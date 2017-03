Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.403,39 +0,55% +3,43% Stoxx50 3.116,91 +0,06% +3,53% DAX 12.027,36 -0,27% +4,76% FTSE 7.374,26 -0,11% +3,24% CAC 4.995,13 +0,63% +2,73% DJIA 20.984,87 -0,09% +6,18% S&P-500 2.379,30 -0,11% +6,27% Nasdaq-Comp. 5.858,11 -0,05% +8,82% Nasdaq-100 5.362,73 -0,01% +10,26% Nikkei-225 19.469,17 -0,49% +1,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164 -68 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 52,61 +1,0% 0,52 -4,2% Brent/ICE 55,59 55,08 +0,9% 0,51 -4,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,66 1.234,60 -0,7% -8,94 +6,5% Silber (Spot) 17,74 17,68 +0,4% +0,06 +11,4% Platin (Spot) 987,20 986,50 +0,1% +0,70 +9,3% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,1% -0,00 +6,8% Am Ölmarkt tat sich nach dem Preisrückgang am Vortag wenig. Der Markt warte auf die Bekanntgabe der aktiven Ölförderstellen in den USA, hieß es. Sie kommt üblicherweise während des späten Freitaghandels von Baker Hughes.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Wenig verändert - Die Neigung zu Gewinnmitnahmen und abzuwarten setzt sich zunächst fort, zumal im Tagesverlauf mehrere US-Notenbanker das Wort ergreifen und damit für Impulse in die ein oder andere Richtung sorgen könnten. Die größte Aufmerksamkeit kommt Notenbankchefin Janet Yellen zu, die um 19.00 Uhr MEZ an der Reihe ist. Die zuletzt bereits aus Notenbankerkreisen befeuerte Spekulation, dass angesichts guter Konjunkturdaten und eines Anstiegs der Verbraucherpreise in den von der Notenbank avisierten Zielbereich von 2 Prozent bereits im März die nächste Zinserhöhung anstehen dürfte, könnte dabei weitere Nahrung erhalten. An den Aktienmärkten wird die Zinserhöhungsspekulation - anders als sonst üblich - derzeit positiv gesehen, weil sie als Beleg für den guten Zustand der US-Konjunktur gilt. Etwas gedämpft wird die Stimmung von sich mehrenden Stimmen über eine inzwischen zu hohe Bewertung der Aktien im Zuge der Trump-Rally. Bei den Einzelwerten stehen Snap nach dem Traumstart im Fokus. 44 Prozent gewann die Aktie der Snapchat -Mutter bei ihrem Börsendebüt im Vergleich zu ihrem Ausgabekurs von 17 Dollar am Donnerstag und sie scheint noch nicht genug zu haben. Am Freitag geht es um weitere 14 Prozent nach oben auf 27,89 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Nach der Rally am Mittwoch und der Verschnaufpause am Donnerstag ging es zum Wochenschluss überwiegend wieder etwas nach oben vor dem Hintergrund weiter positiver Konjunkturerwartungen und robuster Daten aus dem europäischen Dienstleistungssektor. Der Dax hinkte allerdings etwas hinterher, unter anderem weil in ihm die favorisierten Bankenaktien nur noch wenig Gewicht haben und die Aktie der Deutschen Bank unter Druck geriet. Eine Kombination aus einem überraschend starken Einkaufsmanager-Index und guten Umfragedaten für den Präsidentschaftskandidaten Macron sorgten in Paris für Kauflaune. Credit Agricole, Societe Generale und BNP Paribas gewannen bis zu 4,6 Prozent. Der Stoxx-Sektor der Banken legte um 1,1 Prozent zu, der entsprechende Euro-Stoxx-Index sogar um 2,4 Prozent. Die Bankenaktien profitierten von den steigenden Zinsen, nachdem zuletzt aus Notenbankerkreisen die Spekulation um eine Erhöhung im März angeheizt wurde. Hinzu kamen auch am Freitag wieder gute US-Konjunkturdaten. Steigende Zinsen machen das klassische Bankengeschäft profitabler. Deutsche Bank litten dagegen unter Spekulationen über eine mögliche bevorstehende Kapitalerhöhung. Sie verloren 1,3 Prozent. In London verloren WPP 8 Prozent. Die größte Werbegruppe der Welt rechnet in diesem Jahr mit einem langsameren Wachstum. In Amsterdam schnellten die Aktien des Chip- und SIM-Kartenherstellers Gemalto um 7,8 Prozent nach oben. Nach einer Gewinnwarnung im Herbst inklusive Kurseinbruch hat sich das Geschäft zuletzt wieder stabilisiert. Bundesanleihen gaben nach vor dem Hintergrund der Spekulation aufsteigende Zinsen und nach zuletzt gestiegenen Inflationsraten in Europa.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0551 +0,24% 1,0525 1,0524 +0,3% EUR/JPY 120,9150 +0,66% 120,1208 120,11 -1,7% EUR/CHF 1,0676 +0,23% 1,0652 1,0651 -0,3% EUR/GBP 0,8616 +0,41% 0,8581 1,1654 +1,1% USD/JPY 114,61 +0,43% 114,13 114,15 -2,0% GBP/USD 1,2246 -0,16% 1,2265 1,2264 -0,8% Die wachsende Zinsdifferenz zwischen dem Dollar- und dem Euroraum setzte dem Euro zuletzt zu. Am Donnerstag fiel die Gemeinschaftswährung vorübergehend unter 1,05 Dollar, am Freitag erholte sie sich aber wieder auf 1,0556 Dollar. Jüngst anziehende Inflationsraten in der Eurozone stützten den Euro, außerdem ein robust ausgefallener Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor der Eurozone. Beides dürfte Forderungen Nachdruck verleihen, die EZB solle von ihrer ultralockeren Geldpolitk allmählich abrücken.

