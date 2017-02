London macht wegen Ukraine-Krise weiter Druck auf Russland

Von Stefan Lange

BRÜSSEL (Dow Jones)--Vor einem Treffen der EU-Außenminister hat Großbritannien dafür plädiert, den Druck auf Russland aufrecht zu erhalten. Es gebe angesichts der Lage in der Ukraine derzeit keinen Grund, die Sanktionen zu lockern, sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Montag in Brüssel. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte "große Sorgen", dass der vereinbarte Waffenstillstand in der Ukraine auch weiterhin gebrochen werde "und die Lage dort komplizierter wird".

Für Gabriel war es die erste Teilnahme an einem Treffen der EU-Außenminister in seiner neuen Funktion. Zusammen mit seinen Amtskollegen wollte der SPD-Politiker vor allem über die Lage in der Ukraine reden, wo sämtliche Vereinbarungen der Vergangenheit über den Haufen geworfen werden und eine Umsetzung der Minsker Vereinbarung in weiter Ferne zu sein scheint.

Ist Libyen sicher? Bei dem Treffen der Außenminister sollte es aber auch um die Flüchtlingskrise und die Rolle Libyens gehen. Die Lage in Libyen ist fragil, die dortige Regierung wird von den meisten kommunalen Verwaltungen nicht anerkannt.

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz forderte trotzdem "dringend eine Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage mit Libyen". Denn man wisse, "dass es möglich ist, Zustrom von Flüchtlingen zu reduzieren". Das hätte die Schließung der Westbalkan-Route in Kooperation mit der Türkei gezeigt. Der Zustrom entlang dieser Route sei um 98 Prozent gesenkt worden. Auf der Mittelmeer-Italien-Route habe es hingegen eine Steigerung um 20 Prozent gegeben.

"Das bedeutet: Wenn man die Politik ändert, dann kann man auch den Zustrom von Flüchtlingen und Migranten massiv reduzieren oder sogar fast ganz stoppen", sagte Kurz. Die libysche Regierung könne und müsse hier ein Partner sein. Gabriel sprach sich dagegen aus, Flüchtlinge in Libyen unterzubringen. "Libyen ist nach unseren Überzeugungen ein sehr unsicherer Platz", sagte der Vizekanzler.

Zu Libyen hatten am Freitag bereits die Staats- und Regierungschefs der EU einen Zehn-Punkte-Plan verabschiedet. Dieser soll vor allem erreichen, dass Flüchtlinge erst gar nicht von Libyen aus den Weg über das Mittelmeer antreten. Europa will dazu die libysche Küstenwache und die Grenzschutzmaßnahmen zu den libyschen Nachbarstaaten stärken. Zudem wird Italien in seinem Vorhaben unterstützt, Aufnahmelager in Libyen zu bauen.

