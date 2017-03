Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18:05 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.437,14 -0,20% +4,46% Stoxx50 3.117,87 -0,29% +3,56% DAX 11.996,07 -0,57% +4,49% FTSE 7.292,13 -0,61% +2,09% CAC 5.017,43 -0,07% +3,19% DJIA 20.548,90 -0,23% +3,98% S&P-500 2.339,63 -0,19% +4,50% Nasdaq-Comp. 5.827,73 -0,02% +8,26% Nasdaq-100 5.368,78 +0,09% +10,39% Nikkei-225 18.985,59 -1,44% -0,67% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,3 +6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,63 47,97 -0,7% -0,34 -15,0% Brent/ICE 50,75 50,8 -0,1% -0,05 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,14 1.243,46 +0,9% +10,69 +8,9% Silber (Spot) 18,03 17,77 +1,5% +0,26 +13,2% Platin (Spot) 969,55 964,35 +0,5% +5,20 +7,3% Kupfer-Future 2,60 2,63 -0,9% -0,02 +3,7%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nachdem die US-Regierung mit ihrer Gesundheitsreform gescheitert ist, machen sich nun Sorgen über die Umsetzbarkeit weiterer angekündigter Maßnahmen von Präsident Donald Trump breit. Dies sorgt an der Wall Street für ein Minus zum Wochenstart. Das Scheitern wirft die Frage auf, inwieweit Trump in der Lage sein wird, andere Wahlversprechen in die Tat umzusetzen. Dazu gehört vor allem die geplante Steuerreform, die von der Wirtschaft und den Investoren mit Spannung erwartet wird, aber auch eine umfassende Deregulierung. Am Devisenmarkt steht der Dollar mit der gescheiterten Gesundheitsreform von Trump unter Druck und rutscht auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Damit notiert der Greenback auf Niveaus, die er zuletzt im Umfeld des Wahlsiegs von Trump im November gesehen hatte. Der Goldpreis macht mit der Trump-Niederlage einen deutlichen Satz über die Marke von 1.250 Dollar je Feinunze. Er profitiert von der wieder gestiegenen Verunsicherung unter den Investoren wie auch vom deutlich gefallenen Dollar. Das Edelmetall wird auch deshalb gekauft, weil die Spekulationen auf steigende Zinsen einen Dämpfer erhalten haben mit der Trump-Schlappe. Die Ölpreise zeigen sich ebenfalls mit Abgaben. Die Opec hat ihre Mitglieder ermahnt, die beschlossenen Förderkürzungen einzuhalten. Ansonsten könnte es am Ölmarkt wieder zu Verspannungen kommen. Vor diesem Hintergrund steht auch eine mögliche Verlängerung der Förderkürzungen um weitere sechs Monate im Raum. Die Apple-Aktie zeigt mit einem moderaten Minus relative Stärke, nachdem der Technologiekonzern einen wichtigen Patentstreit in China gewonnen hat. Dow Chemical und Dupont dürfen sich aus Sicht der EU-Kommission zusammenschließen. Die Brüsseler Kartellwächter gaben die Megafusion unter Auflagen frei.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Risiken reduzieren hat das Motto an den Finanzmärkten gelautet nach der ersten großen politischen Niederlage Donald Trumps. Nach dem Scheitern der Gesundheitsreform am Freitagabend wurden am Montag Aktien, der Dollar, hochverzinste Anleihen und Rohstoffe verkauft. Auf den Kauflisten standen dagegen sichere Anlagen wie Yen, Schweizer Franken und Gold. Auch der Euro wertete kräftig auf. Allerdings hielten sich die Kurs- und Preisbewegungen im überschaubaren Rahmen. Von einem Crash oder gar Panik, die einige Kommentatoren für den Fall des Scheiterns der Gesundheitsreform prognostiziert hatten, konnte keine Rede sein. "Noch scheinen die Anleger nicht recht zu wissen, was aus den Ereignissen von Freitag zu machen ist", sagte Analyst Stephan Rieke von der BHF-Bank. Der Risikoappetit scheine nach dem Scheitern der Gesundheitsreform in den USA aber "dann doch etwas gestört zu sein". Auch die exzellente Stimmung in den deutschen Unternehmen konnte keine Aktienkäufer anlocken. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im März auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren gestiegen und hat die Erwartungen von Ökonomen klar hinter sich gelassen. Angesichts der neuen Vorsicht waren konjunktursensible Sektoren nicht beliebt. So verlor der Automobilsektor 0,4 Prozent, der Rohstoffsektor sogar 3,3 Prozent und der Bausektor 0,9 Prozent. Stahlproduzenten gerieten ebenfalls unter Druck, Thyssenkrupp fielen um 1,5 Prozent und Salzgitter um 3,5 Prozent. Auch Bankaktien als riskantes Investment sind nicht angesagt, der Bankensektor schloss 0,6 Prozent schwächer.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr., 17.17 Uhr % YTD EUR/USD 1,0876 +0,24% 1,0850 1,0811 +3,4% EUR/JPY 120,2032 +0,48% 119,6256 119,91 -2,2% EUR/CHF 1,0697 -0,17% 1,0715 1,0707 -0,1% EUR/GBP 0,8645 -0,15% 0,8659 1,1551 +1,4% USD/JPY 110,53 +0,26% 110,25 110,89 -5,4% GBP/USD 1,2581 +0,40% 1,2530 1,2489 +2,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Der gescheiterte Versuch von US-Präsident Donald Trump, sein Gesundheitsreformgesetz durchzubringen, hat zum Wochenstart an den ostasiatischen Aktienmärkten und vor allem beim Dollar tiefe Spuren hinterlassen. In Tokio fiel der Nikkei-Index auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Wochen. Gleichzeitig sackte der Dollar auf ein Viermonatstief ab. Ein Profiteur der Verunsicherung an den Aktienmärkten ist das oft als sicherer Hafen fungierende Gold. Die Feinunze legte deutlich zu. Auch das Edelmetall hat damit sein Novemberniveau wieder erlangt. Das Edelmetall profitiert auch davon, dass die Spekulation auf steigende Zinsen einen Dämpfer erhalten hat mit der Trump-Schlappe. In China standen die Preise am Terminmarkt für Stahl und Eisenerz stärker unter Druck. Neben dem negativen Impuls aus den USA litten sie auch darunter, dass China neue Grenzen für Hausbaukredite beschlossen habe, hieß es. Das drückte auch auf die Kurse der Immobilienwerte. China Vanke verbilligten sich um über 4 Prozent. Sie litten aber zusätzlich darunter, dass das Unternehmen vor einer generellen Abkühlung am Immobilienmarkt warnte. Am stärksten litten in Tokio Aktien von Unternehmen, die von möglichen steigenden Infrastrukturausgaben in den USA profitiert hätten. JFE Holdings verloren 2,2 Prozent und Kubota 3,2 Prozent. Es wurden daneben auch Aktien von Rohstoffproduzenten verkauft. So fielen BHP Billiton 2,9 und Rio Tinto 1,8 Prozent zurück.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Daimler erhält Auftrag über 540 Lkw aus Saudi-Arabien

