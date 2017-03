(Wiederholung)

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.399,43 -0,47% +3,31% Stoxx50 3.101,96 -0,21% +3,04% DAX 11.988,79 -0,01% +4,42% FTSE 7.357,85 -0,13% +3,01% CAC 4.974,26 -0,51% +2,30% DJIA 20.836,76 -0,21% +5,44% S&P-500 2.363,49 -0,42% +5,57% Nasdaq-Comp. 5.850,30 -0,43% +8,68% Nasdaq-100 5.376,05 -0,34% +10,54% Nikkei-225 19.609,50 -0,12% +2,59% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,62% +55

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,45 48,4 -2,0% -0,95 -14,4% Brent/ICE 50,59 51,35 -1,5% -0,76 -12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,02 1.202,11 +0,2% +1,91 +4,6% Silber (Spot) 16,92 16,94 -0,1% -0,02 +6,2% Platin (Spot) 938,15 938,45 -0,0% -0,30 +3,8% Kupfer-Future 2,62 2,62 +0,3% +0,01 +4,7%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Ein Einbruch der Ölpreise drückt am Dienstag etwas auf die Stimmung am US-Aktienmarkt. Das Erdölkartell Opec spricht von steigenden Ölmengen trotz der von der Organisation initiierten Fördersenkungen. Hintergrund dürfte die steigende US-Ölproduktion sein. Ansonsten findet der lustlose Handel des Vortages eine Fortsetzung. Denn eigentlich hat sich über Nacht nichts geändert: Noch immer mahnt die am Mittwoch anstehende US-Leitzinsentscheidung Anleger am Aktienmarkt zur Zurückhaltung und noch immer blicken Investoren sorgenvoll auf die ebenfalls am Mittwoch anstehenden Wahlen in den Niederlanden, bei denen die eurokritischen Rechtspopulisten die stärkste Fraktion stellen könnten. Sollte die US-Notenbank ihre Zinserhöhung mit unerwartet falkenhaften Zwischentönen begleiten, könnte dies die Stimmung für Aktien verderben. "Kein Grund zum Kaufen", sagt ein Händler mit Blick auf die US-Erzeugerpreise im Februar. Valeant Pharmaceuticals werden 11,1 Prozent tiefer gehandelt. Hintergrund ist der Ausstieg von Pershing Square Capital Management von Hedgefonds-Manager Bill Ackman. Die Aktien von Synopsys sinken um 2,1 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch zugelegt haben. Die Aktie wird in den S&P-500-Index aufgenommen. Aurinia Pharmaceuticals stürzen dagegen um 22 Prozent ab, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. Der Energiesektor steht mit dem sinkenden Ölpreise besonders unter Druck. So verlieren Marathon Oil 4,8 Prozent, Southwestern Energy 4,1 Prozent und Devon Energy 3,2 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Termine mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Parlamentswahlen in den Niederlanden haben Anleger an den europäischen Aktienmärkten zur Vorsicht geneigt. Gestützt wurde der Dax vor allem von der RWE-Aktie, die um 6,5 Prozent stieg. Händler verwiesen auf Berichte, nach denen Engie die RWE-Tochter Innogy übernehmen will. Deren Aktie gewann 4,3 Prozent. Weil die Konsolidierungsfantasie auf den Sektor überschwappte, zogen Eon um 0,4 Prozent an und die Eon-Tochter Uniper um 2,7 Prozent. Der Branchenindex der Versorgerwerte fiel dennoch um 0,3 Prozent, auch weil Engie um 1,3 Prozent nachgaben. Die Öl- und Gasaktien folgten dem Ölpreis nach unten. WTI fiel auf den tiefsten Stand seit Ende November. Laut Opec hat die Ölschieferproduktion in den USA zuletzt wieder deutlich zugenommen. Das führt zu Spekulationen, die Opec-Förderkürzungen reichten für eine nachhaltige Stabilisierung nicht aus. Auch Bankenwerte litten unter Gewinnmitnahmen. Händler verwiesen auf die wieder flachere Zinskurve mit den fallenden Renditen am langen Ende. Der Banken-Index fiel um 1,2 Prozent. Gut im Markt lagen wiederum einige konjunkturunabhängige Sektoren. Die Branchenindizes der Nahrungsmittel- und Gesundheitsaktien sowie der Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs notierten alle leicht im Plus.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.33 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0633 -0,09% 1,0643 1,0666 +1,1% EUR/JPY 121,8341 -0,60% 122,5665 122,33 -0,9% EUR/CHF 1,0717 -0,23% 1,0742 1,0742 +0,1% EUR/GBP 0,8741 -0,36% 0,8773 1,1464 +2,6% USD/JPY 114,58 -0,49% 115,14 114,69 -2,0% GBP/USD 1,2164 +0,27% 1,2130 1,2229 -1,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit dem Näherrücken der Fed-Sitzung stieg die Nervosität. An den meisten Handelsplätzen traten die Kurse auf der Stelle. Eine Zinserhöhung gilt unter Beobachtern als sicher. Wirklich gespannt sind die Märkte auf etwaige Aussagen zum Tempo der weiteren geldpolitischen Straffung. In Schanghai zeigten sich die Kurse nach der Veröffentlichung von Konjunkturdaten kaum verändert. Etwas aus dem Rahmen fielen die Börse in Seoul und der indische Aktienmarkt, der am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war. Beide Märkte legten deutlich zu. Der "erdrutschartige" Wahlsieg der Partei Bharatiya Janata von Ministerpräsident Narendra Modi im bevölkerungsreichsten Bundesstaat des Landes stützte die Aktienkurse in Mumbai ebenso wie die indische Rupie, die sich so fest wie zuletzt vor einem Jahr zeigte. In Seoul war es abermals die Erleichterung darüber, dass Staatspräsidentin Park Geun-hye ihres Amtes enthoben wird, die den Markt nach oben trieb. Auch das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping in der kommenden Woche habe zur besseren Stimmung beigetragen. In jüngster Zeit hatte es Spannungen zwischen Südkorea und China gegeben, weil Seoul den USA die Stationierung eines Raketenabwehrsystems in Südkorea genehmigt hatte. In Tokio brachen Toshiba anfangs um 8 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Vorlage seiner Geschäftszahlen erneut verschoben hatte. Gleichwohl erholte sich die Toshiba-Aktie und ging um 0,5 Prozent höher aus dem Handel, weil das Unternehmen laut Medienberichten den Verkauf des Großteils seines Kernkraftgeschäfts in Übersee erwägt. Mitsubishi Heavy gewannen 4,9 Prozent. Die Strafe, die das Unternehmen an die Betreiber eines kalifornischen Atomkraftwerks zahlen muss, beträgt nur einen Bruchteil der ursprünglich geforderten Summe. In Hongkong verteuerten sich Road King Infrastructure um 3,7 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Gewinnsteigerung um 52 Prozent ausgewiesen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Busch beendet Übernahmeangebot für Pfeiffer Vacuum

