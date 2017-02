MARKET TALK/BNP Paribas: EZB ändert im März Risikobeurteilung

BNP Paribas rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis der Ratssitzung am 9. März ihre Beurteilung von Wachstums- und Inflationsrisiken ändern wird. "Wir erwarten, dass die EZB ihre Beurteilung dahin gehend ändert, dass sich die Risiken verringert haben oder aber ausgewogener als zuvor sind", schreibt Luigi Speranza in einem aktuellen Kommentar. Das könnte begleitet sein von "subtilen, aber bedeutenden Änderungen in der Forward Guidance für die Zinsen", meint Speranza. Die EZB werde andeuten, dass weitere Zinssenkungen eher unwahrscheinlich seien.

Der Analyst weist darauf hin, dass das Protokoll der Ratssitzung vom 19. Januar die Einschätzung enthalten habe, dass die Konjunkturerholung an Fahrt sowie sektoraler und geografischer Breite gewinne.

Am 19. Januar hatte die EZB ihre Forward Guidance noch bestätigt, nach der sie ihre Zinsen für längere Zeit auf ihrem aktuellen Niveau belassen oder noch weiter senken wird. Die Zinsen sollen deutlich über die Dauer des Ankaufprogramms hinaus niedrig bleiben. Ihre Ankäufe wiederum will die EZB demnach so lange fortführen, bis sie einen überzeugenden Anstieg der Inflation in Richtung des Zielwerts von knapp 2 Prozent erkennt. Notfalls will sie ihre Ankäufe sogar ausweiten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2017 09:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 12 AM EST 02-16-17