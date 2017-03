Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.389,62 +0,13% +3,01% Stoxx50 3.093,18 -0,00% +2,74% DAX 11.967,31 +0,01% +4,24% FTSE 7.334,61 -0,06% +2,68% CAC 4.960,48 +0,11% +2,02% DJIA 20.896,83 -0,13% +5,74% S&P-500 2.367,17 -0,05% +5,73% Nasdaq-Comp. 5.842,96 +0,15% +8,54% Nasdaq-100 5.358,66 +0,14% +10,18% Nikkei-225 19.254,03 -0,47% +0,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,66 -61 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,45 53,14 -3,2% -1,69 -7,2% Brent/ICE 54,41 55,92 -2,7% -1,51 -6,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,16 1.214,57 -0,4% -5,42 +5,0% Silber (Spot) 17,26 17,49 -1,3% -0,23 +8,3% Platin (Spot) 949,65 961,00 -1,2% -11,35 +5,1% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,2% -0,01 +3,9% +++++ FINANZMARKT USA +++++

Kaum verändert zeigen sich am Mittwoch die Aktienkurse an der Wall Street. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag und der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche halten sich die Investoren zurück. Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar eine weiter robuste Verfassung zeigen. Der als Indikator geltende ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor übertraf im Februar die Erwartung bei weitem. Die Produktivität ex Agrar für das vierte Quartal fiel dagegen leicht unter der Erwartung aus. Bei den Einzelwerten fällt die Aktie von Urban Outfitters nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 5,3 Prozent. Für H&R Block geht es um über 15 Prozent nach oben. Das Steuerberatungsunternehmen wies zwar eine Ausweitung des Verlusts im Berichtsquartal auf 104 Millionen Dollar aus, schnitt aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie des Gefängnisbetreibers GEO verliert 3,8 Prozent, nachdem GEO eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. Die Aktie hat aber seit dem Tag vor der Präsidentschaftswahl bis zum gestrigen Dienstag 87 Prozent zugelegt. Sie profitierte davon, dass die neue Regierung an der Zusammenarbeit mit privaten Betreibern festhalten will. Der Goldpreis leidet unter der Erwartung, dass die Fed kommende Woche die Zinsen erhöhen wird. Der Dollar neigt aus demselben Grund leicht zur Stärke gegenüber Euro, Pfund und Yen. Zinsspekulationen drücken am Anleihemarkt die Kurse, die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 6 Basispunkte auf 2,57 Prozent. Am Ölmarkt geht es mit den Preisen kräftig nach unten, nachdem das US-Energieministerium für die Vorwoche einen kräftigen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hat.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück. Mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und der US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche stehen zudem zwei weitere Ereignisse an, vor denen sich die Investoren nicht zu weit aus der Deckung wagen wollen. Rückenwind kam von den überraschend guten Daten zur deutschen Industrieproduktion im Januar. Daneben brachte die Bilanzsaison Bewegung in Einzeltitel wie etwa Adidas, die um 9,4 Prozent stiegen, nachdem der Sportartikelhersteller seine Mittelfristziele erhöht hatte. "Solide, aber uninspirierend" nannte ein Händler das Zahlenwerk der Deutschen Post, deren Kurs um 2,7 Prozent fiel. Nach Ansicht der Warburg-Analysten belastete der Ausblick auf 2017 die Post-Aktie, denn dieser liege unter den Erwartungen. Bei Beiersdorf enttäuschte die Dividende. Die Aktie gab um 0,6 Prozent nach. Deutsche Pfandbriefbank (PBB) gewannen 3,8 Prozent, nachdem die Bank zusätzlich zur normalen Dividende eine Sonderausschüttung dank einer Heta-Rückzahlung angekündigt hatte. Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley verhalf Vallourec zu einem Plus von 4,6 Prozent. EDF verloren mit dem Beginn der Kapitalerhöhung im Volumen von 4 Milliarden Euro um 7,9 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.28 Uhr Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,0540 -0,50% 1,0594 1,0576 +0,2% EUR/JPY 120,8000 +0,12% 120,6550 120,61 -1,7% EUR/CHF 1,0698 -0,15% 1,0714 1,0723 -0,1% EUR/GBP 0,8676 +0,16% 0,8662 1,1528 +1,8% USD/JPY 114,60 +0,60% 113,91 114,05 -2,0% GBP/USD 1,2149 -0,66% 1,2230 1,2192 -1,5% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Wenig verändert - Beobachter sprachen von Zurückhaltung vor der Bekanntgabe des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag sowie der in der kommenden Woche mehrheitlich erwarteten Zinserhöhung in den USA. Zudem tagt bereits am Donnerstag die EZB, die sich zuletzt verstärkter Kritik an ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs ausgesetzt sah. In Tokio fiel der Nikkei-Index bereits den vierten Tag in Folge. Unter anderem ließ der zuletzt zum Dollar trotz der US-Zinserhöhungsspekulation stabile Yen keine Kaufstimmung aufkommen. Zudem wurden die Daten zum Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2016 zwar nach oben revidiert, aber nicht so stark wie von Experten erwartet. In Schanghai kam ein leicht positiver Impuls von den Handelsbilanzzahlen für Februar. Unter den Einzelwerten in Tokio gewannen die zuletzt schwer gebeutelten Toshiba 2,2 Prozent, gestützt von einem Bericht, wonach das Elektronikunternehmen Midea an einer Investition bei dem Chiphersteller interessiert sein soll. Nintendo legten in Tokio bereits den vierten Tag in Folge zu, gestützt vom erfolgreichen Start der neuen Hybrid-Spielekonsole Switch. Nintendo gewannen 0,6 Prozent. Für Sony mit dem Konkurrenzprodukt Playstation ging es dagegen um 0,3 Prozent nach unten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Eurowings-CEO sieht Airline bereit für Konsolidierung

