MARKET TALK/BMW sieht weiter hohe Bedeutung von Dieselfahrzeugen

Trotz der jüngst teils deutlichen Abstzrückgänge von Dieselfahrzeugen in Europa setzt BMW auch in den kommenden Jahren auf Autos mit diesen Motoren. "Die Bedeutung des Diesels in Europa wird 2020/2025 weiter hoch sein", sagte BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich während der Bilanzpressekonferenz. Gleichwohl räumte er ein, dass sich die Nachfrage in Europa zuletzt abgeschwächt habe. BMW verfügt im Branchenvergleich über einen der höchsten Anteile von Dieselautos am Gesamtabsatz. Wegen den Diskussionen über Fahrverbote für Dieselautos und des Dieselskandals war der Absatz besonders in Frankreich, Spanien, aber auch in Deutschland deutlich rückläufig.

March 21, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

