unternehmens, teilten die beiden Unternehmen mit.

Kapitalmarkt-Vorstand Hille verlässt die DZ Bank

Die DZ Bank muss sich einen neuen Vorstand für das Kapitalmarktgeschäft suchen. Lars Hille wird das Führungsgremium verlassen, teilte die DZ Bank mit. Er scheide mit Ablauf seines Vertrages am 14. Oktober aus, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Fahrradhersteller Mifa schickt Mitarbeiter in Transfergesellschaft

Der insolvente Fahrradhersteller Mifa aus Sachsen-Anhalt schickt etwa jeden dritten Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft. Der Wechsel betreffe 166 Angestellte, teilte Insolvenzverwalter Lucas Flöther mit. Sie würden in den nächsten Tagen in die Transfergesellschaft gehen und dort vier Monate lang "bis zu 80 Prozent ihres letzten Lohns erhalten".

Moody's stuft Anglo American auf Ba1 hoch, Ausblick positiv

Die Ratingagentur Moody's hat ihr Corporate Family Rating für den Bergbaukonzern Anglo American auf Ba1 von Ba2 angehoben. Die Bonitätsnote für die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default Rating) erhöhte Moody's Investors Service auf Ba1-PD von Ba2-PD. Der Ausblick ist positiv.

Boeing legt im Streit mit Dänemark um Kampfjet-Auftrag nach

Boeing will den Verlust einer Ausschreibung in Dänemark nicht auf sich sitzen lassen. Der Konzern legt in dem Fall jetzt juristisch nach. Dänemark hatte sich letztes Jahr entschieden, seine Luftwaffe mit F-35-Kampfjets vom Boeing-Wettbewerber Lockheed Martin auszustatten.

Exxon setzt auf US-Schieferöl für künftiges Wachstum

Der US-Ölriese Exxon Mobil will sein Schieferölgeschäft ausbauen. Der Konzern kündigte an, rund ein Viertel seines Budgets für 2017 - etwa 5,5 Milliarden US-Dollar - für Bohrungen in Texas, New Mexico und North Dakota auszugeben. Damit zapft der Ölmulti einen riesigen Bestand an Ölquellen an, die ab einem Erdölpreis von 40 Dollar je Barrel profitabel sind.

Lafargeholcim-CEO: Infrastruktur braucht solide Finanzierung

Der Chef des Baustoffkonzerns Lafargeholcim sieht die vollmundigen Ankündigungen massiver Investitionen in die Infrastruktur durch die neue US-Regierung nicht ohne Skepsis. Die Versprechen aus den USA und andere Projekte rund um die Welt sollten für eine solide Nachfrage für den weltgrößten Baustoffkonzern sorgen, sagte Eric Olsen. Er warnte gleichzeitig, dass zur Finanzierung solcher Projekte noch Fragen offen seien.

