MITTWOCH: In Russlund bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Internationaler Frauentag" geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.385,12 -0,07% +2,87% Stoxx50 3.093,28 -0,23% +2,75% DAX 11.966,14 +0,06% +4,23% FTSE 7.339,37 -0,15% +2,75% CAC 4.955,00 -0,35% +1,91% DJIA 20.921,76 -0,16% +5,87% S&P-500 2.368,88 -0,27% +5,81% Nasdaq-Comp. 5.837,42 -0,20% +8,44% Nasdaq-100 5.349,60 -0,20% +9,99% Nikkei-225 19.344,15 -0,18% +1,20% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,46 +26

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,33 53,2 +0,2% 0,13 -3,8% Brent/ICE 56,06 56,01 +0,1% 0,05 -3,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,46 1.228,00 -0,8% -9,54 +5,8% Silber (Spot) 17,54 17,79 -1,4% -0,25 +10,1% Platin (Spot) 963,20 979,50 -1,7% -16,30 +6,6% Kupfer-Future 2,61 2,64 -1,4% -0,04 +4,0%

Die Aktienkurse an der Wall Street geben am Dienstag kurz nach der Eröffnung erneut nach und setzen damit ihre jüngste Abwärtstendenz fort. Damit weitet sich die Konsolidierung nach der vergangenen Gewinnserie noch etwas aus. Erneut fehlt es an kurzfristigen Impulsen. Auf der Konjunkturagenda stand lediglich die US-Handelsbilanz für Januar, die jedoch keinen Einfluss auf das Sentiment hat. Das Defizit traf mit 48,49 Milliarden Dollar ungefähr die Erwartungen der Ökonomen. Es ist allerdings das höchste Defizit seit fast fünf Jahren. Ohnehin sind die Blicke der Investoren bereits auf zwei anstehende wichtige Termine gerichtet: den US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag sowie die Sitzung der US-Notenbank am 14. und 15. März. Eine neuerliche Zinserhöhung im März dürfte für die Märkte keine Überraschung mehr sein und weitgehend eingepreist sein. Vielmehr dürften Aussagen bezüglich des weiteren Tempos der Zinsanhebungen im Blickpunkt stehen. Sollte der US-Arbeitsmarktbericht auf eine weiterhin kräftige Stellenzunahme in den USA hinweisen und der Lohndruck langsam zunehmen, dann könnte dies der letzte Baustein für eine Zinserhöhung der Fed sein. Zuvor findet am Donnerstag noch die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt. Langeweilig wird es am Dienstag trotz des ereignisarmen Umfelds nicht, denn US-Präsident Donald Trump mischt wieder einmal die Aktienmärkte auf. Dieses Mal trifft es Pharma- und Biotechnologie-Werte. Über sein bevorzugtes Medium - den Kurznachrichtendienst Twitter - teilte Trump mit, er arbeite "an einem neuen System", in dem es "Wettbewerb in der Pharmabranche" geben werde. Der Präsident hatte sich schon früher für die Senkung von Medikamentenpreisen ausgesprochen. Sein jüngster Tweet setzt vor allem die Aktien der Unternehmen unter Druck, die am stärksten unter staatlich verordneten Preissenkungen leiden würden. Dazu gehören Valeant Pharmaceuticals und Endo International, deren Kurse um 6,4 und 7 Prozent fallen. Mallinckrodt geben um 4,1 Prozent nach und Perrigo um 2,4 Prozent. Eli Lilly ermäßigen sich um 1,3 Prozent und Allergan um 1,6 Prozent. Der Nasdaq-Biotechnology-Index rutscht um 1,4 Prozent ab.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

