Linke fordert von SPD klares Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem bei der Landtagswahl im Saarland ein rot-rotes Bündnis knapp gescheitert ist, fordert die Linke von SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz ein klares Bekenntnis zu einer Alternative zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wenn der Schulz-Zug kein Zug ins Nirgendwo werden soll, dann müssen sie jetzt klar sagen, was konkret mit wem konkret sie durchsetzen wollen", sagte Linken-Chefin Katja Kipping in Berlin.

Als Alternative zu einem Bündnis mit CDU/CSU im Bund bleibt den Sozialdemokraten nach den aktuellen Umfragen nur ein Zusammengehen mit Grünen und Linken. Im Saarland hätte es am Sonntag beinahe sogar für Rot-Rot gereicht, doch am Ende fehlten dafür zwei Mandate.

Kipping mahnte das linke Lager, sich in den kommenden Monaten nicht selbst zu zerfleischen. Nur wenn SPD, Grüne und Linke gestärkt aus den Wahlen hervorgingen, könne es mit dem Politikwechsel klappen.

Im Saarland hatte die Linke mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine mit 12,9 Prozent Platz 3 erobert. Lafontaine hatte sich im Wahlkampfendspurt offen für eine linke Koalition ausgesprochen. Die SPD vermied an der Saar eine klare Festlegung und will diese Linie auch im Bund nicht aufgeben. Das Gleiche gilt bisher für die Grünen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2017 08:55 ET (12:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 55 AM EDT 03-27-17