Der mexikanische Peso machte zum Dollar deutlich Boden gut, nachdem US-Handelsminister Wilbur Ross in einem Interview sagte, die Handelsgespräche zwischen den USA und Mexiko könnten der mexikanischen Währung Auftrieb verleihen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Gewinnmitnahmen prägten das Bild; damit folgten die Indizes den US-Vorgaben. Zudem dämpfte der Rückgang des Einkaufsmanagerindex für das chinesische Dienstleistungsgewerbe die Stimmung in der Region. Zu den Verlusten in Schanghai und Hongkong verwiesen Händler auch auf steigende Nervosität vor der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, die am Wochenende beginnt. In Schanghai sprachen Händler zudem von Sorgen über eine strengere Überwachung der Finanzmärkte. In Japan belastete zusätzlich der unerwartet deutliche Rückgang der privaten Ausgaben. in Seoul drückten die sich verschärfenden Spannungen zwischen Südkorea und China die Kurse. In Sydney verloren im Rohstoffsektor angesichts gesunkenere Ölpreise Santos 3,3 Prozent und Woodside Petroleum 1,5 Prozent - in Tokio büßten Inpex 2,4 Prozent ein. Im australischen Bergbausektor sanken BHP Billiton und Rio Tinto um 1,4 bzw. 4,1 Prozent, Fortescue Metals um 5,1 Prozent. In Seoul fielen wegen ausbleibender China-Touristen Werte aus der Reisebranche und dem Einzelhandel besonders deutlich. Korean Air Lines ermäßigten sich um 4,8 Prozent, Asiana Airlines um 6,4. Nach einem guten Verkaufsstart der neuen Spielekonsole Switch stiegen Nintendo in Tokio um 3,7 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Deutsche Bank lotet Kapitalmaßnahmen aus - Agentur

Die Diskussion um mögliche Kapitalmaßnahmen bei der Deutschen Bank ist offenbar nicht vom Tisch. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet, wird das Institut in den kommenden Wochen strategische Optionen ausloten, im Gespräch sind demnach eine Kapitalerhöhung und ein Verkauf von Teilen des Asset Managements. Die Deutsche Bank lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

Mercedes ruft weltweit Autos wegen Brandgefahr zurück

Mercedes-Benz muss weltweit Fahrzeuge zurückrufen: Grund ist, dass der Strombegrenzer beim Anlassen überhitzen kann. In den USA sind rund 308.000 Autos betroffen, in Deutschland sind es etwa 150.000, wie ein Sprecher der Daimler-Tochter Mercedes-Benz mitteilte. Der Rückruf sei global, eine Gesamtzahl konnte er aber nicht nennen.