Die Daimler-Nutzfahrzeugsparte hat einen Auftrag aus Saudi-Arabien über 540 Lastkraftwagen erhalten. Kunde ist das Logistikunternehmen Al Khaldi Transport, das seinen Fuhrpark damit annähernd verdoppelt, wie die Daimler AG mitteilte. Die bestellten Lkw der Baureihen Actros, Atego, Accelo und Zetros sollen in der Golf-Region für Transportfahrten im Energie- und Infrastruktursektor eingesetzt werden. Zum finanziellen Volumen des Auftrags wurden keine Angaben gemacht.

Daimler sieht immer geringere Vorteile der Brennstoffzelle

Für den Autokonzern Daimler spielt die Brennstoffzelle als alternativer Antrieb derzeit keine zentrale Rolle mehr. Zwar sei Daimler in der Brennstoffzellen-Technologie "absolut vorne", sagte Konzernchef Dieter Zetsche auf einem Kongress der Zeitschrift Auto, Motor und Sport am Montag in Stuttgart. Doch der ursprüngliche Vorsprung der Brennstoffzelle, nämlich größere Reichweiten und geringe Tankzeiten, sei durch die moderne Batterietechnik zusammengeschmolzen.

Eon will Milliarden am Anleihemarkt aufnehmen

Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung will der Energieversorger Eon zum ersten Mal seit acht Jahren wieder den Anleihemarkt bemühen. "Nach aktueller Planung reden wir dabei über einen Gesamtbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro", sagte Vorstandschef Johannes Teyssen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Trotz hoher Verschuldung und der jüngsten Herabstufung im Rating erwartet er für die Bonds, die voraussichtlich in diesem Jahr begeben würden, ein hohe Interesse.

Lufthansa vereinbart Codesharing mit Cathay

Die Deutsche Lufthansa AG bietet künftig auch Flüge unter der Flugnummer der Cathay Pacific Airways aus Hongkong an und umgekehrt. Für Lufthansa-Passagiere sollen sich mit diesem Codesharing die Verbindungsmöglichkeiten aus Hongkong in Richtung Australien und Neuseeland verbessern, wie die deutsche Airline mitteilte. Dank der Kooperation mit Cathay können Lufthansa und die Töchter Swiss und Austrian ihren Fluggästen jeweils vier neue Ziele in Australien und Neuseeland über Hongkong als Anschlussflug anbieten.

EU-Kommission genehmigt Fusion von Dow und Dupont unter Auflagen

Die US-Konzerne Dow Chemical und DuPont dürfen sich aus Sicht der EU-Kommission zusammenschließen. Die Brüsseler Kartellwächter gaben die Megafusion unter Auflagen frei. Die Konzerne müssen sich von bestimmten Unternehmensbereichen trennen. Wie die EU-Kommission mitteilte, muss Dupont große Teile seines globalen Pestizidgeschäfts einschließlich der dazugehörigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten veräußern.