Die weiter anhaltende Talfahrt der Deutschen Bank und ein Schwächeanfall der Pharma-Aktien belasteten am Dienstag die europäischen Börsen. Deutsche Bank verloren weitere 1,8 Prozent. Händler sprachen hier von "Anschlussverkäufen" angesichts der 8 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung. Bereits am Montag hatte der Kurs rund 8 Prozent verloren. Der Index der ebenfalls hoch gewichteten Pharmatitel gab 1,0 Prozent ab. Marktteilnehmer verwiesen auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er wiederholte seine Ankündigung, nach der er für niedrigere Medikamentenpreise sorgen werde. Novartis verloren 1,6 Prozent und Astrazeneca 1 Prozent. Gestützt wurden die Indizes von den Automobilaktien, deren Branchenindex um 0,5 Prozent stieg. Peugeot gewannen mit der Opel-Übernahme weitere 0,5 Prozent, Daimler legten um 0,8 Prozent zu. Vor allem der Ausblick war es, der den Kurs der französischen Supermarktkette Casino um 5,6 Prozent nach unten drückte. Während das Unternehmen für 2016 lieferte und auch am Heimatmarkt das selbst gesteckte Ziel erreichte, wiesen die Analysten von Bryan Garnier auf das in Aussicht gestellte Handelsergebnis für das kommende Jahr hin. Dieses liege, bei aktuellen Wechselkursen, rund 10 Prozent unterhalb der Markterwartung.

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.28 Uhr Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0580 -0,13% 1,0594 1,0593 +0,6% EUR/JPY 120,5792 -0,06% 120,6550 120,63 -1,9% EUR/CHF 1,0716 +0,02% 1,0714 1,0714 +0,1% EUR/GBP 0,8666 +0,05% 0,8662 1,1565 +1,7% USD/JPY 113,96 +0,05% 113,91 113,87 -2,5% GBP/USD 1,2207 -0,18% 1,2230 1,2252 -1,1%

Die Akteure an den Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag von negativen Vorgaben aus den USA nicht aus der Ruhe bringen lassen. Trotz leichter Verluste an der Wall Street stiegen die Kurse in Seoul, Schanghai, Hongkong und Sydney. Lediglich zu Beginn des Handels hatten sie etwas nachgegeben. In Seoul markierte das Indexschwergewicht Samsung ein neuerliches Rekordhoch. Tokio machte eine Ausnahme, allerdings fiel das Minus des Nikkei-Index gering aus. Zudem wurde der Handel als dünn bezeichnet. Händler berichteten von einer anfangs etwas eingetrübten Stimmung im Bankensektor und machten dafür die von der Deutschen Bank für viele Akteure überraschend angekündigte Kapitalerhöhung verantwortlich. Das habe Spekulationen über weiteren Finanzbedarf in der Branche geschürt. Mitsubishi UFJ Financial verloren 0,5 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial, die bereits auf einem Einmonatstief notierten, gaben um 1 Prozent weiter nach. Stark ausgefallene Verkaufszahlen für den Februar beflügelten Aktien von chinesischen Immobilien-Unternehmen. Agile Group führten die Branchenrally mit plus 5 Prozent in Hongkong an. In Seoul schlossen Samsung das zweite Mal erst über der Marke von 2 Millionen Won auf einem Rekordhoch nach einem kleinen Plus von 0,3 Prozent gegenüber Montag. Die Aktie werde derzeit getragen von der robusten Nachfrage nach Smartphone-Komponenten, hieß es.

Langjähriger CFO Robin Stalker verlässt Adidas

Der langjährige Finanzvorstand des Sportartikelherstellers Adidas, Robin Stalker, wird seinen Vertrag bei den Herzogenaurachern nicht verlängern. Sein Nachfolger wird Harm Ohlmeyer, der seit 2011 das globale E-Commerce-Geschäft verantwortet, wie Adidas mitteilte.

VW-Beteiligung Navistar enttäuscht mit höherem Verlust

Belastet von einer weiterhin schwachen Nachfrage nach schweren Lkw hat der US-Lastwagenhersteller Navistar im ersten Geschäftsquartal weniger umgesetzt und den Verlust deutlicher als befürchtet ausgeweitet. Im zweiten Halbjahr rechnet das Unternehmen, an dem Volkswagen seit Kurzem beteiligt ist, allerdings mit einer Trendwende bei der Nachfrage.