Fitch vergibt Rating BBB+ an RWE-Tochter Innogy - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat an die RWE-Tochter Innogy ein endgültiges langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) von BBB+ und ein kurzfristiges IDR von F2 vergeben. Der Ausblick für das Langfristrating ist stabil. RWE und Innogy werden in Zukunft als getrennt voneinander finanzierte Unternehmen mit einem unabhängigen Zugang zu den Kapitalmärkten agieren.

Morphosys-Schuppenflechtemittel Guselkumab erreicht Studienziele

Der Morphosys-Lizenzpartner Janssen hat mit dem Anti-Schuppenflechte-Mittel Guselkumab einen Erfolg erzielt: Zwei klinische Studien der Phase 3 bei Patienten mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) haben alle primären Endpunkte erreicht, wie die Morphosys AG mitteilte.

Osram schließt Verkauf von Ledvance für 500 Millionen Euro ab

Osram kann einen Haken unter den Verkauf seines Lampengeschäfts Ledvance nach China machen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er den Verkauf an das chinesische Konsortium um den LED-Hersteller MLS abgeschlossen. Der finale Kaufpreis betrage 500 Millionen Euro, so die Osram Licht AG.

Epigenomics erhält Großauftrag in den USA - Aktie steigt kräftig

Die Epigenomics AG hat einen wichtigen Deal in den USA gelandet. Wie der Spezialist für Molekulardiagnostik mitteilte, hat der Vertriebspartner Polymedco einen Fünfjahresvertrag mit dem US-Kriegsveteranenministerium für die Lieferung des Darmkrebs-Früherkennungstests Procolon abgeschlossen. Obwohl finanzielle Details fehlen, frohlocken die Aktionäre: Das Epigenomics-Papier gewinnt am Freitagnachmittag rund 12 Prozent.

Unbefristete Streiks des Bodenpersonals an Berliner Flughäfen möglich

An den Berliner Flughäfen sind ab Mittwoch unbefristete Streiks des Bodenpersonals möglich. In einer Urabstimmung hätten sich 98,6 Prozent der Teilnehmer für Streiks ausgesprochen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach Auszählung mit. Der Arbeitgeberseite sei eine Frist bis Dienstag gesetzt worden, ein "verhandlungsfähiges" Angebot vorzulegen, sagte ein Verdi-Sprecher.

Mybucks steigert operativen Gewinn im 1 Halbjahr kräftig

Der Kleinkreditanbieter Mybucks ist im ersten Geschäftshalbjahr 2016/17 kräftig gewachsen. In den sechs Monaten per Ende Dezember lag der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 10,2 Millionen Euro, wie die Mybucks SA mitteilte. Das entspreche bereits mehr als 80 Prozent des EBIT im gesamten Vorjahr. Eine Vergleichszahl nannte das seit dem 23. Juni 2016 börsennotierte Unternehmen nicht. Nach dem Börsendebüt habe das Unternehmen Auszahlungen in Höhe von 63 Millionen Euro und Umsätze 25,7 Millionen Euro verzeichnet.

Fitch erhöht Rating für Erste Group Bank AG auf A-; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch gesteht der österreichischen Erste Group Bank AG eine bessere Bonitätseinstufung zu. Sie erhöhte das Rating um eine Stufe auf A- von BBB+. Der Ausblick ist stabil.

Nestle und Coca-Cola beenden Nestea-JV

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle und Coca-Cola wollen ihre Joint Venture bei der Eistee-Marke Nestea aufgeben. Nestle hat Coca-Cola eine Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb der Marke in sieben Ländern einschließlich Kanada und Spanien erteilt. Der Markt für Fertiggetränke "entwickelt sich in Richtung einer gesunden Hydrierung", teilten die Schweizer mit. Die Zeit sei gekommen, um Nestea unabhängig zu entwickeln. Im vergangenen Monat hatte Nestle in den USA Nestea in einer neuen Zusammensetzung auf den Markt gebracht, ohne Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, ohne künstliche Aromen und ohne künstliche Farbstoffe.

