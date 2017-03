Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.465,07 +0,81% +5,30% Stoxx50 3.135,75 +0,57% +4,16% DAX 12.149,42 +1,28% +5,82% FTSE 7.343,42 +0,68% +2,81% CAC 5.046,20 +0,57% +3,78% DJIA 20.654,29 +0,50% +4,51% S&P-500 2.354,91 +0,57% +5,18% Nasdaq-Comp. 5.862,42 +0,38% +8,90% Nasdaq-100 5.397,79 +0,44% +10,98% Nikkei-225 19.202,87 +1,14% +0,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,48 +21

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,63 47,73 +1,9% 0,90 -13,2% Brent/ICE 51,73 50,75 +1,9% 0,98 -10,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,93 1.255,80 -0,1% -1,87 +8,9% Silber (Spot) 18,17 18,10 +0,4% +0,07 +14,1% Platin (Spot) 957,00 968,00 -1,1% -11,00 +5,9% Kupfer-Future 2,66 2,63 +1,3% +0,03 +6,0%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street nimmt gegen Dienstagmittag Ortszeit Fahrt auf. Auslöser sind starke Daten zum Verbrauchervertrauen, die die Prognosen deutlich hinter sich ließen. Die Schlappe von US-Präsident Donald Trump bei der Gesundheitsreform haben die Anleger abgehakt. Der Blick geht nun nach vorn zum nächsten anstehenden Projekt, der Steuerreform. Das Scheitern Trumps müsse nicht automatisch auch ein negatives Indiz für die weiteren Vorhaben der Regierung sein, heißt es. Die Entspannung nach der Pleite von "Trumpcare" ist auch am Devisenmarkt abzulesen, wo sich der Dollar deutlicher gegenüber Euro und Yen erholt. Auch der Goldpreis kommt nach den Aufschlägen zu Wochenbeginn zwischenzeitlich wieder etwas zurück. Die wichtige Marke von 1.250 Dollar konnte im Verlauf aber verteidigt werden. Für die Tesla-Aktie geht es nach oben. Der chinesische Technologiekonzern Tencent Holdings hat einen Anteil von 5 Prozent an dem Elektroautobauer erworben. Damit ist Chinas größter Konzern einer der größten Aktionäre des Unternehmens von Elon Musk . Tencent hat im März rund 1,8 Milliarden US-Dollar für die passive Beteiligung gezahlt, wie aus einer Mitteilung an die Behörden hervorgeht. Erst vor kurzem hatte die Tesla mit einer Kapitalerhöhung 1 Milliarde Dollar eingesammelt. Die Amazon-Aktie steigt uleicht an. Der Online-Einzelhändler expandiert mit der Übernahme der in Dubai beheimateten Souq.com in den wachsenden Markt im Nahen Osten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Schwäche des neuen US-Präsidenten Donald Trump wird an den Börsen in Europa zunehmend positiv gesehen. Der Dax schloss auf dem höchsten Stand in diesem Jahr. "In Europa werden die politischen Risiken ausgepreist, und das treibt die Kurse nun deutlich stärker als in den USA", sagte ein Händler. Günstig sei, dass gerade wegen Trump die Populisten in Europa auf dem Rückzug seien. "Trump zeigt, dass auch die Populisten nur mit Wasser kochen", so der Händler. Außerdem wurde die Stimmung von den guten Konjunkturerwartungen gestützt. Zu den günstigen europäischen Einkaufsmanager-Index und dem starken ifo-Geschäftsklima-Index in den vergangenen Tagen gesellte sich nun ein starkes US-Verbrauchervertrauen. Das zementiert die günstigen Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Gekauft wurden die Verlierer des Vortages, insbesondere zyklische Werte: Vorne lagen in Europa die Autoaktien und die Rohstofftitel mit Aufschlägen ihrer Branchenindizes von gut einem Prozent, gefolgt von den Banken und den Technologietiteln. Dagegen wurden die vergleichsweise konjunkturunabhängigen Titel aus dem Nahrungsmittel- und Getränkebereich oder von Herstellern von Konsumgütern des täglichen Bedarfs nun vernachlässigt. Besonders gefragt waren im DAX Deutsche Bank und Commerzbank mit Gewinnen von etwa 3 Prozent. Infineon legten weitere 2,5 Prozent zu. Continental stiegen um 2,1 Prozent auf 201,70 Euro, nachdem die Citigroup den Autozulieferer auf die Kaufliste genommen hat mit einem Kursziel von 226 Euro. Adidas gewannen 1,1 Prozent auf 177,95 Euro, getrieben von einer Kaufempfehlung von Baader Helvea mit einem Ziel von 210 Euro.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:56 Uhr Mo., 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0848 -0,13% 1,0862 1,0877 +3,2% EUR/JPY 120,0272 -0,12% 120,1680 120,23 -2,4% EUR/CHF 1,0693 -0,12% 1,0706 1,0698 -0,2% EUR/GBP 0,8683 +0,38% 0,8651 1,1565 +1,9% USD/JPY 110,64 +0,01% 110,63 110,53 -5,4% GBP/USD 1,2495 -0,49% 1,2557 1,2580 +1,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nachdem die Wall Street am Ende des Tages relativ gelassen auf das gescheiterte Gesundheitsreformgesetz von Donald Trump reagierte, ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Dienstag wieder nach oben gegangen mit den Kursen. Der Fehlschlag beim Durchbringen des Gesundheitsgesetzes müsse nicht zwangsläufig eine negative Indikation für die Steuer- und Infrastrukturausgabenpläne Trumps sein, hieß es. Hier lägen die Dinge vermutlich etwas anders, und außerdem dürfte Trump nun sein Steuersenkungsversprechen umso beharrlicher vorantreiben, um nicht noch einen Fehlschlag zu riskieren. Die Stimmungsaufhellung spiegelte sich auch beim Yen wider. Die als Fluchthafen in Krisenzeiten geltende Währung wertete nach ihrem Höhenflug wieder etwas ab. In Tokio machte der Nikkei-Index auch mit Hilfe des schwächeren Yen seine Vortagesverluste fast wieder wett. Kräftig erholte Rohstoffaktien - am Montag noch mit die größten Verlierer aus Sorge - trieben den Index in Sydney sogar um 1,3 Prozent nach oben. Auch die Öl- und andere Rohstoffpreise stabilisierten sich.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Commerzbank sieht großes Wachstumspotenzial in der Baufinanzierung

