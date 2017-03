Lettland verschärft Regeln für Kauf von strategischen Unternehmen

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland soll die Regierung künftig dem Verkauf von strategischen Unternehmen zustimmen. Dies sehen Änderungen am Handelsgesetz und dem Gesetz zur nationalen Sicherheit vor, die Abgeordnete am Donnerstag beschlossen. Betroffen sind bestimmte Telekommunikationsfirmen, nationale elektronische Massenmedien und Energieunternehmen.

Für den Erwerb einer größeren Beteiligung an diesen als sicherheitsrelevant eingestuften Unternehmen ist künftig eine Genehmigung der Regierung in Riga nötig. Damit soll ein Verkauf an Dritte unterbunden werden, deren Aktivitäten gegen die Interessen Lettlands, der EU oder Nato gerichtet sind, hieß es in einer Parlamentsmitteilung. Hintergrund ist die Sorge Lettlands um die eigene Sicherheit wegen des andauernden Ukraine-Konflikts.

Eine Änderung am Gesetz über die Privatisierung von Boden in ländlichen Gebiete sieht zudem vor, dass Agrarflächen nur noch von Personen mit Grundkenntnissen der lettischen Sprache erworben werden können. Auch darf landwirtschaftlicher Grund nicht mehr an Ausländer verkauft werden, die keinen Wohnsitz in Lettland haben./awe/DP/jha