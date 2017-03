Lufthansa erwartet Abschluss des Konzerntarifvertrags bis Sommer

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der grundsätzlichen Einigung im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rechnet die Deutsche Lufthansa bis zum Sommer mit dem Abschluss neuer Tarifverträge. Solange die Tinte nicht trocken sei, würden keine neuen Piloten eingestellt, sagte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr nach Vorlage der Jahreszahlen in München.

Der Durchbruch in dem Tarifkonflikt war am Vortag bekannt gegeben worden. Für Handlungsdruck dürfte auch die Ankündigung der Lufthansa im Februar gesorgt haben, neue Maschinen außerhalb des Konzerntarifvertrages zu bereedern, um Kosten zu sparen. Die Grundsatzvereinbarung sei zwar zunächst noch unverbindlich. Dass sie aber in rechtlich verbindende Verträge überführt werde, halte der Lufthansa-Vorstand "zum jetzigen Zeitpunkt für überwiegend wahrscheinlich", hatte Lufthansa am Mittwoch mitgeteilt.

"Die Freude über das Ende des längsten Tarifkonfliktes in der Geschichte der Lufthansa ist groß", sagte Konzernchef Carsten Spohr auf der Bilanzpressekonferenz. Im Zuge der Einigung sollen die Cockpitstückkosten, also die Kosten pro Pilot, um 15 Prozent sinken. Etwa durch einen flexibleren Einsatz und eine Anpassung der Bezahlung bei Kurz- und Langstreckenflügen sowie eine Anhebung des Rentenalters auf durchschnittlich 60 von zuvor 56 Jahren.

Der Konzern steht unter Druck, die Kosten zu senken und die Margen zu verbessern. Der harte Wettbewerb drückt auf die Ticketpreise und auch im laufenden Jahr rechnet die Deutsche Lufthansa mit einem Rückgang der Einnahmen pro Sitzplatz. Die sogenannten Stückerlöse gingen im vierten Quartal um 5,9 Prozent zurück, wie der seit Jahresanfang amtierende Finanzvorstand Ulrik Svensson mitteilte. Das war besser als erwartet, denn die Lufthansa hatte mit einem Rückgang dieser Einnahmen um 7 bis 8 Prozent gerechnet.

March 16, 2017