Airberlin-Tochter Belair wird Ende des Sommers aufgelöst

Die Fluggesellschaft Airberlin hat über den Zeitpunkt der endgültigen Stilllegung des Flugbetriebs der Airline-Tochter Belair entschieden. Demnach startet der letzte Belair-Jet mit dem Ende des Sommerflugplans 2017. Bis dahin operiert Belair ab Zürich mit vier Flugzeugen des Typs Airbus A321. Ende Oktober 2017 werden diese Flugzeuge in die österreichische Niki überführt, wie Airberlin mitteilte.

Gigaset erzielt 2016 wieder einen Gewinn

Nach den Verlusten im Vorjahr hat der Telefonhersteller Gigaset 2016 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn nach Steuern habe 4 Millionen Euro erreicht, teilte das Münchener Unternehmen mit. Das EBITDA erhöhte sich im Kerngeschäft vor planmäßigen Abschreibungen von 11 auf 28 Millionen Euro.

Berliner Pelikan AG vor Squeeze-Out durch malaysische Mutter

Der Schreibwarenhersteller Pelikan wird sich bald vollständig im Besitz der malaysischen Muttergesellschaft befinden. Wie die Pelikan Aktiengesellschaft mitteilte, hat die Pelikan International Corporation Berhad (PICB) ihr die Absicht angekündigt, die Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen. Dieser Squeeze-Out gegen eine angemessene Barabfindung ist möglich, weil der PICB nach eigenen Angaben mehr als 95 Prozent am Grundkapital der deutschen Gesellschaft gehören.

Pfeiffer Vacuum beruft wegen Busch-Offerte Hauptversammlung ein

Angesichts der Übernahmeofferte für die Pfeiffer Vacuum Technology AG beruft der Pumpenhersteller eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Diese soll am 3. April in Wetzlar stattfinden, teilte Pfeiffer mit. Dabei soll das Aktionärstreffen nur der Information der Anteilseigner dienen. Eine Beschlussfassung über das einzige Thema der Tagesordnung ist nicht vorgesehen.

HSBC verkauft Portfolio aus US-Hypothekenkrediten für 1,5 Mrd USD

Die britische Bank HSBC hat ein Portfolio mit privaten US-Hypothekenkrediten für 1,50 Milliarden US-Dollar an die Credit-Suisse-Tochter DLJ Mortgage Capital verkauft. Die Erlöse sollen zur Rückzahlung von langfristigen Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte die HSBC Holdings Plc mit.

Erfolg für Facebook in Würzburger Fake-News-Prozess

Das soziale Netzwerk Facebook hat im Rechtsstreit um verleumderische Falschmeldungen über einen syrischen Flüchtling einen Erfolg errungen. Das Landgericht Würzburg wies in einer verkündeten Entscheidung den Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurück. Der Flüchtling hatte damit erreichen wollen, dass Falschmeldungen über ihn nach einem Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in dem sozialen Netzwerk gelöscht werden.

Fiat sieht in GM weiterhin möglichen Fusionspartner

General Motors (GM) ist aus Sicht von Fiat-Chef Sergio Marchionne weiterhin ein möglicher Fusionspartner. Der Verkauf von Opel mache den US-Autobauer aber etwas weniger attraktiv, sagte Marchionne. Die möglichen Synergien nach einem Zusammenschluss lägen wegen des Opel-Verkaufs nun 15 Prozent niedriger.

Spanisches Bauunternehmen bereitet trotz Häuserschwemme IPO vor

In Spanien stehen immer noch viele Häuser leer, die Relikte der Finanzkrise 2008 sind im ganzen Land verstreut. Dennoch rüstet sich zumindest ein spanisches Wohnungsbauunternehmen derzeit für einen Börsengang: Der IPO von Neinor Homes, die sich im Besitz der US-Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Fund LP befindet, werde für Ende des Monats erwartet, sagte CEO Juan Velayos.

Saudi Aramco zahlt Shell 2,2 Mrd USD für Auflösung von Joint Venture

Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco zahlt Royal Dutch Shell im Zuge der Auflösung des Raffinerie-Joint-Ventures Motiva Enterprises Motiva 2,2 Milliarden US-Dollar. Mit der Beendigung der fast zwanzigjährigen Zusammenarbeit geht die größte Raffinerie in den USA in den alleinigen Besitz der Saudi Arabian Oil Co (Aramco) über.