Die Busch-Gruppe hat ihr Übernahmeangebot für den Wettbewerber Pfeiffer Vacuum beendet. Zur Begründung verwies Busch auf die außerordentliche Hauptversammlung, die der Pumpenhersteller einberufen hatte. Eine der Vollzugsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Busch war, dass keine außerordentliche Hauptversammlung einberufen wird.

Bechtle will Dividende erhöhen und Gratisaktien ausgeben

Das IT-Systemhaus Bechtle will seine Aktionäre das siebte Jahr in Folge mit einer höheren Dividende bedenken. Für 2016 will das TecDAX-Unternehmen 1,50 Euro je Aktie zahlen. Das entspricht einer Erhöhung um 10 Cent gegenüber dem Vorjahr. Über diesen Vorschlag soll die Hauptversammlung abstimmen - ebenso wie über die Ausgabe von Gratisaktien.

Adler strebt 2017 höheres EBITDA an - Keine Dividende für 2016

Der Modekonzern Adler strebt für dieses Jahr trotz eines leichten Umsatzrückgangs ein höheres EBITDA als 2016 an. Nachdem die Adler Modemärkte AG im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals auf EBITDA-Basis 23,3 Millionen Euro verdient hat, soll das EBITDA in diesem Jahr auf 27 bis 30 Millionen Euro steigen.

H&R plant Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Das Spezialchemieunternehmen H&R strebt eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln an. Dazu soll ein Teil der in der Jahresbilanz 2016 ausgewiesenen Kapitalrücklage umgewandelt werden. Das Bezugsverhältnis wird voraussichtlich in einer Bandbreite von 30 bis 50 zu eins liegen.

Verbund trennt sich doch nicht von Gas-Kombikraftwerks Mellach

Der österreichische Energieerzeuger und -dienstleister Verbund hat sich gegen einen Verkauf seines Gas-Kombikraftwerk Mellach entschieden. Die Kaufangebote der potenziellen Käufer hätten nicht den Erwartungen des Managements entsprochen. Deshalb sei der Verkaufsprozess beendet worden.