Die Integration von Flugzeugen der Konkurrentin Air Berlin in die Lufthansa-Low-Cost-Tochter Eurowings setzt ein klares Signal: Eurowings ist in der Lage, sich an einer künftigen Konsolidierung der Branche in Europa zu beteiligen, wie der im Lufthansa-Vorstand für die Low-Cost-Tochter Eurowings verantwortliche Vorstand Karl Ulrich Garnadt sagte.

Colfax übernimmt Siemens-Tochter STE für rund 195 Millionen Euro

Der Technologiekonzern Siemens verkauft seine Tochter Siemens Turbomachinery Equipment (STE) an das US-Maschinenbauunternehmen Colfax. Für rund 195 Millionen Euro in bar wechselt der Hersteller von Dampfturbinen, Verdichtern und Ventilatoren den Besitzer.

Capital Stage will Minderheitsaktionäre von Chorus Clean zwangsabfinden

Der Solar- und Windparkanlagenbetreiber Capital Stage will sich auch die restlichen Anteile an der Chorus Clean Energy AG einverleiben, die noch nicht in seinem Besitz sind. Dazu sollen die Chorus-Clean-Energy-Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung eine Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf Capital Stage beschließen.

Leifheit plant Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Die Leifheit AG will ihr Kapital erhöhen und dadurch die Liquidität der Aktie verbessern. Der Vorstand will die Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis eins zu eins abstimmen lassen. Dabei soll das Grundkapital durch Umwandlung von Gewinnrücklagen von derzeit 15 auf 30 Millionen Euro verdoppelt werden.

RTL-Co-CEO Schäferkordt zieht sich aus Führung zurück

Stühlerücken bei der RTL Group: Anke Schäferkordt, derzeit Co-CEO der Sendergruppe, wird sich auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat und aus dem Vorstand zurückziehen, um sich künftig ganz auf die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland und auf ihr Vorstandsmandat bei Bertelsmann, dem Mehrheitsaktionär der RTL Group, zu konzentrieren.

