Lebensmittelhändler investieren am meisten in die Ladenausstattung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mit durchschnittlich 639 Euro je Quadratmeter Verkaufsfläche waren die Investitionen für die Neueinrichtung eines Supermarkts im vergangenen Jahr auf einem Spitzenplatz. Innerhalb von drei Jahren hätten sich damit die entsprechenden Kosten um 7,8 Prozent erhöht, teilte das Fachinstitut EHI am Montag zur Ladenbaumesse Euroshop (bis 9. März) in Düsseldorf mit. Investiert werde vor allem in energiesparende Kühl- und Beleuchtungsanlagen sowie in eine bessere Optik der Läden.

Mehr investierten auch die Betreiber von Drogeriemärkten, die im Durchschnitt 458 Euro je Quadratmeter ausgaben (plus 1,8 Prozent). Den größten Anstieg gab es bei den Baumärkten, deren Ausgaben um 13,5 Prozent auf 168 Euro je Quadratmeter kletterten. Hintergrund der Entwicklung ist vor allem der verschärfte Konkurrenzkampf des stationären Handels mit den Online-Anbietern./uta/DP/stk