Die Commerzbank sieht in der Baufinanzierung einen wichtigen Wachstumstreiber für das neu zugeschnittene Segment Privat- und Unternehmerkunden, in dem das Institut ein besonderes Augenmerk auf die Neukundengewinnung legt. In der Baufinanzierung soll das Neugeschäft dank des boomenden Immobilienmarktes mittelfristig deutlich zulegen. Trotz enormer Preissteigerungen vor allem in den Ballungsräumen sehen die Verantwortlichen bei der Commerzbank keine Immobilienblase.

Friwo profitiert von Umbau, Dividende steigt deutlich

Der Ladegerät-Hersteller Friwo hat 2016 mit der Neuausrichtung des Produktionsnetzes und der Optimierung des Produkt- und Kundenportfolios Ergebnis- und Rendite gesteigert. Dabei habe sich die Reduzierung des volumenstarken Bereichs "Consumer" zugunsten von technologisch anspruchsvolleren und margenstärkeren Produkten ausgezahlt, so das Unternehmen.

Paketdienst Hermes will Flotte mit Elektrofahrzeugen aufrüsten

Der Paketlieferdienst Hermes will seine Fahrzeugflotte mit Elektrotransportern der Typen Mercedes Sprinter und Vito aufrüsten. Die beiden Unternehmen gaben eine zu diesem Zweck gegründete strategische Partnerschaft bekannt. Demnach sind zunächst 2018 Pilotprojekte in Stuttgart und Hamburg geplant. Bis 2020 will Hermes in Deutschland 1500 der E-Transporter von Mercedes einsetzen.

Amazon kauft arabischen Internethändler Souq.com

Der amerikanische Internethändler Amazon verstärkt sich mit einem Zukauf in Dubai. Dort erwirbt der US-Konzern den Wettbewerber Souq.com, der den zwar kleinen, aber rasch wachsenden Markt im Nahen Osten bedient. Einen Kaufpreis nannte Amazon nicht, Informanten berichten aber, die Transaktion habe ein Volumen von 700 Millionen US-Dollar.

Größte russische Bank zieht sich aus der Ukraine zurück

Die größte russische Bank zieht sich aus der Ukraine zurück: Nach der Verschärfung von Sanktionen und wiederholten Protesten vor ihren Filialen gab die Sberbank den Verkauf ihrer ukrainischen Tochter bekannt. Die staatliche Bank verkauft ihr Ukraine-Geschäft nach eigenen Angaben an ein Investoren-Konsortium, dem die lettische Norvik Banka und ein ungenanntes weißrussisches Privatunternehmen angehören.

Chinas Tencent erwirbt Beteiligung von 5 Prozent an Tesla

Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat einen Anteil von 5 Prozent an dem Elektroautobauer Tesla erworben. Damit ist Chinas größter Konzern einer der größten Aktionäre des geldhungrigen Unternehmens von Elon Musk.

GM-Investor David Einhorn fordert höheren Aktienkurs - Kreise

Der US-Autobauer General Motors (GM) gerät in den Fokus eines aktivistischen Großinvestors. Der von David Einhorn geführte Hedgefonds Greenlight Capital forderte den US-Konzern auf, mehr für eine Steigerung des Aktienkurses zu tun, wie Informanten berichten. Dazu soll der Autobauer nach den Vorstellungen des Investors seine Stammaktien in zwei Gattungen aufspalten.

Tesco steht kurz vor Einigung mit Anti-Betrugsbehörde

Der britische Einzelhandelskonzern Tesco steht kurz davor, einen Rechtsstreit wegen seines Bilanzierungsskandals beizulegen. Tesco einigte sich im Grundsatz mit der Anti-Betrugsbehörde SFO (Serious Fraud Office).

Tom Tailor setzt Umbau fort und rechnet 2017 mit Gewinnschub

Der Modehändler Tom Tailor setzt seinen Umbau fort und rechnet mit ersten positiven Ergebnissen zum Jahresende 2017. Die Konzentration der Tom Tailor Group auf das Kerngeschäft soll fortgesetzt werden. Eine zentrale Funktion übernimmt dabei ein Restrukturierungsprogramm, das neben Filialschließungen und Marktaustritten die Optimierung interner Strukturen und Prozesse umfasst.

